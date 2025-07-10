Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе загорелась жилая многоэтажка – что известно - РИА Новости Крым, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250710/v-simferopole-zagorelas-zhilaya-mnogoetazhka--chto-izvestno-1147847138.html
В Симферополе загорелась жилая многоэтажка – что известно
В Симферополе загорелась жилая многоэтажка – что известно - РИА Новости Крым, 10.07.2025
В Симферополе загорелась жилая многоэтажка – что известно
На пожаре в жилой пятиэтажке в Симферополе по улице Киевской ранним утром в четверг спасли трех и эвакуировали семь человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T11:20
2025-07-10T11:32
симферополь
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
происшествия
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053300_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_73ffd698a9e4df294e76115afcd78d59.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. На пожаре в жилой пятиэтажке в Симферополе по улице Киевской ранним утром в четверг спасли трех и эвакуировали семь человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.По данным пресс-службы, сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на третьем этаже поступило спасателям в 4:27. Чтобы добраться к месту происшествия, спасателям потребовалось пять минут.Полностью ликвидировать пожар спасателям удалось в 6:25, уточнили в чрезвычайном ведомстве.Десять жильцов спасены, еще 15 эвакуированы на пожаре в многоэтажке в поселке Молодежное Симферопольского района Крыма накануне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте на пляже загорелся магазинОгонь на 324 гектарах – в лесничестве Ростовской области крупный пожарНа трассе "Таврида" в Крыму загорелся КамАЗ - что известно
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053300_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6a34ee62926b0678b291e717050b486d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
В Симферополе загорелась жилая многоэтажка – что известно

На пожаре в жилой пятиэтажке в Симферополе спасли трех человек

11:20 10.07.2025 (обновлено: 11:32 10.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. На пожаре в жилой пятиэтажке в Симферополе по улице Киевской ранним утром в четверг спасли трех и эвакуировали семь человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.
По данным пресс-службы, сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на третьем этаже поступило спасателям в 4:27. Чтобы добраться к месту происшествия, спасателям потребовалось пять минут.

"Привлекалось три пожарно-спасательных автомобиля, проводилась разведка звеном газодымозащитной службы – сильное задымление. Возгорание на площади 30 "квадратов", работало два звена. Спасены три человека, эвакуированы семь", – сообщили в пресс-службе.

Полностью ликвидировать пожар спасателям удалось в 6:25, уточнили в чрезвычайном ведомстве.
Десять жильцов спасены, еще 15 эвакуированы на пожаре в многоэтажке в поселке Молодежное Симферопольского района Крыма накануне.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Ялте на пляже загорелся магазин
Огонь на 324 гектарах – в лесничестве Ростовской области крупный пожар
На трассе "Таврида" в Крыму загорелся КамАЗ - что известно
 
СимферопольНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:57Когда возобновит работу аэропорт Симферополя
12:52В Крыму предотвратили теракт: у задержанного жителя Ялты изъяли две бомбы
12:30Блокпосты и вооруженные люди: что происходит на северо-западе Крыма
12:13Российские военные нанесли групповой удар по Киеву
12:10Крымский мост: очередь на выезд с полуострова выросла еще в два раза
11:54Из-за прилетов в Энергодаре произошло три возгорания
11:2315-летняя девочка утонула в Симферопольском водохранилище
11:20В Симферополе загорелась жилая многоэтажка – что известно
11:11Актер Головин рассказал артековцам как попасть в киноиндустрию
10:55Между Крымом и Запорожской областью запустили еще один автобус
10:42Незаконные распоряжения: прокуратура вернула Севастополю 1,5 га земли
10:19Двух украинских шпионов поймали в Запорожской области 1:14
10:01Масштабное отключение света в Крыму – где и почему нет электричества
09:31"Крымтроллейбус" за полгода перевез 52 миллиона пассажиров
09:28Крымский мост сейчас - очередь со стороны Керчи выросла в 6 раз
09:02Авария на сетях: частично обесточены Алушта и Саки с прилегающими селами
08:51Российские ВКС получили новые истребители Су-34
08:28Разгром шведов под Полтавой
08:08Крымский мост: оперативная обстановка утром в четверг
07:57Огонь на 324 гектарах – в лесничестве Ростовской области крупный пожар
Лента новостейМолния