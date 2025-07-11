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Над Крымом отработало ПВО

Над Крымом отработало ПВО - РИА Новости Крым, 11.07.2025

Над Крымом отработало ПВО

Еще один украинских беспилотник сбит над территорией Крыма, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T11:36

2025-07-11T11:36

2025-07-11T11:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля – РИА Новости Крым. Еще один украинских беспилотник сбит над территорией Крыма, сообщает Минобороны РФ.Один – над территорией Крыма, еще три – над Брянской областью.В ночь на пятницу украинские боевики пытались атаковать территорию России, запустив 155 ударных БПЛА. Из них 53 БПЛА ликвидировали над территорией Курской области, 19 – над Брянской, 15 – над Смоленской, 14 – над Белгородской, 13 – над Тульской, по 11 БПЛА – над территориями Орловской области и Московского региона.Кроме того, этой ночью перехвачены и уничтожены семь дронов – над территорией Республики Крым, по четыре БПЛА – над Липецкой областью и над акваторией Черного моря, а также по два беспилотника – над территориями Ростовской и Калужской областей, уточнили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасатель погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА в ТулеАтака беспилотников на Тульскую область: погиб мирный житель155 беспилотников уничтожены над Крымом и еще десятью регионами России

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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