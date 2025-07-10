https://crimea.ria.ru/20250710/sbity-dva-letevshikh-na-moskvu-bespilotnika--1147860788.html

Сбиты два летевших на Москву беспилотника

Сбиты два летевших на Москву беспилотника - РИА Новости Крым, 10.07.2025

Сбиты два летевших на Москву беспилотника

Сбиты два летевших на Москву беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T16:17

2025-07-10T16:17

2025-07-10T16:19

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

москва

пво

сергей собянин

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Сбиты два летевших на Москву беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.Ранее в четверг Собянин сообщал, что ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву.Также временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщает Росавиация."Аэропорт Калуга ("Грабцево"; код ИКАО: UUBC). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщили в Росавиации.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), безопасность, москва, пво, сергей собянин, новости, всу (вооруженные силы украины)