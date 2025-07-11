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На портале госуслуг появятся 35 новых "жизненных ситуаций" - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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На портале госуслуг появятся 35 новых "жизненных ситуаций"
На портале госуслуг появятся 35 новых "жизненных ситуаций" - РИА Новости Крым, 11.07.2025
На портале госуслуг появятся 35 новых "жизненных ситуаций"
В 2025 году на портале госуслуг появятся 35 новых функций для решения ключевых жизненных и деловых вопросов, сообщают на официальном сайте правительства РФ. РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T08:46
2025-07-11T08:46
госуслуги
общество
новости
закон и право
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля – РИА Новости Крым. В 2025 году на портале госуслуг появятся 35 новых функций для решения ключевых жизненных и деловых вопросов, сообщают на официальном сайте правительства РФ.Среди новых возможностей под названием "жизненные ситуации" – сервисы, связанные с планированием и рождением ребенка, оформлением опеки и попечительства, организацией детского досуга и отдыха, заботой о домашних питомцах, поступлением в колледж, волонтерской деятельностью, прохождением диспансеризации, получением налогового вычета, запуском ИТ-компании и поддержкой граждан за рубежом. Также предусмотрены комплексные решения для помощи в более сложных ситуациях, таких как инвалидность или утрата близкого человека.Список приоритетных "жизненных ситуаций" сформирован, исходя из пожеланий пользователей и на основе анализа качества оказания услуг."Сервисы "жизненные ситуации" – это новый этап эволюции оказания госуслуг. Когда‑то люди стояли в очередях в разные ведомства, потом появилась возможность получать госуслуги онлайн. На следующем этапе государство предложило гражданам обращаться за услугами через "одно окно" – в МФЦ с бумажными заявлениями и на "Госуслуги" через интернет. Сейчас на портале таких услуг и сервисов уже более 1,6 тыс. Чтобы проще в них ориентироваться, объединяем их по принципу "жизненных ситуаций", – рассказал зампред правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.Сервисы позволят гражданам получать услуги еще быстрее и проще. В среднем срок получения госуслуг сократится на 35% (с 102 до 66 дней), количество необходимых документов – на 29% (с 28 до 20), число визитов в ведомства – на 64% (с 14 до 5).Некоторые "жизненные ситуации" реализованы полностью в онлайн-формате.Сервисный подход к оказанию госуслуг внедряется с 2023 года в рамках федерального проекта "Государство для людей". На сегодняшний день реализовано уже 35 "жизненных ситуаций", с учетом планов на 2025 год их станет 70. Параллельно развиваются и региональные сервисы: с 2024 года в субъектах России запущено более 150 аналогичных решений.Ранее сообщалось, что в приложение "Госуслуги Дом" добавили новые функции. Ключевым нововведением стала "корзина платежей", которая позволяет пользователю оплатить все начисления одним действием.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Статус участника СВО теперь можно подтвердить за несколько секундНа госуслугах появились новые функцииОбщедоступный реестр алиментщиков начал работу в РФ – что нужно знать
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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госуслуги, общество, новости, закон и право, россия
На портале госуслуг появятся 35 новых "жизненных ситуаций"

Новые "жизненные ситуации": на госуслугах можно будет оформить опеку и запустить бизнес

08:46 11.07.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля – РИА Новости Крым. В 2025 году на портале госуслуг появятся 35 новых функций для решения ключевых жизненных и деловых вопросов, сообщают на официальном сайте правительства РФ.
Среди новых возможностей под названием "жизненные ситуации" – сервисы, связанные с планированием и рождением ребенка, оформлением опеки и попечительства, организацией детского досуга и отдыха, заботой о домашних питомцах, поступлением в колледж, волонтерской деятельностью, прохождением диспансеризации, получением налогового вычета, запуском ИТ-компании и поддержкой граждан за рубежом. Также предусмотрены комплексные решения для помощи в более сложных ситуациях, таких как инвалидность или утрата близкого человека.
Список приоритетных "жизненных ситуаций" сформирован, исходя из пожеланий пользователей и на основе анализа качества оказания услуг.
"Сервисы "жизненные ситуации" – это новый этап эволюции оказания госуслуг. Когда‑то люди стояли в очередях в разные ведомства, потом появилась возможность получать госуслуги онлайн. На следующем этапе государство предложило гражданам обращаться за услугами через "одно окно" – в МФЦ с бумажными заявлениями и на "Госуслуги" через интернет. Сейчас на портале таких услуг и сервисов уже более 1,6 тыс. Чтобы проще в них ориентироваться, объединяем их по принципу "жизненных ситуаций", – рассказал зампред правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Сервисы позволят гражданам получать услуги еще быстрее и проще. В среднем срок получения госуслуг сократится на 35% (с 102 до 66 дней), количество необходимых документов – на 29% (с 28 до 20), число визитов в ведомства – на 64% (с 14 до 5).
Некоторые "жизненные ситуации" реализованы полностью в онлайн-формате.
Сервисный подход к оказанию госуслуг внедряется с 2023 года в рамках федерального проекта "Государство для людей". На сегодняшний день реализовано уже 35 "жизненных ситуаций", с учетом планов на 2025 год их станет 70. Параллельно развиваются и региональные сервисы: с 2024 года в субъектах России запущено более 150 аналогичных решений.
Ранее сообщалось, что в приложение "Госуслуги Дом" добавили новые функции. Ключевым нововведением стала "корзина платежей", которая позволяет пользователю оплатить все начисления одним действием.
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