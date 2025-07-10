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Российские военные нанесли групповой удар по Киеву
Российские военные нанесли групповой удар по Киеву - РИА Новости Крым, 10.07.2025
Российские военные нанесли групповой удар по Киеву
Групповым ударом по Киеву в ночь на четверг поражены украинские военно-промышленные предприятия и военный аэродром. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T12:13
2025-07-10T12:13
2025-07-10T12:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Групповым ударом по Киеву в ночь на четверг поражены украинские военно-промышленные предприятия и военный аэродром. Об этом сообщает Минобороны РФ.В оборонном ведомстве подчеркнули, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.Киев в ночь на четверг находился под массированным ударом – пожары зафиксированы в нескольких районах города, сообщил утром в четверг мэр украинской столицы Виталий Кличко. Накануне ночью российские военные также нанесли групповой удар "Кинжалами" по военным аэродромам на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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удары по украине, киев, новости, новости сво, потери всу
Российские военные нанесли групповой удар по Киеву
Групповой удар по Киеву нанесли российские военные в ночь на четверг
12:13 10.07.2025 (обновлено: 12:26 10.07.2025)