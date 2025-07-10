https://crimea.ria.ru/20250710/zakrytye-dorogi-i-evakuatsiya--v-krymu-budut-rabotat-siloviki-1147773909.html

Закрытые дороги и эвакуация – в Крыму будут работать силовики

Закрытые дороги и эвакуация – в Крыму будут работать силовики - РИА Новости Крым, 10.07.2025

Закрытые дороги и эвакуация – в Крыму будут работать силовики

Антитеррористические мероприятия проведут в Белогорском районе Крыма 11 июля. Об этом предупредил глава администрации Дмитрий Чумаков. РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T21:13

2025-07-10T21:13

2025-07-10T21:13

белогорский район

антитеррор

учения

крым

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

армия и флот

общество

логистика

дмитрий чумаков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Антитеррористические мероприятия проведут в Белогорском районе Крыма 11 июля. Об этом предупредил глава администрации Дмитрий Чумаков.В связи с этим сотрудники дорожно-патрульной службы ограничат движение автомобилей на ряде улиц в селе Мичуринское. Кроме того, будет отрабатываться эвакуация населения. Чумаков попросил жителей соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, а также ориентироваться на информацию из официальных источников.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.В четверг в Черноморском районе Крыма прошли учения подразделений теробороны "Барс-Крым". Тренировка проводилась совместно с военными и силовиками. На выездах из городов и сел установили блокпосты, на трассах организовали досмотры машин, на побережье – разведку. Так в Крыму тренируются противодействовать возможной высадке диверсионных групп на территорию республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал об атаке БПЛА на Крым и охране рубежейВовремя распознать угрозу: как защищают Крым от диверсантовДобровольцы "Барс-Крым" проходят подготовку по опыту спецоперации

белогорский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белогорский район, антитеррор, учения, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, общество, логистика, дмитрий чумаков