https://crimea.ria.ru/20250711/krossover-vekhal-v-gruppu-peshekhodov-v-moskve--postradali-deti-1147887905.html

Кроссовер въехал в группу пешеходов в Москве – пострадали дети

Кроссовер въехал в группу пешеходов в Москве – пострадали дети - РИА Новости Крым, 11.07.2025

Кроссовер въехал в группу пешеходов в Москве – пострадали дети

Кроссовер въехал в группу пешеходов, переходящих дорогу на Бережковской набережной в Москве. По предварительным данным, пострадали пять человек, в том числе... РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T22:40

2025-07-11T22:40

2025-07-11T22:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Кроссовер въехал в группу пешеходов, переходящих дорогу на Бережковской набережной в Москве. По предварительным данным, пострадали пять человек, в том числе двое детей, сообщает пресс-служба столичного депздрава.На месте работают медики. Степень тяжести травм уточняется, добавили в ведомстве.Установление всех обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль в прокуратуре Западного административного округа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия, дтп, новости, россия, автомобиль, прокуратура москвы