https://crimea.ria.ru/20250710/ryabkov-prokommentiroval-zayavleniya-ssha-o-briks-1147862235.html
Рябков прокомментировал заявления США о БРИКС
Рябков прокомментировал заявления США о БРИКС - РИА Новости Крым, 10.07.2025
Рябков прокомментировал заявления США о БРИКС
Москва внимательно следит за заявлениями администрации США о БРИКС, но новизны в них нет, раньше подобные сигналы тоже звучали, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T16:55
2025-07-10T16:55
2025-07-10T17:20
сергей рябков
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
политика
брикс
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Москва внимательно следит за заявлениями администрации США о БРИКС, но новизны в них нет, раньше подобные сигналы тоже звучали, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Россия в контексте угроз США в адрес БРИКС призывает к компромиссам и не рекомендует говорить с участниками объединения на языке манипуляций, заявил Рябков.Американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social ранее написал, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. По его словам, никаких исключений не будет."Тарифные войны, переговоры по тарифам, пошлинам, торговым условиям и так далее должны рассматриваться, и это тоже происходит, на двухсторонней основе между государствами, которые становятся объектами подобного воздействия со стороны США, объединениями государств. Я думаю, это должно происходить путем нормального, спокойного диалога, и должны находиться компромиссы и решения. Вот к этому мы призываем американскую сторону", - сказал Рябков на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня".Замглавы МИД подчеркнул, что язык манипуляций для общения с участниками БРИКС не подойдет.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в объединение в качестве полноправного участника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сергей рябков, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, политика, брикс, сша
Рябков прокомментировал заявления США о БРИКС
Замглавы МИД Рябков: в заявлениях администрации США о БРИКС нет ничего нового
16:55 10.07.2025 (обновлено: 17:20 10.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Москва внимательно следит за заявлениями администрации США о БРИКС, но новизны в них нет, раньше подобные сигналы тоже звучали, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Естественно, мы внимательно следим за заявлениями американской администрации. Начну с того, что здесь нет элемента новизны, раньше подобного рода сигналы тоже звучали", - сказал Рябков на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Россия в контексте угроз США в адрес БРИКС призывает к компромиссам и не рекомендует говорить с участниками объединения на языке манипуляций, заявил Рябков.
Американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social ранее написал, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. По его словам, никаких исключений не будет.
"Тарифные войны, переговоры по тарифам, пошлинам, торговым условиям и так далее должны рассматриваться, и это тоже происходит, на двухсторонней основе между государствами, которые становятся объектами подобного воздействия со стороны США, объединениями государств. Я думаю, это должно происходить путем нормального, спокойного диалога, и должны находиться компромиссы и решения. Вот к этому мы призываем американскую сторону", - сказал Рябков на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня".
Замглавы МИД подчеркнул, что язык манипуляций для общения с участниками БРИКС не подойдет.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, сообщило о вступлении Индонезии в объединение в качестве полноправного участника.
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