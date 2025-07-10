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Закрытые дороги и эвакуация – в Крыму будут работать силовики - РИА Новости Крым, 10.07.2025
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Закрытые дороги и эвакуация – в Крыму будут работать силовики
Закрытые дороги и эвакуация – в Крыму будут работать силовики - РИА Новости Крым, 10.07.2025
Закрытые дороги и эвакуация – в Крыму будут работать силовики
Антитеррористические мероприятия проведут в Белогорском районе Крыма 11 июля. Об этом предупредил глава администрации Дмитрий Чумаков. РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T21:13
2025-07-10T21:13
белогорский район
антитеррор
учения
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
общество
логистика
дмитрий чумаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Антитеррористические мероприятия проведут в Белогорском районе Крыма 11 июля. Об этом предупредил глава администрации Дмитрий Чумаков.В связи с этим сотрудники дорожно-патрульной службы ограничат движение автомобилей на ряде улиц в селе Мичуринское. Кроме того, будет отрабатываться эвакуация населения. Чумаков попросил жителей соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, а также ориентироваться на информацию из официальных источников.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.В четверг в Черноморском районе Крыма прошли учения подразделений теробороны "Барс-Крым". Тренировка проводилась совместно с военными и силовиками. На выездах из городов и сел установили блокпосты, на трассах организовали досмотры машин, на побережье – разведку. Так в Крыму тренируются противодействовать возможной высадке диверсионных групп на территорию республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал об атаке БПЛА на Крым и охране рубежейВовремя распознать угрозу: как защищают Крым от диверсантовДобровольцы "Барс-Крым" проходят подготовку по опыту спецоперации
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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белогорский район, антитеррор, учения, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, общество, логистика, дмитрий чумаков
Закрытые дороги и эвакуация – в Крыму будут работать силовики

В Белогорском районе Крыма 11 июля перекроют дороги и эвакуируют жителей в рамках учений

21:13 10.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Антитеррористические мероприятия проведут в Белогорском районе Крыма 11 июля. Об этом предупредил глава администрации Дмитрий Чумаков.

"11 июля c 09:00 до 16:00 на территории Мичуринского сельского поселения будут проводиться учебные антитеррористические мероприятия", – написал он в своем Telegram-канале.

В связи с этим сотрудники дорожно-патрульной службы ограничат движение автомобилей на ряде улиц в селе Мичуринское. Кроме того, будет отрабатываться эвакуация населения.
Чумаков попросил жителей соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, а также ориентироваться на информацию из официальных источников.
Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
В четверг в Черноморском районе Крыма прошли учения подразделений теробороны "Барс-Крым". Тренировка проводилась совместно с военными и силовиками. На выездах из городов и сел установили блокпосты, на трассах организовали досмотры машин, на побережье – разведку. Так в Крыму тренируются противодействовать возможной высадке диверсионных групп на территорию республики.
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Белогорский районАнтитеррорУченияКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяАрмия и флотОбществоЛогистикаДмитрий Чумаков
 
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