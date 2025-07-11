https://crimea.ria.ru/20250711/nad-krymom-otrabotalo-pvo-1147873376.html
Над Крымом отработало ПВО
Над Крымом отработало ПВО - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Над Крымом отработало ПВО
Еще один украинских беспилотник сбит над территорией Крыма, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T11:36
2025-07-11T11:36
2025-07-11T11:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля – РИА Новости Крым. Еще один украинских беспилотник сбит над территорией Крыма, сообщает Минобороны РФ.Один – над территорией Крыма, еще три – над Брянской областью.В ночь на пятницу украинские боевики пытались атаковать территорию России, запустив 155 ударных БПЛА. Из них 53 БПЛА ликвидировали над территорией Курской области, 19 – над Брянской, 15 – над Смоленской, 14 – над Белгородской, 13 – над Тульской, по 11 БПЛА – над территориями Орловской области и Московского региона.Кроме того, этой ночью перехвачены и уничтожены семь дронов – над территорией Республики Крым, по четыре БПЛА – над Липецкой областью и над акваторией Черного моря, а также по два беспилотника – над территориями Ростовской и Калужской областей, уточнили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасатель погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА в ТулеАтака беспилотников на Тульскую область: погиб мирный житель155 беспилотников уничтожены над Крымом и еще десятью регионами России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, крым, новости крыма, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя
Над Крымом отработало ПВО
Над Крымом сбит еще один беспилотник
11:36 11.07.2025 (обновлено: 11:59 11.07.2025)