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Как будет выглядеть новая диспетчерская вышка в аэропорту Симферополя - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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Как будет выглядеть новая диспетчерская вышка в аэропорту Симферополя
Как будет выглядеть новая диспетчерская вышка в аэропорту Симферополя - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Как будет выглядеть новая диспетчерская вышка в аэропорту Симферополя
Новый командно-диспетчерский пункт в аэропорту Симферополя находится на финальной стадии работ, сообщает пресс-служба Росавиации. РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T22:23
2025-07-11T22:23
крым
симферополь
аэропорт симферополь
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росавиация
авиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля – РИА Новости Крым. Новый командно-диспетчерский пункт в аэропорту Симферополя находится на финальной стадии работ, сообщает пресс-служба Росавиации.По данным организации, на сегодняшний день здание высотой 58 метров полностью возведено, завершено строительство служебного блока, подведены все инженерные коммуникации. Сейчас ведется установка технологического оборудования, включая радиотехнические системы управления воздушным движением.Завершение всех работ и ввод вышки в эксплуатацию запланированы на середину 2026 года, уточнили в Росавиации.Международный аэропорт Симферополя готов возобновить работу немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.28 мая 2024 году после долгого перерыва возобновил работу аэропорт Элисты. По данным Росавиации, за первое полугодие 2025 года воздушная гавань приняла около 29 тысяч человек, выполнено 324 рейса.Накануне в Росавиации сообщили, что аэропорт Геленджика готовится вновь принимать пассажиров. Авиагавань сможет принимать и отправлять гражданские самолеты уже 10 июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда возобновит работу аэропорт СимферополяАэропорт Геленджика готовится возобновить работу – РосавиацияКогда первые самолеты с российскими системами поступят в авиакомпании
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, аэропорт симферополь, новости крыма, росавиация, авиация, дмитрий ядров
Как будет выглядеть новая диспетчерская вышка в аэропорту Симферополя

В Росавиации показали новый вид диспетчерской вышки в аэропорту Симферополя

22:23 11.07.2025
 
© РосавиацияКак будет выглядеть новая диспетчерская вышка в аэропорту Симферополя
Как будет выглядеть новая диспетчерская вышка в аэропорту Симферополя
© Росавиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля – РИА Новости Крым. Новый командно-диспетчерский пункт в аэропорту Симферополя находится на финальной стадии работ, сообщает пресс-служба Росавиации.
"Строительство нового командно-диспетчерского пункта в аэропорту Симферополь — важный этап в развитии крымской авиационной инфраструктуры. Уже сейчас видно, что объект возводится с учетом самых современных требований. Высота и панорамный обзор обеспечат диспетчерам отличную видимость, а оснащение передовыми системами сделает управление воздушным движением еще более эффективным", – отметил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
По данным организации, на сегодняшний день здание высотой 58 метров полностью возведено, завершено строительство служебного блока, подведены все инженерные коммуникации. Сейчас ведется установка технологического оборудования, включая радиотехнические системы управления воздушным движением.
Завершение всех работ и ввод вышки в эксплуатацию запланированы на середину 2026 года, уточнили в Росавиации.
Международный аэропорт Симферополя готов возобновить работу немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
28 мая 2024 году после долгого перерыва возобновил работу аэропорт Элисты. По данным Росавиации, за первое полугодие 2025 года воздушная гавань приняла около 29 тысяч человек, выполнено 324 рейса.
Накануне в Росавиации сообщили, что аэропорт Геленджика готовится вновь принимать пассажиров. Авиагавань сможет принимать и отправлять гражданские самолеты уже 10 июля.
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