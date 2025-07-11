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Еще три беспилотника сбиты над Крымом - Минобороны - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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Еще три беспилотника сбиты над Крымом - Минобороны
Еще три беспилотника сбиты над Крымом - Минобороны - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Еще три беспилотника сбиты над Крымом - Минобороны
ежурные средства российской ПВО сбили еще четыре украинских беспилотника над Брянской областью и три - над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T12:32
2025-07-11T12:37
министерство обороны рф
крым
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО сбили еще четыре украинских беспилотника над Брянской областью и три - над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.В период с 10.40 мск до 10.50 мск также был уничтожен дрон над Крымом.В ночь на пятницу украинские боевики пытались атаковать территорию России, запустив 155 ударных БПЛА. Из них 53 БПЛА ликвидировали над территорией Курской области, 19 – над Брянской, 15 – над Смоленской, 14 – над Белгородской, 13 – над Тульской, по 11 БПЛА – над территориями Орловской области и Московского региона.Кроме того, этой ночью перехвачены и уничтожены семь дронов – над территорией Республики Крым, по четыре БПЛА – над Липецкой областью и над акваторией Черного моря, а также по два беспилотника – над территориями Ростовской и Калужской областей, уточнили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасатель погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА в ТулеАтака беспилотников на Тульскую область: погиб мирный житель155 беспилотников уничтожены над Крымом и еще десятью регионами России
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министерство обороны рф, крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости крыма
Еще три беспилотника сбиты над Крымом - Минобороны

Еще три беспилотника сбиты над Крымом - Минобороны

12:32 11.07.2025 (обновлено: 12:37 11.07.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО сбили еще четыре украинских беспилотника над Брянской областью и три - над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"11 июля в период с 11.00 мск до 11.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Брянской области и три БПЛА – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
В период с 10.40 мск до 10.50 мск также был уничтожен дрон над Крымом.
В ночь на пятницу украинские боевики пытались атаковать территорию России, запустив 155 ударных БПЛА. Из них 53 БПЛА ликвидировали над территорией Курской области, 19 – над Брянской, 15 – над Смоленской, 14 – над Белгородской, 13 – над Тульской, по 11 БПЛА – над территориями Орловской области и Московского региона.
Кроме того, этой ночью перехвачены и уничтожены семь дронов – над территорией Республики Крым, по четыре БПЛА – над Липецкой областью и над акваторией Черного моря, а также по два беспилотника – над территориями Ростовской и Калужской областей, уточнили в Минобороны РФ.
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