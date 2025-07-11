https://crimea.ria.ru/20250711/morskoy-port-novorossiyska-zakroyut-dlya-plavaniya-1147871163.html

Морской порт Новороссийска закроют для плавания

Морской порт Новороссийска закроют для плавания - РИА Новости Крым, 11.07.2025

Морской порт Новороссийска закроют для плавания

В Новороссийске в пятницу будут стрелять, из-за этого будет закрыта акватория морского порта. Об этом предупредили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T09:48

2025-07-11T09:48

2025-07-11T10:01

новороссийск

учения

новости

краснодарский край

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Новороссийске в пятницу будут стрелять, из-за этого будет закрыта акватория морского порта. Об этом предупредили в оперштабе Краснодарского края.Учения запланированы с 10:00 по 13:00. Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы будут отрабатывать действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников. С молов Военной гавани будут стрелять из артиллерийской установки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250710/vovremya-raspoznat-ugrozu-kak-proshli-protivodiversionnye-ucheniya-v-krymu-1147855869.html

новороссийск

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, учения, новости, краснодарский край, вооруженные силы россии