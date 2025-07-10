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Пять человек пострадали в лобовом ДТП под Бахчисараем - РИА Новости Крым, 10.07.2025
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Пять человек пострадали в лобовом ДТП под Бахчисараем
Пять человек пострадали в лобовом ДТП под Бахчисараем - РИА Новости Крым, 10.07.2025
Пять человек пострадали в лобовом ДТП под Бахчисараем
Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в столкновении двух иномарок на трассе Бахчисарай – Ялта в Крыму. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T20:01
2025-07-10T20:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в столкновении двух иномарок на трассе Бахчисарай – Ялта в Крыму. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.Авария произошла в четверг рядом с селом Танковое в Бахчисарайском районе. По данным ГАИ, водитель автомобиля Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Evolute. От удара кроссовер слетел с дороги и опрокинулся на бок.Прокуратура Крыма проводит проверку случившегося и контролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.Днем в четверг на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь столкнулись автомобиль ВАЗ и Mercedes-Benz Sprinter. Легковушка не уступила дорогу микроавтобусу. В результате аварии погибли четыре пассажирки отечественного авто, в том числе несовершеннолетняя, а 18-летняя девушка-водитель скончалась в машине скорой помощи.Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю, по факту аварии и гибели людей возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий с назначением всех необходимых экспертиз.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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дтп, госавтоинспекция крыма, прокуратура республики крым, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, бахчисарайский район, новости крыма
Пять человек пострадали в лобовом ДТП под Бахчисараем

На трассе Бахчисарай – Ялта в ДТП пострадали ребенок и четверо взрослых

20:01 10.07.2025 (обновлено: 20:24 10.07.2025)
 
© Госавтоинспекция КрымаДТП на трассе Бахчисарай - Ялта
ДТП на трассе Бахчисарай - Ялта
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в столкновении двух иномарок на трассе Бахчисарай – Ялта в Крыму. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
Авария произошла в четверг рядом с селом Танковое в Бахчисарайском районе. По данным ГАИ, водитель автомобиля Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Evolute. От удара кроссовер слетел с дороги и опрокинулся на бок.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пять человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе один ребенок. Они доставлены в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.
Прокуратура Крыма проводит проверку случившегося и контролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
© Госавтоинспекция КрымаДТП на трассе Бахчисарай - Ялта
ДТП на трассе Бахчисарай - Ялта
© Госавтоинспекция Крыма
ДТП на трассе Бахчисарай - Ялта
Днем в четверг на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь столкнулись автомобиль ВАЗ и Mercedes-Benz Sprinter. Легковушка не уступила дорогу микроавтобусу. В результате аварии погибли четыре пассажирки отечественного авто, в том числе несовершеннолетняя, а 18-летняя девушка-водитель скончалась в машине скорой помощи.
Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю, по факту аварии и гибели людей возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий с назначением всех необходимых экспертиз.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаДТПГосавтоинспекция КрымаПрокуратура Республики КрымПроисшествияСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеБахчисарайский районНовости Крыма
 
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