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155 беспилотников уничтожены над Крымом и еще десятью регионами России

155 беспилотников уничтожены над Крымом и еще десятью регионами России - РИА Новости Крым, 11.07.2025

155 беспилотников уничтожены над Крымом и еще десятью регионами России

Украинские боевики пытались атаковать территорию России, запустив 155 ударных БПЛА. Атаку отразила российская система ПВО, вражеские дроны ликвидировали, из них РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T07:17

2025-07-11T07:17

2025-07-11T07:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Украинские боевики пытались атаковать территорию России, запустив 155 ударных БПЛА. Атаку отразила российская система ПВО, вражеские дроны ликвидировали, из них 11 были сбиты над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром в пятницу.В оборонном ведомстве уточнили, что из них 53 БПЛА ликвидировали над территорией Курской области, 19 – над Брянской, 15 – над Смоленской, 14 – над Белгородской, 13 – над Тульской, по 11 БПЛА – над территориями Орловской области и Московского региона.Кроме того, этой ночью перехвачены и уничтожены семь дронов – над территорией Республики Крым, по четыре БПЛА – над Липецкой областью и над акваторией Черного моря, а также по два беспилотника – над территориями Ростовской и Калужской областей, уточнили в Минобороны РФ.Утром в четверг стало известно, что 14 беспилотников ликвидированы в ночь на 10 июля российскими средствами ПВО над регионами России, в том числе десять – над Крымом и Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ВКС получили новые истребители Су-34Новости СВО: армия России уничтожает украинских боевиков Вовремя распознать угрозу: как защищают Крым от диверсантов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым