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155 беспилотников уничтожены над Крымом и еще десятью регионами России
155 беспилотников уничтожены над Крымом и еще десятью регионами России - РИА Новости Крым, 11.07.2025
155 беспилотников уничтожены над Крымом и еще десятью регионами России
Украинские боевики пытались атаковать территорию России, запустив 155 ударных БПЛА. Атаку отразила российская система ПВО, вражеские дроны ликвидировали, из них РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T07:17
2025-07-11T07:17
2025-07-11T07:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Украинские боевики пытались атаковать территорию России, запустив 155 ударных БПЛА. Атаку отразила российская система ПВО, вражеские дроны ликвидировали, из них 11 были сбиты над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром в пятницу.В оборонном ведомстве уточнили, что из них 53 БПЛА ликвидировали над территорией Курской области, 19 – над Брянской, 15 – над Смоленской, 14 – над Белгородской, 13 – над Тульской, по 11 БПЛА – над территориями Орловской области и Московского региона.Кроме того, этой ночью перехвачены и уничтожены семь дронов – над территорией Республики Крым, по четыре БПЛА – над Липецкой областью и над акваторией Черного моря, а также по два беспилотника – над территориями Ростовской и Калужской областей, уточнили в Минобороны РФ.Утром в четверг стало известно, что 14 беспилотников ликвидированы в ночь на 10 июля российскими средствами ПВО над регионами России, в том числе десять – над Крымом и Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ВКС получили новые истребители Су-34Новости СВО: армия России уничтожает украинских боевиков Вовремя распознать угрозу: как защищают Крым от диверсантов
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крым, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
155 беспилотников уничтожены над Крымом и еще десятью регионами России
Над Крымом и Черным морем сбиты 11 дронов ВСУ - Минобороны
07:17 11.07.2025 (обновлено: 07:33 11.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Украинские боевики пытались атаковать территорию России, запустив 155 ударных БПЛА. Атаку отразила российская система ПВО, вражеские дроны ликвидировали, из них 11 были сбиты над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром в пятницу.
"В течении прошедшей ночи в период с 23.00 мск 10 июля до 7.00 мск 11 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что из них 53 БПЛА ликвидировали над территорией Курской области, 19 – над Брянской, 15 – над Смоленской, 14 – над Белгородской, 13 – над Тульской, по 11 БПЛА – над территориями Орловской области и Московского региона.
Кроме того, этой ночью перехвачены и уничтожены семь дронов – над территорией Республики Крым, по четыре БПЛА – над Липецкой областью и над акваторией Черного моря, а также по два беспилотника – над территориями Ростовской и Калужской областей, уточнили в Минобороны РФ.
Утром в четверг стало известно, что 14 беспилотников ликвидированы
в ночь на 10 июля российскими средствами ПВО над регионами России, в том числе десять – над Крымом и Черным морем.
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