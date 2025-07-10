https://crimea.ria.ru/20250710/sbity-dva-letevshikh-na-moskvu-bespilotnika--1147860788.html
Сбиты два летевших на Москву беспилотника
Сбиты два летевших на Москву беспилотника - РИА Новости Крым, 10.07.2025
Сбиты два летевших на Москву беспилотника
Сбиты два летевших на Москву беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T16:17
2025-07-10T16:17
2025-07-10T16:19
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
москва
пво
сергей собянин
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Сбиты два летевших на Москву беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.Ранее в четверг Собянин сообщал, что ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву.Также временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщает Росавиация."Аэропорт Калуга ("Грабцево"; код ИКАО: UUBC). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщили в Росавиации.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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беспилотник (бпла, дрон), безопасность, москва, пво, сергей собянин, новости, всу (вооруженные силы украины)
Сбиты два летевших на Москву беспилотника
Сбиты два летевших на Москву беспилотника - Собянин
16:17 10.07.2025 (обновлено: 16:19 10.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Сбиты два летевших на Москву беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Ранее в четверг Собянин сообщал, что ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву.
Также временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Калуга ("Грабцево"; код ИКАО: UUBC). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщили в Росавиации.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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