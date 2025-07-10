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Звезда группы "Корни" написал песню вместе с артековцами

Звезда группы "Корни" написал песню вместе с артековцами - РИА Новости Крым, 10.07.2025

Звезда группы "Корни" написал песню вместе с артековцами

Актер и участник группы "Корни" Александр Асташенок написал лагерную песню совместно с артековцами для кинофестиваля "Алые паруса". Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T20:38

2025-07-10T20:38

2025-07-10T20:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Актер и участник группы "Корни" Александр Асташенок написал лагерную песню совместно с артековцами для кинофестиваля "Алые паруса". Об этом РИА Новости Крым рассказал сам музыкант.По его словам, текст и мелодия родились буквально за пару часов и объединили всех.Он отметил, что песня стала символом единства, креатива и искренности. Александр подчеркнул, что основную заслугу в ее создании он делит с участниками артековского отряда, чьим куратором он стал."Мелодия сложилась быстро, а текст мы писали вместе. Это была командная работа. И получился очень эмоциональный, яркий и запоминающийся трек", – добавил музыкант.По его словам, атмосфера была настолько заряженной, что "энергия сносила с ног". Особое восхищение у артиста вызвали сами ребята из его отряда, которые работали как настоящая профессиональная команда."Мой отряд – просто невероятные. Все выполняли безукоризненно. Были случаи, когда другие группы отказывались от съемок, капризничали. У нас такого не было. И вот эта слаженная работа командная, она как раз и дала такой результат", – отметил Асташенок.Он признался, что участие в подобных фестивалях невероятно важно не только для детей, но и для взрослых."Это обмен энергией. Дети становятся взрослее, а взрослые – снова детьми. Мы все погружаемся в атмосферу настоящего детского праздника", – заключил музыкант.Во вторник в "Артеке" состоялась торжественная церемония закрытия 33-го Международного детского кинофестиваля "Алые паруса". Мероприятие собрало больше тысячи юных участников со всей России, а также ведущих актеров театра и кино.Международный кинофестиваль "Алые паруса" проходит в "Артеке" с 1992 года. С 2021 года он носит имя народного артиста СССР Василия Ланового, который на протяжении многих лет был президентом фестиваля и принимал участие в его мероприятиях. Проводит фестиваль Ассоциация деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино "Киногром". Цель культурного форума – формирование у детей интереса к кинотворчеству и эстетическое воспитание подрастающего поколения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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