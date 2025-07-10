https://crimea.ria.ru/20250710/razgrom-shvedov-pod-poltavoy-1147830239.html

Разгром шведов под Полтавой

Разгром шведов под Полтавой - РИА Новости Крым, 10.07.2025

Разгром шведов под Полтавой

10 июля в России отмечается одна из памятных дат – День воинской славы, посвященный победе русской армии в битве под Полтавой в 1709 году. Она стала крупнейшим... РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T08:28

2025-07-10T08:28

2025-07-10T07:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. 10 июля в России отмечается одна из памятных дат – День воинской славы, посвященный победе русской армии в битве под Полтавой в 1709 году. Она стала крупнейшим сражением Северной войны, которая длилась с 1700 по 1721 годы. Русские войска под непосредственным командованием государя Петра I буквально за пять часов разгромили шведскую армию короля Карла XII, считавшуюся до этой поры самой сильной в Европе. Победа под Полтавой стала переломным моментом Северной войны. Военная мощь Швеции была окончательно подорвана, стратегическая инициатива перешла к России, которая по итогам войны получила выход в Балтийское море и полноправно могла именоваться уже не царством, а империей.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Битва за БалтикуПолтавская битва произошла на девятом году Северной войны, начавшейся в 1700 году. Петр I отчаянно пытался добиться для Русского царства выхода в моря. Походы на турок хоть и завершились взятием крепости Азов в 1696 году, однако овладеть Крымом и получить выход в Черное море русским так и не удалось. Тогда государь обратил свои взоры на Балтику, выход в которую с точки зрения внешней торговли с Европой на то время был не менее важен.Россия потеряла выход к этому морю еще во времена Смуты и иностранной интервенции в начале ХVII века. Согласно Столбовскому миру 1617 года, Россия уступила шведам Ивангород, Ям, Копорье, Орешек и Корелу. Царь Алексей Михайлович, отец Петра, пытался вернуть эти земли, но потерпел неудачу.С тех пор в тех землях хозяйничала Швеция – одна из сверхдержав того периода. Не только Москва желала ее ослабить и отвоевать часть земель. Свои давние счеты к Стокгольму имели его давние и непримиримые соперники за господство на Балтике – Речь Посполитая и Дания. Варшава претендовала на Лифляндию и Эстляндию (современные Латвия и Эстония), Копенгаген – на Гольштейн-Готторпское герцогство. Именно Данию и Польшу, а также Саксонию Петр I взял в союзники, образовав Северную лигу.Наиболее удобный для войны момент наступил после смерти шведского короля Карла XI и воцарения его сына – юного Карла XII, взошедшего на трон в 15-летнем возрасте. Северная война началась с вторжения датчан в Гольштейн-Готторп и польско-саксонских войск в Лифляндию. Шведская армия отбила атаки и подвергла бомбардировке Копенгаген, заставив датского короля выйти из Северной лиги и отказаться от претензий на Гольштейн-Готторп.Одновременно Петр I, заключив мир с Османской империей в 1700 году, объявил войну Карлу XII. Однако в битве под Нарвой русские войска, несмотря на трехкратное превосходство, потерпели сокрушительное поражение. Невозвратные потери составили от 6 до 10 тысяч человек. Более 50 офицеров и 10 генералов оказались в плену, а армия лишилась всей артиллерии.Вдохновленные успехом шведы вторглись в Речь Посполитую, захватили Курляндию (часть современных Латвии и Литвы), а затем и Варшаву. Усилиями Карла XII союзный Москве польский король Август II был низложен Сеймом. Новый король, ставленник шведов Станислав Лещинский, заключил военный союз с Карлом XII против России.Правильные уроки из Нарвского пораженияШведский король решил, что победой под Нарвой фактически закончил войну с Россией. Он посчитал, что окончательный разгром Русского царства можно отложить на потом, вплотную занявшись Польшей.Однако Петр I сумел сделать правильные выводы из разгрома под Нарвой. В кратчайшие сроки был создан пушечно-литейный завод по изготовлению орудий и мануфактуры по производству оружия. Стрелецкое войско, которое до этого составляло основу военной силы Русского царства, постепенно начало вытесняться регулярной армией. Безнадежно устаревший феодальный механизм формирования войска по поместному принципу заменялся рекрутскими наборами, что облегчало мобилизацию и поддержание солдат в постоянной боевой готовности.Также государь распорядился создать учебные заведения для подготовки военных кадров. Была создана новая система управления армией, основанная на европейских образцах. Армия была разделена на полки, бригады и дивизии. Были введены новые воинские звания и должности.Предоставленную шведами передышку Россия использовала по максимуму. Уже в 1702-1704 годах войска фельдмаршала Бориса Шереметева одержали победу над шведами при Эрестфере и Гуммельсгофе, совершили успешный поход в Лифляндию, взяли Шлиссельбург, Копорье, Ямбург, Тарту и Нарву. В 1705 году Петр I перенес военные действия на территорию Речи Посполитой. Русские овладели Митавой, изгнали шведов из Курляндии, заняли Гродно.После низложения Августа II оставшийся без союзников Петр I предложил Карлу XII мир на условиях передачи России устья Невы, но получил отказ.Предательство гетмана МазепыВ 1708 году шведский король с армией численностью 24 тысячи пехотинцев и 20 тысяч конников решил идти на Москву. Шведское войско считалось непобедимым, однако оно не сумело пройти через главные силы русской армии под командованием Шереметева и решило двинуться на Малороссию. Этот маневр ознаменовался предательством гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы. Он присягал на верность Петру I. Сам государь не жалел наград и милостей для Мазепы и говорил, что был бы счастлив, если бы все его слуги были такими, как он. Но во время войны со шведами гетман неожиданно перешел на сторону Карла XII, с которым давно вел переписку через его ставленника, польского короля Станислава Лещинского.Защитники земли русской: ледовый поход на Стокгольм >>До сих пор среди историков нет однозначной версии, почему Мазепа предал русского царя. Некоторые считают, что главным мотивом послужили якобы имеющиеся уже тогда у Петра планы ограничить вольницу казачьей старшины. Однако, судя по всему, Мазепа, обладавший на тот момент не только серьезной властью, но и огромными богатствами, решил, что в войне двух держав сохранить капиталы можно только переходом на сторону более сильной. К тому же, Мазепа задолго до Полтавской битвы имел репутацию искусного политического интригана. Однако Петр I до конца не верил поступающим на него доносам, в том числе генерального писаря Кочубея и казачьего полковника Искры, которых в итоге казнили.Однако шведам предательство Мазепы не особо помогло. Гетман обещал Карлу поддержку не менее 50 тысяч казаков. Однако после того, когда обманом заманенные в шведский лагерь казаки получили приказ гетмана присягнуть Карлу XII, лишь 1,5 тысячи согласились стать под шведские знамена. Остальные вернулись обратно, не желая воевать против единоверцев и государя. Но и перешедших на сторону шведов казаков Карл XII не решился использовать в боевых действиях, опасаясь удара в спину с их стороны.К весне 1709 года шведская армия оказалась ослабленной, лишенной продовольствия и фуража и оторванной от своих баз. Шведские солдаты перешли к жестокому грабежу местного населения, и без того крайне враждебно настроенного к интервентам. Карл XII рассчитывал добыть в Полтаве провиант, оружие и порох, но попал в ловушку, оказавшись втянутым в затяжную осаду крепости.Полтавский триумф и его значениеГенеральное сражение, во многом решавшее судьбу всей Северной войны, состоялось 27 июня (10 июля по новому стилю) 1709 года под Полтавой на берегу реки Ворскла. Силы русской армии насчитывали 47 тысяч человек и 102 орудия. Построенные на стратегически выгодном месте редуты и продольные линии обороны позволили русским войскам контролировать поле боя.Армия шведского короля насчитывала около 30 тысяч человек, но практически не имела артиллерии. Карл XIIмог рассчитывать лишь на выучку и боевой опыт своих солдат.Сражение началось с выступлением шведской армии к русским редутам. После упорного двухчасового боя шведам удалось овладеть лишь двумя передовыми редутами. Только после ожесточенного боя, понеся тяжелые потери, они прорвались сквозь линию редутов. Частью сил шведы обошли укрепления с севера и медленно продвигались за русской конницей, которая по приказу Петра I отходила к лагерю. При подходе к нему правый фланг шведских войск попал под артиллерийский огонь русских и, понеся большие потери, в беспорядке отступил к лесу южнее села Малые Будищи.На рассвете Петр I вывел армию из лагеря и, построив ее в две линии, повел на противника. Завязался рукопашный бой. Государю пришлось даже лично вести в контратаку пехотный батальон, позиции которого шведы едва не прорвали. В то же время русская конница начала охватывать фланги противника. Чтобы избежать окружения, шведская армия начала отход, который вскоре превратился в беспорядочное бегство. Русская конница преследовала остатки войска противника, пока они не сдались в плен.Битва завершилась разгромом шведов, их потери составили более 9 тысяч убитых и почти 18 тысяч пленных. Русские потеряли 1345 человек убитыми и 3290 ранеными. Карлу XII и Мазепе удалось сбежать в Османскую империю. Через три месяца гетман-изменник умер. Карл XII был убит спустя девять лет. Во время осмотра позиций при осаде норвежской крепости Фредриксен в 1718 году монарх получил пулю в висок.Победа под Полтавой имела большое значение. Несмотря на то, что сама Северная война длилась еще 12 лет, вопрос получения Россией стратегического контроля над Балтикой был практически решен. Это позволило стране усилить торговлю, развивать флот и закрепить позиции страны на международной арене. Кроме того, битва стала поворотной точкой в процессе преобразования армии и государства в целом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защитники земли русской: взятие Парижа и победа над НаполеономЗащитники земли русской: разгром половцев в битве при СальницеЗащитники земли русской: взятие крепости Корфу вице-адмиралом Ушаковым

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история, россия, петр i, полтава, швеция, защитники земли русской