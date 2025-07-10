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В Севастополе появится многофункциональный семейный центр - РИА Новости Крым, 10.07.2025
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В Севастополе появится многофункциональный семейный центр
В Севастополе появится многофункциональный семейный центр - РИА Новости Крым, 10.07.2025
В Севастополе появится многофункциональный семейный центр
В Севастополе появится многофункциональный семейный центр, службы подготовки семей к рождению ребенка, а также пункт проката предметов первой необходимости для... РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T18:48
2025-07-10T18:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе появится многофункциональный семейный центр, службы подготовки семей к рождению ребенка, а также пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных. О новых проектах в рамках нацпроекта "Семья" на заседании правительства в четверг рассказала директор департамента труда и соцзащиты населения Елена Сулягина.На рассмотрение правительства Сулягина вынесла вопрос о необходимости перераспределить средства, предусмотренные на реализацию регионального проекта "Многодетная семья" в рамках нацпроекта проекта "Семья", что требует внесения изменений в соответствующе госпрограмму города.По ее словам, это необходимо для создания пункта проката предметов первой необходимости для новорожденных, а также служб, обеспечивающих подготовку семьи к рождению ребенка, которые, как планируется, должны заработать в женских консультациях Севастополя.Все предложения были поддержаны правительством.В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился подготовить и опубликовать всю необходимую для граждан информацию о том, какие возможности семьи теперь получат в рамках этих мер по линии соцзащиты.Ранее по итогам заседания правительства Севастополя сообщалось, что молодым водителям скорой помощи в городе поднимут зарплаты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие меры социальной поддержки семей с детьми работают в Крыму В России семьи с двумя и более детьми смогут получить до 189 тысяч рублей Сколько семей с детьми в Крыму получают социальные выплаты
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РИА Новости Крым
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новости, севастополь, семья, новости севастополя, общество, правительство севастополя, крым
В Севастополе появится многофункциональный семейный центр

В Севастополе появится многофункциональный семейный центр – власти

18:48 10.07.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСевастополь
Севастополь
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе появится многофункциональный семейный центр, службы подготовки семей к рождению ребенка, а также пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных. О новых проектах в рамках нацпроекта "Семья" на заседании правительства в четверг рассказала директор департамента труда и соцзащиты населения Елена Сулягина.
На рассмотрение правительства Сулягина вынесла вопрос о необходимости перераспределить средства, предусмотренные на реализацию регионального проекта "Многодетная семья" в рамках нацпроекта проекта "Семья", что требует внесения изменений в соответствующе госпрограмму города.
По ее словам, это необходимо для создания пункта проката предметов первой необходимости для новорожденных, а также служб, обеспечивающих подготовку семьи к рождению ребенка, которые, как планируется, должны заработать в женских консультациях Севастополя.

"Также важно отметить, что совместно с фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, мы получили грант в объеме 6 млн 647 тысяч рублей и создаем многофункциональный семейный центр", – добавила она.

Все предложения были поддержаны правительством.
В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился подготовить и опубликовать всю необходимую для граждан информацию о том, какие возможности семьи теперь получат в рамках этих мер по линии соцзащиты.
Ранее по итогам заседания правительства Севастополя сообщалось, что молодым водителям скорой помощи в городе поднимут зарплаты.
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