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В Севастополе хотят ввести квоты для приема на работу участников СВО

В Севастополе хотят ввести квоты для приема на работу участников СВО - РИА Новости Крым, 10.07.2025

В Севастополе хотят ввести квоты для приема на работу участников СВО

В Севастополе будут введены квоты на рабочие места для участников спецоперации, закончивших службу. Поручение подготовить соответствующие предложения в... РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T18:17

2025-07-10T18:17

2025-07-10T19:00

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе будут введены квоты на рабочие места для участников спецоперации, закончивших службу. Поручение подготовить соответствующие предложения в региональный законопроект на заседании правительства дал губернатор Михаил Развожаев.Речь идет о внесении изменений в закон Севастополя "О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите"."Там достаточно широкая категория лиц, которым федеральное законодательство предлагает квотировать предпринимателям рабочие места... и мы можем региональными инициативами дополнять категории", – отметил Развожаев.По словам губернатора, на уровне регионального законодательства будут введены такие нормы, как квотирование рабочих мест для участников СВО.Он поручил правительству представить свои предложения и подготовить законопроект для рассмотрения на сессии законодательного собрания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Статус участника СВО теперь можно подтвердить за несколько секунд"Возрождение": как в Крыму ветеранов СВО возвращают к жизниВ Крыму участникам СВО быстрее и проще получить миллион вместо земли

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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