Пять человек пострадали в лобовом ДТП под Бахчисараем
На трассе Бахчисарай – Ялта в ДТП пострадали ребенок и четверо взрослых
20:01 10.07.2025 (обновлено: 20:24 10.07.2025)
© Госавтоинспекция КрымаДТП на трассе Бахчисарай - Ялта
© Госавтоинспекция Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в столкновении двух иномарок на трассе Бахчисарай – Ялта в Крыму. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
Авария произошла в четверг рядом с селом Танковое в Бахчисарайском районе. По данным ГАИ, водитель автомобиля Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Evolute. От удара кроссовер слетел с дороги и опрокинулся на бок.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пять человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе один ребенок. Они доставлены в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.
Прокуратура Крыма проводит проверку случившегося и контролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
© Госавтоинспекция КрымаДТП на трассе Бахчисарай - Ялта
© Госавтоинспекция Крыма
ДТП на трассе Бахчисарай - Ялта
Днем в четверг на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь столкнулись автомобиль ВАЗ и Mercedes-Benz Sprinter. Легковушка не уступила дорогу микроавтобусу. В результате аварии погибли четыре пассажирки отечественного авто, в том числе несовершеннолетняя, а 18-летняя девушка-водитель скончалась в машине скорой помощи.
Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю, по факту аварии и гибели людей возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий с назначением всех необходимых экспертиз.
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