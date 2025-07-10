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Пять человек пострадали в лобовом ДТП под Бахчисараем

Пять человек пострадали в лобовом ДТП под Бахчисараем - РИА Новости Крым, 10.07.2025

Пять человек пострадали в лобовом ДТП под Бахчисараем

Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в столкновении двух иномарок на трассе Бахчисарай – Ялта в Крыму. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T20:01

2025-07-10T20:01

2025-07-10T20:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в столкновении двух иномарок на трассе Бахчисарай – Ялта в Крыму. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.Авария произошла в четверг рядом с селом Танковое в Бахчисарайском районе. По данным ГАИ, водитель автомобиля Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Evolute. От удара кроссовер слетел с дороги и опрокинулся на бок.Прокуратура Крыма проводит проверку случившегося и контролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.Днем в четверг на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь столкнулись автомобиль ВАЗ и Mercedes-Benz Sprinter. Легковушка не уступила дорогу микроавтобусу. В результате аварии погибли четыре пассажирки отечественного авто, в том числе несовершеннолетняя, а 18-летняя девушка-водитель скончалась в машине скорой помощи.Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю, по факту аварии и гибели людей возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий с назначением всех необходимых экспертиз.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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