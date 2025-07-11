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На Крым идет шторм - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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На Крым идет шторм
На Крым идет шторм - РИА Новости Крым, 11.07.2025
На Крым идет шторм
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 11 и 12 июля в связи с надвигающимися ливнями и шквалистым ветром. Об этом сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T17:58
2025-07-11T18:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 11 и 12 июля в связи с надвигающимися ливнями и шквалистым ветром. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, дорожно-транспортных происшествий, нарушениях транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.В этой связи в чрезвычайном ведомстве рекомендуют не находиться под рекламными щитами, слабо укрепленными конструкциями, деревьями и линиями электропередачи, вблизи водоемов, в том числе - пересохших русел рек. Также важно уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, водителям по возможности ограничить выезды. Особое внимание при непогоде спасатели просят уделить безопасности детей и пожилых людей.На побережье Черного моря в Краснодарском крае в ближайшие три дня ожидаются смерчи, сильный ветер, ливень и град, предупредили ранее в краевом главке МЧС России. По данным спасателей, в юго-восточных районах Краснодарского края днем и вечером 11 и 12 июля также ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20-25 м/с.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе побит температурный рекорд – ждать ли похолоданияАпвеллинг охладил крымское море и очистил его: что ждет туристов в июлеКогда в Крым может прийти засуха – мнение
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РИА Новости Крым
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На Крым идет шторм

В Крыму 11 и 12 июля ожидаются сильные ливни с градом и шквал

17:58 11.07.2025 (обновлено: 18:14 11.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж Васили в Балаклаве
Пляж Васили в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 11 и 12 июля в связи с надвигающимися ливнями и шквалистым ветром. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 11 июля и в течение суток 12 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - сказано в сообщении.
Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, дорожно-транспортных происшествий, нарушениях транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
В этой связи в чрезвычайном ведомстве рекомендуют не находиться под рекламными щитами, слабо укрепленными конструкциями, деревьями и линиями электропередачи, вблизи водоемов, в том числе - пересохших русел рек. Также важно уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, водителям по возможности ограничить выезды. Особое внимание при непогоде спасатели просят уделить безопасности детей и пожилых людей.
На побережье Черного моря в Краснодарском крае в ближайшие три дня ожидаются смерчи, сильный ветер, ливень и град, предупредили ранее в краевом главке МЧС России. По данным спасателей, в юго-восточных районах Краснодарского края днем и вечером 11 и 12 июля также ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20-25 м/с.
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