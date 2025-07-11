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Два человека погибли и 23 ранены в ДТП с рейсовым автобусом в Енакиево - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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Два человека погибли и 23 ранены в ДТП с рейсовым автобусом в Енакиево
Два человека погибли и 23 ранены в ДТП с рейсовым автобусом в Енакиево - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Два человека погибли и 23 ранены в ДТП с рейсовым автобусом в Енакиево
Два человека погибли и 23 получили травмы в результате столкновения внедорожника и городского пассажирского автобуса в Енакиево Донецкой Народной Республики. Об РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T15:32
2025-07-11T15:34
донецкая народная республика (днр)
происшествия
дтп
денис пушилин
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Два человека погибли и 23 получили травмы в результате столкновения внедорожника и городского пассажирского автобуса в Енакиево Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.ДТП произошло в пятницу днем. По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Duster не уступил дорогу и столкнулся с микроавтобусом ГАЗ-3302 РУТА.Похожий случай произошел накануне в Симферополе. Там рейсовый автобус врезался в иномарку в Симферополе. Водитель рейсового автобуса при повороте не уступил дорогу автомобилю Volkswagen под управлением 20-летнего водителя, который двигался навстречу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минивэн попал под фуру в Ростовской области – один человек погибЧетыре девушки 17-19 лет погибли в страшном ДТП в Крыму - ВИДЕО 7 человек пострадали в тройном ДТП на трассе "Симферополь – Севастополь"
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), происшествия, дтп, денис пушилин, новости, общество, транспорт, общественный транспорт
Два человека погибли и 23 ранены в ДТП с рейсовым автобусом в Енакиево

В ДНР при столкновении рейсового автобуса и внедорожника два человека погибли и 23 ранены

15:32 11.07.2025 (обновлено: 15:34 11.07.2025)
 
© Фото: ДНР ОнлайнВ ДНР при столкновении рейсового автобуса и внедорожника два человека погибли и 22 ранены
В ДНР при столкновении рейсового автобуса и внедорожника два человека погибли и 22 ранены
© Фото: ДНР Онлайн
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Два человека погибли и 23 получили травмы в результате столкновения внедорожника и городского пассажирского автобуса в Енакиево Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
ДТП произошло в пятницу днем. По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Duster не уступил дорогу и столкнулся с микроавтобусом ГАЗ-3302 РУТА.
© Фото: ДНР ОнлайнВ ДНР при столкновении рейсового автобуса и внедорожника два человека погибли и 22 ранены
В ДНР при столкновении рейсового автобуса и внедорожника два человека погибли и 22 ранены
© Фото: ДНР Онлайн
В ДНР при столкновении рейсового автобуса и внедорожника два человека погибли и 22 ранены

"Микроавтобус перевозил пассажиров по городскому маршруту №9. После удара ГАЗ врезался в дерево и опрокинулся, в результате водитель и пассажир погибли. Водитель Renault и 22 пассажира микроавтобуса обратились за медицинской помощью", – уточнил губернатор в Telegram.

© Фото: ДНР ОнлайнВ ДНР при столкновении рейсового автобуса и внедорожника два человека погибли и 22 ранены
В ДНР при столкновении рейсового автобуса и внедорожника два человека погибли и 22 ранены
© Фото: ДНР Онлайн
В ДНР при столкновении рейсового автобуса и внедорожника два человека погибли и 22 ранены
Похожий случай произошел накануне в Симферополе. Там рейсовый автобус врезался в иномарку в Симферополе. Водитель рейсового автобуса при повороте не уступил дорогу автомобилю Volkswagen под управлением 20-летнего водителя, который двигался навстречу.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)ПроисшествияДТПДенис ПушилинНовостиОбществоТранспортОбщественный транспорт
 
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