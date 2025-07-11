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Армия России освободила населенный пункт Зеленая Долина в ДНР - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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Армия России освободила населенный пункт Зеленая Долина в ДНР
Армия России освободила населенный пункт Зеленая Долина в ДНР - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Армия России освободила населенный пункт Зеленая Долина в ДНР
Подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль населенный пункт Зеленая Долина в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T12:09
2025-07-11T12:15
министерство обороны рф
новости сво
донецкая народная республика (днр)
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль населенный пункт Зеленая Долина в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Толстой Донецкой Народной Республики.В понедельник стало известно о взятии под контроль российскими военными двух населенных пунктов в Днепропетровской и Сумской областях. В воскресенье ВС РФ освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.Ранее в Минобороны сообщили, что военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ в составе группировки войск "Север" продолжают создавать полосу безопасности вдоль государственной границы в Сумской области, ежесуточно уничтожая натовскую технику и продвигаясь вперед.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
Армия России освободила населенный пункт Зеленая Долина в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Зеленая Долина в ДНР - Минобороны

12:09 11.07.2025 (обновлено: 12:15 11.07.2025)
 
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Зенитный ракетный комплекс Тор М-1 - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль населенный пункт Зеленая Долина в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Зеленая Долина Донецкой Народной Республики и Соболевка Харьковской области", - говорится в сводке министерства за неделю.
Ранее сообщалось, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Толстой Донецкой Народной Республики.
В понедельник стало известно о взятии под контроль российскими военными двух населенных пунктов в Днепропетровской и Сумской областях. В воскресенье ВС РФ освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.
Ранее в Минобороны сообщили, что военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ в составе группировки войск "Север" продолжают создавать полосу безопасности вдоль государственной границы в Сумской области, ежесуточно уничтожая натовскую технику и продвигаясь вперед.
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