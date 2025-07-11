Два человека погибли и 23 ранены в ДТП с рейсовым автобусом в Енакиево
В ДНР при столкновении рейсового автобуса и внедорожника два человека погибли и 23 ранены
15:32 11.07.2025 (обновлено: 15:34 11.07.2025)
© Фото: ДНР ОнлайнВ ДНР при столкновении рейсового автобуса и внедорожника два человека погибли и 22 ранены
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Два человека погибли и 23 получили травмы в результате столкновения внедорожника и городского пассажирского автобуса в Енакиево Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
ДТП произошло в пятницу днем. По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Duster не уступил дорогу и столкнулся с микроавтобусом ГАЗ-3302 РУТА.
© Фото: ДНР ОнлайнВ ДНР при столкновении рейсового автобуса и внедорожника два человека погибли и 22 ранены
В ДНР при столкновении рейсового автобуса и внедорожника два человека погибли и 22 ранены
"Микроавтобус перевозил пассажиров по городскому маршруту №9. После удара ГАЗ врезался в дерево и опрокинулся, в результате водитель и пассажир погибли. Водитель Renault и 22 пассажира микроавтобуса обратились за медицинской помощью", – уточнил губернатор в Telegram.
© Фото: ДНР ОнлайнВ ДНР при столкновении рейсового автобуса и внедорожника два человека погибли и 22 ранены
В ДНР при столкновении рейсового автобуса и внедорожника два человека погибли и 22 ранены
Похожий случай произошел накануне в Симферополе. Там рейсовый автобус врезался в иномарку в Симферополе. Водитель рейсового автобуса при повороте не уступил дорогу автомобилю Volkswagen под управлением 20-летнего водителя, который двигался навстречу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: