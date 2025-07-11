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Армия России освободила населенный пункт Зеленая Долина в ДНР

Армия России освободила населенный пункт Зеленая Долина в ДНР - РИА Новости Крым, 11.07.2025

Армия России освободила населенный пункт Зеленая Долина в ДНР

Подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль населенный пункт Зеленая Долина в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T12:09

2025-07-11T12:09

2025-07-11T12:15

министерство обороны рф

новости сво

донецкая народная республика (днр)

армия и флот

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль населенный пункт Зеленая Долина в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Толстой Донецкой Народной Республики.В понедельник стало известно о взятии под контроль российскими военными двух населенных пунктов в Днепропетровской и Сумской областях. В воскресенье ВС РФ освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.Ранее в Минобороны сообщили, что военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ в составе группировки войск "Север" продолжают создавать полосу безопасности вдоль государственной границы в Сумской области, ежесуточно уничтожая натовскую технику и продвигаясь вперед.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости