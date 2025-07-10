https://crimea.ria.ru/20250710/rossiyskie-voennye-nanesli-gruppovoy-udar-po-kievu-1147848066.html

Российские военные нанесли групповой удар по Киеву

Российские военные нанесли групповой удар по Киеву - РИА Новости Крым, 10.07.2025

Российские военные нанесли групповой удар по Киеву

Групповым ударом по Киеву в ночь на четверг поражены украинские военно-промышленные предприятия и военный аэродром. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T12:13

2025-07-10T12:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Групповым ударом по Киеву в ночь на четверг поражены украинские военно-промышленные предприятия и военный аэродром. Об этом сообщает Минобороны РФ.В оборонном ведомстве подчеркнули, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.Киев в ночь на четверг находился под массированным ударом – пожары зафиксированы в нескольких районах города, сообщил утром в четверг мэр украинской столицы Виталий Кличко. Накануне ночью российские военные также нанесли групповой удар "Кинжалами" по военным аэродромам на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, киев, новости, новости сво, потери всу