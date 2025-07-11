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Над Крымом отработало ПВО - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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Над Крымом отработало ПВО
Над Крымом отработало ПВО - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Над Крымом отработало ПВО
Еще один украинских беспилотник сбит над территорией Крыма, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T11:36
2025-07-11T11:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля – РИА Новости Крым. Еще один украинских беспилотник сбит над территорией Крыма, сообщает Минобороны РФ.Один – над территорией Крыма, еще три – над Брянской областью.В ночь на пятницу украинские боевики пытались атаковать территорию России, запустив 155 ударных БПЛА. Из них 53 БПЛА ликвидировали над территорией Курской области, 19 – над Брянской, 15 – над Смоленской, 14 – над Белгородской, 13 – над Тульской, по 11 БПЛА – над территориями Орловской области и Московского региона.Кроме того, этой ночью перехвачены и уничтожены семь дронов – над территорией Республики Крым, по четыре БПЛА – над Липецкой областью и над акваторией Черного моря, а также по два беспилотника – над территориями Ростовской и Калужской областей, уточнили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасатель погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА в ТулеАтака беспилотников на Тульскую область: погиб мирный житель155 беспилотников уничтожены над Крымом и еще десятью регионами России
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, крым, новости крыма, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя
Над Крымом отработало ПВО

Над Крымом сбит еще один беспилотник

11:36 11.07.2025 (обновлено: 11:59 11.07.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля – РИА Новости Крым. Еще один украинских беспилотник сбит над территорией Крыма, сообщает Минобороны РФ.
"В период с 10.40 мск до 10.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – говорится в публикации.
Один – над территорией Крыма, еще три – над Брянской областью.
В ночь на пятницу украинские боевики пытались атаковать территорию России, запустив 155 ударных БПЛА. Из них 53 БПЛА ликвидировали над территорией Курской области, 19 – над Брянской, 15 – над Смоленской, 14 – над Белгородской, 13 – над Тульской, по 11 БПЛА – над территориями Орловской области и Московского региона.
Кроме того, этой ночью перехвачены и уничтожены семь дронов – над территорией Республики Крым, по четыре БПЛА – над Липецкой областью и над акваторией Черного моря, а также по два беспилотника – над территориями Ростовской и Калужской областей, уточнили в Минобороны РФ.
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