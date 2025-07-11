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Два человека погибли и 23 ранены в ДТП с рейсовым автобусом в Енакиево

Два человека погибли и 23 ранены в ДТП с рейсовым автобусом в Енакиево - РИА Новости Крым, 11.07.2025

Два человека погибли и 23 ранены в ДТП с рейсовым автобусом в Енакиево

Два человека погибли и 23 получили травмы в результате столкновения внедорожника и городского пассажирского автобуса в Енакиево Донецкой Народной Республики. Об РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T15:32

2025-07-11T15:32

2025-07-11T15:34

донецкая народная республика (днр)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Два человека погибли и 23 получили травмы в результате столкновения внедорожника и городского пассажирского автобуса в Енакиево Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.ДТП произошло в пятницу днем. По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Duster не уступил дорогу и столкнулся с микроавтобусом ГАЗ-3302 РУТА.Похожий случай произошел накануне в Симферополе. Там рейсовый автобус врезался в иномарку в Симферополе. Водитель рейсового автобуса при повороте не уступил дорогу автомобилю Volkswagen под управлением 20-летнего водителя, который двигался навстречу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минивэн попал под фуру в Ростовской области – один человек погибЧетыре девушки 17-19 лет погибли в страшном ДТП в Крыму - ВИДЕО 7 человек пострадали в тройном ДТП на трассе "Симферополь – Севастополь"

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), происшествия, дтп, денис пушилин, новости, общество, транспорт, общественный транспорт