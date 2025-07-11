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Групповые удары "Кинжалами" – что поражено на Украине за неделю - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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Групповые удары "Кинжалами" – что поражено на Украине за неделю
Групповые удары "Кинжалами" – что поражено на Украине за неделю - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Групповые удары "Кинжалами" – что поражено на Украине за неделю
Российская Армия за неделю нанесла шесть групповых ударов по предприятиям военной промышленности, объектам энергетики, военным аэродромам и складам Украины. Об... РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T12:50
2025-07-11T12:50
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Российская Армия за неделю нанесла шесть групповых ударов по предприятиям военной промышленности, объектам энергетики, военным аэродромам и складам Украины. Об этом сообщает в пятницу Минобороны РФ.Кроме того, поражены объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу украинской военной промышленности, военные аэродромы, места сборки и хранения ударных беспилотников и безэкипажных катеров. Разбиты арсеналы, склады горючего и военно-технического имущества, территориальные центры комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Накануне ночью российские военные нанесли групповой удар по Киеву, поразив вражескую военно-промышленную инфраструктуру. Утром в четверг мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о том, что Киев в ночь на четверг находился под массированным ударом – пожары зафиксированы в нескольких районах города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла удары по портовой инфраструктуре УкраиныМассированный удар "Кинжалами" нанесен по Киеву: что уничтоженоНа Украине уничтожено место стоянки РСЗО HIMARS – Минобороны
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гиперзвуковые ракеты "кинжал", удары по украине, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, украина, новости сво, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Групповые удары "Кинжалами" – что поражено на Украине за неделю

Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по "оборонке" Украины

12:50 11.07.2025
 
© РИА Новости КрымРакета "Кинжал"
Ракета Кинжал - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Российская Армия за неделю нанесла шесть групповых ударов по предприятиям военной промышленности, объектам энергетики, военным аэродромам и складам Украины. Об этом сообщает в пятницу Минобороны РФ.
"С 5 по 11 июля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Кроме того, поражены объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу украинской военной промышленности, военные аэродромы, места сборки и хранения ударных беспилотников и безэкипажных катеров. Разбиты арсеналы, склады горючего и военно-технического имущества, территориальные центры комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Накануне ночью российские военные нанесли групповой удар по Киеву, поразив вражескую военно-промышленную инфраструктуру. Утром в четверг мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о том, что Киев в ночь на четверг находился под массированным ударом – пожары зафиксированы в нескольких районах города.
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