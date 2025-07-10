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Встреча Лаврова с Рубио и расходы бюджета Крыма – главное за день - РИА Новости Крым, 10.07.2025
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Встреча Лаврова с Рубио и расходы бюджета Крыма – главное за день
Встреча Лаврова с Рубио и расходы бюджета Крыма – главное за день - РИА Новости Крым, 10.07.2025
Встреча Лаврова с Рубио и расходы бюджета Крыма – главное за день
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марк Рубио подтвердили настрой на восстановление сотрудничества двух стран. Париж и Лондон договорились о... РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T22:53
2025-07-10T22:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марк Рубио подтвердили настрой на восстановление сотрудничества двух стран. Париж и Лондон договорились о координации средств ядерного сдерживания. Из бюджета Крыма за полгода потратили 117 млрд рублей. 15-летняя девочка утонула в Симферопольском водохранилище. На Украине обнаружили систему массового производства химоружия.О главных событиях, встречах и происшествиях дня – в подборке РИА Новости Крым.Встреча Лаврова и РубиоГлава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марк Рубио провели встречу в Куала-Лумпуре. Стороны подтвердили обоюдный настрой на восстановление экономического и гуманитарного сотрудничества между РФ и США. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров.В МИД РФ добавили, что "конструктивный и взаимоуважительный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США по ширящемуся кругу представляющих взаимный интерес вопросов будет продолжен".Соглашение о ядерном сотрудничестве между Британией и ФранциейВеликобритания и Франция в четверг подписали декларацию о координации "независимых средств ядерного сдерживания". Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер.Расходы бюджета Крыма за полгодаЗа первое полугодие текущего года расходы крымского бюджета составили 116,9 миллиарда рублей. Из них более 600 млрд были потрачены на социально-культурную сферу, сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его информации, расходы на образование в Крыму составили 23,5 млрд рублей, на социальную политику – почти 22 миллиарда, на ЖКХ – 14,5 млрд рублей. На сферу здравоохранения за полгода выделили 11,8 млрд рублей, на культуру – почти 2 млрд, физическую культуру и СМИ – 1 млрд рублей, уточнил глава республики.Девочка утонула в Симферопольском водохранилищеТело 15-летней девушки обнаружено в Симферопольском водохранилище. Обстоятельства гибели подростка устанавливают следователи, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.В ночь на 9 июля в правоохранительные органы обратились родители 15-летней жительницы Симферополя. Они заявили о пропаже дочери. Девушка накануне ушла из дома на прогулку, после чего о ее местонахождении ничего не было известно."Вечером недалеко от дома в водоохраной зоне Симферопольского водохранилища с привлечением специалистов республиканской аварийно-спасательной службы "Крым–Спас" обнаружено ее тело с признаками утопления в воде", – говорится в сообщении.Массовое производство боевых отравляющих веществ на УкраинеМосква обратилась с просьбой к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направить в Россию экспертов для подтверждения применения Украиной химического оружия. Об этом заявил постпред России при ОЗХО, посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин.До государств-участников Организации официально доведено письмо замминистра промышленности и торговли РФ с просьбой к гендиректору технического секретариата ОЗХО, направить в Россию экспертов для оказания технического содействия в соответствии с пунктом 38 (е) статьи VIII Конвенции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, главное за день, новости крыма, политика, внешняя политика, россия, сша, великобритания, франция, ядерное сдерживание
Встреча Лаврова с Рубио и расходы бюджета Крыма – главное за день

Встреча Лаврова с Рубио и расходы бюджета Крыма в 2025-м – главное за день

22:53 10.07.2025
 
© РИА Новости КрымБюджет
Бюджет - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марк Рубио подтвердили настрой на восстановление сотрудничества двух стран. Париж и Лондон договорились о координации средств ядерного сдерживания. Из бюджета Крыма за полгода потратили 117 млрд рублей. 15-летняя девочка утонула в Симферопольском водохранилище. На Украине обнаружили систему массового производства химоружия.
О главных событиях, встречах и происшествиях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Встреча Лаврова и Рубио

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марк Рубио провели встречу в Куала-Лумпуре. Стороны подтвердили обоюдный настрой на восстановление экономического и гуманитарного сотрудничества между РФ и США. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров.
В МИД РФ добавили, что "конструктивный и взаимоуважительный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США по ширящемуся кругу представляющих взаимный интерес вопросов будет продолжен".
Здание Госдепа США
Вчера, 22:37
В США сделали заявление после встречи Лаврова и Рубио

Соглашение о ядерном сотрудничестве между Британией и Францией

Великобритания и Франция в четверг подписали декларацию о координации "независимых средств ядерного сдерживания". Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер.
"Мы подписали Нортвудскую декларацию, впервые подтвердив, что будем координировать наши независимые силы ядерного сдерживания. С сегодняшнего дня наши противники будут знать, что любая серьезная угроза этому (европейскому - ред.) континенту вызовет ответные действия со стороны наших двух стран", – заявил Стармер.
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Ученые из Севастополя оценят последствия ударов США по Ирану

Расходы бюджета Крыма за полгода

За первое полугодие текущего года расходы крымского бюджета составили 116,9 миллиарда рублей. Из них более 600 млрд были потрачены на социально-культурную сферу, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его информации, расходы на образование в Крыму составили 23,5 млрд рублей, на социальную политику – почти 22 миллиарда, на ЖКХ – 14,5 млрд рублей. На сферу здравоохранения за полгода выделили 11,8 млрд рублей, на культуру – почти 2 млрд, физическую культуру и СМИ – 1 млрд рублей, уточнил глава республики.
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Вчера, 15:25
Вовремя распознать угрозу: как защищают Крым от диверсантов

Девочка утонула в Симферопольском водохранилище

Тело 15-летней девушки обнаружено в Симферопольском водохранилище. Обстоятельства гибели подростка устанавливают следователи, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.
В ночь на 9 июля в правоохранительные органы обратились родители 15-летней жительницы Симферополя. Они заявили о пропаже дочери. Девушка накануне ушла из дома на прогулку, после чего о ее местонахождении ничего не было известно.
"Вечером недалеко от дома в водоохраной зоне Симферопольского водохранилища с привлечением специалистов республиканской аварийно-спасательной службы "Крым–Спас" обнаружено ее тело с признаками утопления в воде", – говорится в сообщении.
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Число погибших в жутком ДТП в Крыму выросло до пяти

Массовое производство боевых отравляющих веществ на Украине

Москва обратилась с просьбой к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направить в Россию экспертов для подтверждения применения Украиной химического оружия. Об этом заявил постпред России при ОЗХО, посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин.
До государств-участников Организации официально доведено письмо замминистра промышленности и торговли РФ с просьбой к гендиректору технического секретариата ОЗХО, направить в Россию экспертов для оказания технического содействия в соответствии с пунктом 38 (е) статьи VIII Конвенции.
Запуск ракеты Кинжал - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Вчера, 12:13
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