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В Симферополе загорелась жилая многоэтажка – что известно
В Симферополе загорелась жилая многоэтажка – что известно - РИА Новости Крым, 10.07.2025
В Симферополе загорелась жилая многоэтажка – что известно
На пожаре в жилой пятиэтажке в Симферополе по улице Киевской ранним утром в четверг спасли трех и эвакуировали семь человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T11:20
2025-07-10T11:20
2025-07-10T11:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. На пожаре в жилой пятиэтажке в Симферополе по улице Киевской ранним утром в четверг спасли трех и эвакуировали семь человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.По данным пресс-службы, сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на третьем этаже поступило спасателям в 4:27. Чтобы добраться к месту происшествия, спасателям потребовалось пять минут.Полностью ликвидировать пожар спасателям удалось в 6:25, уточнили в чрезвычайном ведомстве.Десять жильцов спасены, еще 15 эвакуированы на пожаре в многоэтажке в поселке Молодежное Симферопольского района Крыма накануне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте на пляже загорелся магазинОгонь на 324 гектарах – в лесничестве Ростовской области крупный пожарНа трассе "Таврида" в Крыму загорелся КамАЗ - что известно
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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симферополь, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
В Симферополе загорелась жилая многоэтажка – что известно
На пожаре в жилой пятиэтажке в Симферополе спасли трех человек
11:20 10.07.2025 (обновлено: 11:32 10.07.2025)