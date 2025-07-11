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Морской порт Новороссийска закроют для плавания - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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Морской порт Новороссийска закроют для плавания
Морской порт Новороссийска закроют для плавания - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Морской порт Новороссийска закроют для плавания
В Новороссийске в пятницу будут стрелять, из-за этого будет закрыта акватория морского порта. Об этом предупредили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T09:48
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новороссийск
учения
новости
краснодарский край
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Новороссийске в пятницу будут стрелять, из-за этого будет закрыта акватория морского порта. Об этом предупредили в оперштабе Краснодарского края.Учения запланированы с 10:00 по 13:00. Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы будут отрабатывать действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников. С молов Военной гавани будут стрелять из артиллерийской установки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250710/vovremya-raspoznat-ugrozu-kak-proshli-protivodiversionnye-ucheniya-v-krymu-1147855869.html
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новороссийск, учения, новости, краснодарский край, вооруженные силы россии
Морской порт Новороссийска закроют для плавания

Морской порт Новороссийска временно закроют для плавания из-за учений

09:48 11.07.2025 (обновлено: 10:01 11.07.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Новороссийске в пятницу будут стрелять, из-за этого будет закрыта акватория морского порта. Об этом предупредили в оперштабе Краснодарского края.
Учения запланированы с 10:00 по 13:00. Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы будут отрабатывать действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников. С молов Военной гавани будут стрелять из артиллерийской установки.

"При проведении стрельб запрещается плавание всех маломерных, прогулочных и спортивных судов, гидроциклов. Также нельзя заниматься виндсерфингом, кататься на сапборде, проводить подводные работы", - говорится в сообщении.

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