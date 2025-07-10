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Звезда группы "Корни" написал песню вместе с артековцами
Звезда группы "Корни" написал песню вместе с артековцами - РИА Новости Крым, 10.07.2025
Звезда группы "Корни" написал песню вместе с артековцами
Актер и участник группы "Корни" Александр Асташенок написал лагерную песню совместно с артековцами для кинофестиваля "Алые паруса". Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T20:38
2025-07-10T20:38
2025-07-10T20:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Актер и участник группы "Корни" Александр Асташенок написал лагерную песню совместно с артековцами для кинофестиваля "Алые паруса". Об этом РИА Новости Крым рассказал сам музыкант.По его словам, текст и мелодия родились буквально за пару часов и объединили всех.Он отметил, что песня стала символом единства, креатива и искренности. Александр подчеркнул, что основную заслугу в ее создании он делит с участниками артековского отряда, чьим куратором он стал."Мелодия сложилась быстро, а текст мы писали вместе. Это была командная работа. И получился очень эмоциональный, яркий и запоминающийся трек", – добавил музыкант.По его словам, атмосфера была настолько заряженной, что "энергия сносила с ног". Особое восхищение у артиста вызвали сами ребята из его отряда, которые работали как настоящая профессиональная команда."Мой отряд – просто невероятные. Все выполняли безукоризненно. Были случаи, когда другие группы отказывались от съемок, капризничали. У нас такого не было. И вот эта слаженная работа командная, она как раз и дала такой результат", – отметил Асташенок.Он признался, что участие в подобных фестивалях невероятно важно не только для детей, но и для взрослых."Это обмен энергией. Дети становятся взрослее, а взрослые – снова детьми. Мы все погружаемся в атмосферу настоящего детского праздника", – заключил музыкант.Во вторник в "Артеке" состоялась торжественная церемония закрытия 33-го Международного детского кинофестиваля "Алые паруса". Мероприятие собрало больше тысячи юных участников со всей России, а также ведущих актеров театра и кино.Международный кинофестиваль "Алые паруса" проходит в "Артеке" с 1992 года. С 2021 года он носит имя народного артиста СССР Василия Ланового, который на протяжении многих лет был президентом фестиваля и принимал участие в его мероприятиях. Проводит фестиваль Ассоциация деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино "Киногром". Цель культурного форума – формирование у детей интереса к кинотворчеству и эстетическое воспитание подрастающего поколения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, видео, мдц "артек", 100-летие "артека", международный детский кинофестиваль "алые паруса", музыка, культура, искусство , дети, новости крыма, видео
Звезда группы "Корни" написал песню вместе с артековцами
"Эта энергия сносит с ног": звезда группы "Корни" Асташенок и артековцы написали песню
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко.
Актер и участник группы "Корни" Александр Асташенок написал лагерную песню совместно с артековцами для кинофестиваля "Алые паруса". Об этом РИА Новости Крым
рассказал сам музыкант.
По его словам, текст и мелодия родились буквально за пару часов и объединили всех.
"Мы приехали в абсолютном аврале. Нужно было срочно придумать сценарий клипа, но я ведь не режиссер. Тогда с женой придумали: а почему бы не сочинить песню? И это оказалось правильным решением", – поделился Асташенок.
Он отметил, что песня стала символом единства, креатива и искренности. Александр подчеркнул, что основную заслугу в ее создании он делит с участниками артековского отряда, чьим куратором он стал.
"Мелодия сложилась быстро, а текст мы писали вместе. Это была командная работа. И получился очень эмоциональный, яркий и запоминающийся трек", – добавил музыкант.
По его словам, атмосфера была настолько заряженной, что "энергия сносила с ног". Особое восхищение у артиста вызвали сами ребята из его отряда, которые работали как настоящая профессиональная команда.
"Мой отряд – просто невероятные. Все выполняли безукоризненно. Были случаи, когда другие группы отказывались от съемок, капризничали. У нас такого не было. И вот эта слаженная работа командная, она как раз и дала такой результат", – отметил Асташенок.
Он признался, что участие в подобных фестивалях невероятно важно не только для детей, но и для взрослых.
"Это обмен энергией. Дети становятся взрослее, а взрослые – снова детьми. Мы все погружаемся в атмосферу настоящего детского праздника", – заключил музыкант.
Во вторник в "Артеке" состоялась торжественная церемония закрытия 33-го Международного детского кинофестиваля "Алые паруса". Мероприятие собрало больше тысячи юных участников со всей России, а также ведущих актеров театра и кино.
Международный кинофестиваль "Алые паруса" проходит в "Артеке" с 1992 года. С 2021 года он носит имя народного артиста СССР Василия Ланового, который на протяжении многих лет был президентом фестиваля и принимал участие в его мероприятиях. Проводит фестиваль Ассоциация деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино "Киногром". Цель культурного форума – формирование у детей интереса к кинотворчеству и эстетическое воспитание подрастающего поколения.
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