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В Севастополе хотят ввести квоты для приема на работу участников СВО
В Севастополе хотят ввести квоты для приема на работу участников СВО - РИА Новости Крым, 10.07.2025
В Севастополе хотят ввести квоты для приема на работу участников СВО
В Севастополе будут введены квоты на рабочие места для участников спецоперации, закончивших службу. Поручение подготовить соответствующие предложения в... РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T18:17
2025-07-10T18:17
2025-07-10T19:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе будут введены квоты на рабочие места для участников спецоперации, закончивших службу. Поручение подготовить соответствующие предложения в региональный законопроект на заседании правительства дал губернатор Михаил Развожаев.Речь идет о внесении изменений в закон Севастополя "О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите"."Там достаточно широкая категория лиц, которым федеральное законодательство предлагает квотировать предпринимателям рабочие места... и мы можем региональными инициативами дополнять категории", – отметил Развожаев.По словам губернатора, на уровне регионального законодательства будут введены такие нормы, как квотирование рабочих мест для участников СВО.Он поручил правительству представить свои предложения и подготовить законопроект для рассмотрения на сессии законодательного собрания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Статус участника СВО теперь можно подтвердить за несколько секунд"Возрождение": как в Крыму ветеранов СВО возвращают к жизниВ Крыму участникам СВО быстрее и проще получить миллион вместо земли
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В Севастополе хотят ввести квоты для приема на работу участников СВО
Власти Севастополя введут квоты на рабочие места для участников СВО
18:17 10.07.2025 (обновлено: 19:00 10.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе будут введены квоты на рабочие места для участников спецоперации, закончивших службу. Поручение подготовить соответствующие предложения в региональный законопроект на заседании правительства дал губернатор Михаил Развожаев.
Речь идет о внесении изменений в закон Севастополя "О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите".
"Там достаточно широкая категория лиц, которым федеральное законодательство предлагает квотировать предпринимателям рабочие места... и мы можем региональными инициативами дополнять категории", – отметил Развожаев.
По словам губернатора, на уровне регионального законодательства будут введены такие нормы, как квотирование рабочих мест для участников СВО.
"В мой адрес поступали обращения в том числе от нашего фонда "Защитники Отечества". И с прокурором города мы это обсуждали, что надо бы еще рассмотреть через региональное законодательство вопрос квотирования рабочих мест для участников специальной военной операции, которые закончили службу", – сказал губернатор.
Он поручил правительству представить свои предложения и подготовить законопроект для рассмотрения на сессии законодательного собрания.
"После того, как изменения примет депутатский корпус, работодатели будут обязаны устанавливать квоты на рабочие места, если в их организации работает 36 человек и более. Если в организации от 36 до 100 сотрудников, должно быть зарезервировано не менее 3% рабочих мест, а если численность сотрудников превышает 100 человек — не менее 4%", - уточнил Развожаев.
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