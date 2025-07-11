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ФСБ сорвала серию терактов в Брянской области - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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ФСБ сорвала серию терактов в Брянской области
ФСБ сорвала серию терактов в Брянской области - РИА Новости Крым, 11.07.2025
ФСБ сорвала серию терактов в Брянской области
Двух жителей Брянской области, подозреваемых в подготовке терактов по указаниям украинских спецслужб, задержали силовики, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T10:16
2025-07-11T10:14
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
россия
брянская область
теракт
антитеррор
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Двух жителей Брянской области, подозреваемых в подготовке терактов по указаниям украинских спецслужб, задержали силовики, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.По данным ведомства, мужчины 1993 и 1995 годов рождения являлись пособниками украинской террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России. Они вели визуальное наблюдение за объектами Минобороны РФ, фиксировали местоположение суточных нарядов правоохранительного блока.Кроме того, они собирали сброшенные им с использованием БПЛА взрывчатые вещества, взрывные устройства, составные части огнестрельного оружия и боеприпасы к нему. Затем собирали из них самодельные взрывные устройства "для дальнейшего применения в деятельности террористического характера".При обыске в жилище одного из фигурантов были обнаружены FPV-дроны с системой сброса взрывных устройств, 3D очки, пульт управления беспилотниками, спектральный анализатор частот работы средств РЭБ, пистолет Макарова с глушителем, детонаторы и боеприпасы.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям "государственная измена" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Оба подозреваемых арестованы и дали признательные показания.Ранее сообщалось, что в Севастополе мужчина получил 17 лет лишения свободы по делу о государственной измене за сотрудничество с украинскими спецслужбами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Собирал данные о ПВО: севастополец получил 17 лет за госизмену Планировали теракты: сожители из Керчи ответят за госизменуРоссиянина выдворили за пределы страны за попытку госизмены
россия
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
ФСБ России показала видео о задержании агентов спецслужб Украины, которые забирали доставленные дронами взрывчатку и оружие и изготавливали бомбы
ФСБ России показала видео о задержании агентов спецслужб Украины, которые забирали доставленные дронами взрывчатку и оружие и изготавливали бомбы
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, брянская область, теракт, антитеррор, новости, видео
ФСБ сорвала серию терактов в Брянской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Двух жителей Брянской области, подозреваемых в подготовке терактов по указаниям украинских спецслужб, задержали силовики, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.
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ФСБ сорвала серию терактов в Брянской области

Агенты Украины готовили серию терактов в Брянской области - ФСБ

10:16 11.07.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Двух жителей Брянской области, подозреваемых в подготовке терактов по указаниям украинских спецслужб, задержали силовики, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.
По данным ведомства, мужчины 1993 и 1995 годов рождения являлись пособниками украинской террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России. Они вели визуальное наблюдение за объектами Минобороны РФ, фиксировали местоположение суточных нарядов правоохранительного блока.
Кроме того, они собирали сброшенные им с использованием БПЛА взрывчатые вещества, взрывные устройства, составные части огнестрельного оружия и боеприпасы к нему. Затем собирали из них самодельные взрывные устройства "для дальнейшего применения в деятельности террористического характера".
При обыске в жилище одного из фигурантов были обнаружены FPV-дроны с системой сброса взрывных устройств, 3D очки, пульт управления беспилотниками, спектральный анализатор частот работы средств РЭБ, пистолет Макарова с глушителем, детонаторы и боеприпасы.
"Для осуществления противоправной деятельности противник посредством мессенджеров передавал инструкции, обучающие управлению FPV-дронами, использованию специальных технических средств (анализатора частот и др.) для выявления и уничтожения средств РЭБ, ПВО, а также рекомендации по изготовлению СВУ, ремонту и сборке огнестрельного оружия", – уточнили в ФСБ.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям "государственная измена" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Оба подозреваемых арестованы и дали признательные показания.
Ранее сообщалось, что в Севастополе мужчина получил 17 лет лишения свободы по делу о государственной измене за сотрудничество с украинскими спецслужбами.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)РоссияБрянская областьТерактАнтитеррорНовости
 
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