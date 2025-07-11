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Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр"
Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр" - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр"
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Днепр" в зоне... РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T17:19
2025-07-11T17:19
2025-07-11T17:19
министерство обороны рф
андрей белоусов
новости сво
армия и флот
группировка войск "днепр"
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Днепр" в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в пятницу.В рамках визита министр поручил проработать вопрос увеличения поставок в войска новых стрелковых вооружений.Главе военного ведомства России также показали созданный центр по сбору и изучению трофейной техники, на котором выполняют задачи военные специалисты и представители промышленности."В настоящее время в центре находится больше 30 единиц различной техники зарубежного производства", – проинформировали Минобороны.Также Белоусову доложили о работе базы данных по сбору поражений беспилотными летательными аппаратами, об апробации программного аппаратного комплекса, который в автоматизированном режиме анализирует информацию о применении FPV-дронов, беспилотников самолетного типа и сбросов с квадрокоптеров непосредственно от оператора.Предыдущий визит Белоусова в воинские части группировки "Днепр" проходил в ноябре. Тогла глава Минобороны РФ также заслушал доклады командующего и вручил награды военнослужащим.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов поручил изменить выплаты бойцам СВО в зависимости от раненийБелоусов проинспектировал группировку войск "Восток"11 тысяч бойцов СВО получили награды за освобождение населенных пунктов
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министерство обороны рф, андрей белоусов, новости сво, армия и флот, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии
Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр"
Андрей Белоусов посетил пункт управления войск "Днепр" в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Днепр" в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в пятницу.
В рамках визита министр поручил проработать вопрос увеличения поставок в войска новых стрелковых вооружений.
Кроме того, Белоусов осмотрел основные средства противодействия беспилотникам, доработанные с учетом опыта СВО. Командиры отметили успехи использования партии автоматов АК-12к и ручных пулеметов РПЛ-20, доложили об успешном применении антидронового ружья "Кентавр", автомобильных систем радиоэлектронной борьбы "Мгла", а также запуске разработанной системы управления беспилотниками, что позволило уменьшить их потери.
Главе военного ведомства России также показали созданный центр по сбору и изучению трофейной техники, на котором выполняют задачи военные специалисты и представители промышленности.
"В настоящее время в центре находится больше 30 единиц различной техники зарубежного производства", – проинформировали Минобороны.
Также Белоусову доложили о работе базы данных по сбору поражений беспилотными летательными аппаратами, об апробации программного аппаратного комплекса, который в автоматизированном режиме анализирует информацию о применении FPV-дронов, беспилотников самолетного типа и сбросов с квадрокоптеров непосредственно от оператора.
Министр обороны РФ отметил важность сбора этой информации для развития программного обеспечения с элементами искусственного интеллекта и поручил передать методические материалы для изучения опыта и его последующего применения на других направлениях.
Предыдущий визит Белоусова
в воинские части группировки "Днепр" проходил в ноябре. Тогла глава Минобороны РФ также заслушал доклады командующего и вручил награды военнослужащим.
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