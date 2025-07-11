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Готовятся к нападению: в чем суть слов главы генштаба Франции о России

Готовятся к нападению: в чем суть слов главы генштаба Франции о России - РИА Новости Крым, 11.07.2025

Готовятся к нападению: в чем суть слов главы генштаба Франции о России

Каждое заявление европейских политиков о "российской угрозе" является очередным шагом Европы в подготовке нападения на Россию. Такое мнение высказал вице-спикер РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T16:33

2025-07-11T16:33

2025-07-11T16:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Каждое заявление европейских политиков о "российской угрозе" является очередным шагом Европы в подготовке нападения на Россию. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя заявление начальника главного штаба вооруженных сил Франции Тьерри Буркхарда.Буркхард ранее заявил, что Россия представляет для Франции "долгосрочную и непосредственную угрозу". По его словам, победа России в конфликте на Украине стала бы "настоящим поражением Европы". В связи с этим, заявил Буркхард, необходим "европейский ответ".Сенатор провел аналогию с нападением Израиля и США на Иран. Он напомнил, что Израиль начал подготовку к операции против Ирана в 2010 году, но все это время бездоказательно нагнетая тезис об "иранской военной угрозе". Сейчас это "тупо и последовательно" делают европейцы в отношении России, отметил Косачев.Президент России Владимир Путин ранее назвал ложью и бредом утверждения о том, что Россия якобы готовится напасть на Европу и страны НАТО. По словам российского лидера, заявления о возможном нападении РФ нужны для введения в заблуждение жителей западных стран, чтобы обеспечить выколачивание денег из бюджета, а также объяснять этим провалы в экономике и социальной сфере.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего боится Европа и чего ждет от России Почему Трамп снова ведет США к конфликту с Россией – мнение Путин и Макрон обсудили урегулирование конфликта на Украине

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европа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин косачев, россия, европа, нато, безопасность, в мире, мнения, политика, внешняя политика, новости