https://crimea.ria.ru/20250711/belousov-proinspektiroval-gruppirovku-voysk-dnepr-1147882955.html

Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр"

Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр" - РИА Новости Крым, 11.07.2025

Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр"

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Днепр" в зоне... РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T17:19

2025-07-11T17:19

2025-07-11T17:19

министерство обороны рф

андрей белоусов

новости сво

армия и флот

группировка войск "днепр"

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Днепр" в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в пятницу.В рамках визита министр поручил проработать вопрос увеличения поставок в войска новых стрелковых вооружений.Главе военного ведомства России также показали созданный центр по сбору и изучению трофейной техники, на котором выполняют задачи военные специалисты и представители промышленности."В настоящее время в центре находится больше 30 единиц различной техники зарубежного производства", – проинформировали Минобороны.Также Белоусову доложили о работе базы данных по сбору поражений беспилотными летательными аппаратами, об апробации программного аппаратного комплекса, который в автоматизированном режиме анализирует информацию о применении FPV-дронов, беспилотников самолетного типа и сбросов с квадрокоптеров непосредственно от оператора.Предыдущий визит Белоусова в воинские части группировки "Днепр" проходил в ноябре. Тогла глава Минобороны РФ также заслушал доклады командующего и вручил награды военнослужащим.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов поручил изменить выплаты бойцам СВО в зависимости от раненийБелоусов проинспектировал группировку войск "Восток"11 тысяч бойцов СВО получили награды за освобождение населенных пунктов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, андрей белоусов, новости сво, армия и флот, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии