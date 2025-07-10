https://crimea.ria.ru/20250710/vstrecha-lavrova-s-rubio-i-raskhody-byudzheta-kryma--glavnoe-za-den-1147869262.html

Встреча Лаврова с Рубио и расходы бюджета Крыма – главное за день

Встреча Лаврова с Рубио и расходы бюджета Крыма – главное за день - РИА Новости Крым, 10.07.2025

Встреча Лаврова с Рубио и расходы бюджета Крыма – главное за день

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марк Рубио подтвердили настрой на восстановление сотрудничества двух стран. Париж и Лондон договорились о... РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T22:53

2025-07-10T22:53

2025-07-10T22:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марк Рубио подтвердили настрой на восстановление сотрудничества двух стран. Париж и Лондон договорились о координации средств ядерного сдерживания. Из бюджета Крыма за полгода потратили 117 млрд рублей. 15-летняя девочка утонула в Симферопольском водохранилище. На Украине обнаружили систему массового производства химоружия.О главных событиях, встречах и происшествиях дня – в подборке РИА Новости Крым.Встреча Лаврова и РубиоГлава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марк Рубио провели встречу в Куала-Лумпуре. Стороны подтвердили обоюдный настрой на восстановление экономического и гуманитарного сотрудничества между РФ и США. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров.В МИД РФ добавили, что "конструктивный и взаимоуважительный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США по ширящемуся кругу представляющих взаимный интерес вопросов будет продолжен".Соглашение о ядерном сотрудничестве между Британией и ФранциейВеликобритания и Франция в четверг подписали декларацию о координации "независимых средств ядерного сдерживания". Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер.Расходы бюджета Крыма за полгодаЗа первое полугодие текущего года расходы крымского бюджета составили 116,9 миллиарда рублей. Из них более 600 млрд были потрачены на социально-культурную сферу, сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его информации, расходы на образование в Крыму составили 23,5 млрд рублей, на социальную политику – почти 22 миллиарда, на ЖКХ – 14,5 млрд рублей. На сферу здравоохранения за полгода выделили 11,8 млрд рублей, на культуру – почти 2 млрд, физическую культуру и СМИ – 1 млрд рублей, уточнил глава республики.Девочка утонула в Симферопольском водохранилищеТело 15-летней девушки обнаружено в Симферопольском водохранилище. Обстоятельства гибели подростка устанавливают следователи, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.В ночь на 9 июля в правоохранительные органы обратились родители 15-летней жительницы Симферополя. Они заявили о пропаже дочери. Девушка накануне ушла из дома на прогулку, после чего о ее местонахождении ничего не было известно."Вечером недалеко от дома в водоохраной зоне Симферопольского водохранилища с привлечением специалистов республиканской аварийно-спасательной службы "Крым–Спас" обнаружено ее тело с признаками утопления в воде", – говорится в сообщении.Массовое производство боевых отравляющих веществ на УкраинеМосква обратилась с просьбой к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направить в Россию экспертов для подтверждения применения Украиной химического оружия. Об этом заявил постпред России при ОЗХО, посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин.До государств-участников Организации официально доведено письмо замминистра промышленности и торговли РФ с просьбой к гендиректору технического секретариата ОЗХО, направить в Россию экспертов для оказания технического содействия в соответствии с пунктом 38 (е) статьи VIII Конвенции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250710/vovremya-raspoznat-ugrozu-kak-proshli-protivodiversionnye-ucheniya-v-krymu-1147855869.html

https://crimea.ria.ru/20250710/chislo-pogibshikh-v-zhutkom-dtp-v-krymu-vyroslo-do-pyati-1147862395.html

https://crimea.ria.ru/20250710/rossiyskie-voennye-nanesli-gruppovoy-udar-po-kievu-1147848066.html

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