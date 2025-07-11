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Готовятся к нападению: в чем суть слов главы генштаба Франции о России - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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Готовятся к нападению: в чем суть слов главы генштаба Франции о России
Готовятся к нападению: в чем суть слов главы генштаба Франции о России - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Готовятся к нападению: в чем суть слов главы генштаба Франции о России
Каждое заявление европейских политиков о "российской угрозе" является очередным шагом Европы в подготовке нападения на Россию. Такое мнение высказал вице-спикер РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T16:33
2025-07-11T16:33
константин косачев
россия
европа
нато
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в мире
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политика
внешняя политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Каждое заявление европейских политиков о "российской угрозе" является очередным шагом Европы в подготовке нападения на Россию. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя заявление начальника главного штаба вооруженных сил Франции Тьерри Буркхарда.Буркхард ранее заявил, что Россия представляет для Франции "долгосрочную и непосредственную угрозу". По его словам, победа России в конфликте на Украине стала бы "настоящим поражением Европы". В связи с этим, заявил Буркхард, необходим "европейский ответ".Сенатор провел аналогию с нападением Израиля и США на Иран. Он напомнил, что Израиль начал подготовку к операции против Ирана в 2010 году, но все это время бездоказательно нагнетая тезис об "иранской военной угрозе". Сейчас это "тупо и последовательно" делают европейцы в отношении России, отметил Косачев.Президент России Владимир Путин ранее назвал ложью и бредом утверждения о том, что Россия якобы готовится напасть на Европу и страны НАТО. По словам российского лидера, заявления о возможном нападении РФ нужны для введения в заблуждение жителей западных стран, чтобы обеспечить выколачивание денег из бюджета, а также объяснять этим провалы в экономике и социальной сфере.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего боится Европа и чего ждет от России Почему Трамп снова ведет США к конфликту с Россией – мнение Путин и Макрон обсудили урегулирование конфликта на Украине
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Новости
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РИА Новости Крым
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константин косачев, россия, европа, нато, безопасность, в мире, мнения, политика, внешняя политика, новости
Готовятся к нападению: в чем суть слов главы генштаба Франции о России

Европа сделала очередной шаг в подготовке нападения на Россию – сенатор Косачев

16:33 11.07.2025
 
© AFP 2024 / OLYMPIA DE MAISMONTЛюди перед статуей Le Monument a la Republique во Франции
Люди перед статуей Le Monument a la Republique во Франции - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AFP 2024 / OLYMPIA DE MAISMONT
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Каждое заявление европейских политиков о "российской угрозе" является очередным шагом Европы в подготовке нападения на Россию. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя заявление начальника главного штаба вооруженных сил Франции Тьерри Буркхарда.
Буркхард ранее заявил, что Россия представляет для Франции "долгосрочную и непосредственную угрозу". По его словам, победа России в конфликте на Украине стала бы "настоящим поражением Европы". В связи с этим, заявил Буркхард, необходим "европейский ответ".
"Каждое заявление европейских политиков о подготовке Россией нападения на Европу – это шаг в подготовке нападения Европы на Россию", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Сенатор провел аналогию с нападением Израиля и США на Иран. Он напомнил, что Израиль начал подготовку к операции против Ирана в 2010 году, но все это время бездоказательно нагнетая тезис об "иранской военной угрозе". Сейчас это "тупо и последовательно" делают европейцы в отношении России, отметил Косачев.

"Израиль готовился 15 лет и ударил в 2025-м. С поддержкой американцев и при молчаливом потакании европейцев. У европейцев на совести первая и вторая мировые войны. Готовятся загодя к третьей?" - подытожил политик.

Президент России Владимир Путин ранее назвал ложью и бредом утверждения о том, что Россия якобы готовится напасть на Европу и страны НАТО. По словам российского лидера, заявления о возможном нападении РФ нужны для введения в заблуждение жителей западных стран, чтобы обеспечить выколачивание денег из бюджета, а также объяснять этим провалы в экономике и социальной сфере.
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