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Морской порт Новороссийска закроют для плавания
Морской порт Новороссийска закроют для плавания - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Морской порт Новороссийска закроют для плавания
В Новороссийске в пятницу будут стрелять, из-за этого будет закрыта акватория морского порта. Об этом предупредили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T09:48
2025-07-11T09:48
2025-07-11T10:01
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новости
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Новороссийске в пятницу будут стрелять, из-за этого будет закрыта акватория морского порта. Об этом предупредили в оперштабе Краснодарского края.Учения запланированы с 10:00 по 13:00. Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы будут отрабатывать действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников. С молов Военной гавани будут стрелять из артиллерийской установки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новороссийск, учения, новости, краснодарский край, вооруженные силы россии
Морской порт Новороссийска закроют для плавания
Морской порт Новороссийска временно закроют для плавания из-за учений
09:48 11.07.2025 (обновлено: 10:01 11.07.2025)