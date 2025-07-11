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Кроссовер въехал в группу пешеходов в Москве – пострадали дети - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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Кроссовер въехал в группу пешеходов в Москве – пострадали дети
Кроссовер въехал в группу пешеходов в Москве – пострадали дети - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Кроссовер въехал в группу пешеходов в Москве – пострадали дети
Кроссовер въехал в группу пешеходов, переходящих дорогу на Бережковской набережной в Москве. По предварительным данным, пострадали пять человек, в том числе... РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T22:40
2025-07-11T22:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Кроссовер въехал в группу пешеходов, переходящих дорогу на Бережковской набережной в Москве. По предварительным данным, пострадали пять человек, в том числе двое детей, сообщает пресс-служба столичного депздрава.На месте работают медики. Степень тяжести травм уточняется, добавили в ведомстве.Установление всех обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль в прокуратуре Западного административного округа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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москва, происшествия, дтп, новости, россия, автомобиль, прокуратура москвы
Кроссовер въехал в группу пешеходов в Москве – пострадали дети

Кроссовер въехал в группу пешеходов в Москве – пострадали трое взрослых и двое детей

22:40 11.07.2025 (обновлено: 22:51 11.07.2025)
 
© Telegram-канал Московская медицинаДТП на Бережковской набережной в Москве
ДТП на Бережковской набережной в Москве
© Telegram-канал Московская медицина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Кроссовер въехал в группу пешеходов, переходящих дорогу на Бережковской набережной в Москве. По предварительным данным, пострадали пять человек, в том числе двое детей, сообщает пресс-служба столичного депздрава.
"На Бережковской набережной кроссовер въехал в пешеходов, переходящих дорогу. Предварительно пострадавших пятеро, из них двое детей 8-10 лет", - говорится в сообщении.
На месте работают медики. Степень тяжести травм уточняется, добавили в ведомстве.
"Легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов, проехав регулируемый пешеходный пешеход на запрещающий сигнал светофора, и скрылся с места дорожной аварии", - уточнили в столичной прокуратуре.
Установление всех обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль в прокуратуре Западного административного округа.
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