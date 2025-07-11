https://crimea.ria.ru/20250711/gruppovye-udary-kinzhalami--chto-porazheno-na-ukraine-za-nedelyu-1147875203.html

Групповые удары "Кинжалами" – что поражено на Украине за неделю

Групповые удары "Кинжалами" – что поражено на Украине за неделю - РИА Новости Крым, 11.07.2025

Групповые удары "Кинжалами" – что поражено на Украине за неделю

Российская Армия за неделю нанесла шесть групповых ударов по предприятиям военной промышленности, объектам энергетики, военным аэродромам и складам Украины. Об... РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T12:50

2025-07-11T12:50

2025-07-11T12:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Российская Армия за неделю нанесла шесть групповых ударов по предприятиям военной промышленности, объектам энергетики, военным аэродромам и складам Украины. Об этом сообщает в пятницу Минобороны РФ.Кроме того, поражены объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу украинской военной промышленности, военные аэродромы, места сборки и хранения ударных беспилотников и безэкипажных катеров. Разбиты арсеналы, склады горючего и военно-технического имущества, территориальные центры комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Накануне ночью российские военные нанесли групповой удар по Киеву, поразив вражескую военно-промышленную инфраструктуру. Утром в четверг мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о том, что Киев в ночь на четверг находился под массированным ударом – пожары зафиксированы в нескольких районах города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла удары по портовой инфраструктуре УкраиныМассированный удар "Кинжалами" нанесен по Киеву: что уничтоженоНа Украине уничтожено место стоянки РСЗО HIMARS – Минобороны

https://crimea.ria.ru/20250711/udar-nanesen-po-voenkomatu-v-odesse-1147872750.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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