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Почему Трамп снова ведет США к конфликту с Россией – мнение - РИА Новости Крым, 10.07.2025
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https://crimea.ria.ru/20250710/pochemu-tramp-snova-vedet-ssha-k-konfliktu-s-rossiey--mnenie-1147835663.html
Почему Трамп снова ведет США к конфликту с Россией – мнение
Почему Трамп снова ведет США к конфликту с Россией – мнение - РИА Новости Крым, 10.07.2025
Почему Трамп снова ведет США к конфликту с Россией – мнение
Непреклонность позиции России стала очевидной для президента США Дональда Трампа, поэтому сейчас он пытается перейти от "игры в мир" и определенного рода... РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T06:46
2025-07-10T06:46
сша
радио "спутник в крыму"
олег шевченко
в мире
россия
политика
внешняя политика
мнения
дональд трамп
брикс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Непреклонность позиции России стала очевидной для президента США Дональда Трампа, поэтому сейчас он пытается перейти от "игры в мир" и определенного рода договоренности к своеволию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философского факультета КФУ им. Вернадского Олег Шевченко.Происходящее политолог объясняет тем, что США воспринимали и воспринимают себя как империю, причем планетарного масштаба."Какой символ США? Капитолий. Какой герб? Орел. Вся символика США – это имперская символика времен позднего Рима. И у них есть восприятие своей страны как последней империи. А империя должна контролировать планету. Да, есть ядро империи и периферия. Но все должно быть Америкой, грубо говоря. Не выдавливая соки из сопредельных стран империи просто не существует", – прокомментировал он.Но любая империя изживает себя, когда перестает расширяться, а с переходом к обороне наступает ее закат, отметил эксперт. А значит, взять паузу в рамках украинского конфликта и примерить образ миротворца Трамп решил исключительно для того, чтобы отыграть свою внутриполитическую повестку для американского народа и политиков, уверен политолог."Но серьезно думать, что Америка прекратит поддерживать Украину, что США выведут войска из Японии или Европы, прекратят военное сотрудничество в рамках НАТО в Болгарии и Польше или перестанут протягивать свои руки на Кавказ – это будет мнение подготовишек от международной политики. США добровольно и осознанно так никогда не сделают", – сказал Шевченко.Подходу Америки к мироустройству Россия противопоставляет совершенно иные принципы: добрососедства и договоренностей. В такой парадигме противники США объединяются вокруг РФ вне зависимости от того, какая у кого армия, численность населения и экономика, чтобы не быть поглощенными империей, сказал Шевченко.Так что сегодня борьба США в попытке сохранить свою власть в самом разгаре, добавил политолог."Мы поставили барьер. Когда происходит напряжение двух полей, в месте столкновения происходят искры. Вот мы и наблюдаем сейчас эти искры и треск", – резюмировал он.Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев высказал мнение, что новые угрозы президента США Дональда Трампа странам БРИКС и всем геополитическим конкурентам Америки в сфере торговли доказывают, что в Вашингтоне, независимо от администраций, не меняют своего отношения к миру, против которого всегда есть одно оружие – политическое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Разбомблю Москву и Пекин": опубликовано аудио резкого заявления Трампа"Трамп боится": почему США возобновляют поставки оружия КиевуТрамп высказался о введении новых санкций против России
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сша, олег шевченко, в мире, россия, политика, внешняя политика, мнения, дональд трамп, брикс
Почему Трамп снова ведет США к конфликту с Россией – мнение

Трамп осознал непреклонность России и уходит от игры в миротворца – политолог

06:46 10.07.2025
 
© Коллаж РИА НовостиФлаг России и США. Архивное фото
Флаг России и США. Архивное фото
© Коллаж РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Непреклонность позиции России стала очевидной для президента США Дональда Трампа, поэтому сейчас он пытается перейти от "игры в мир" и определенного рода договоренности к своеволию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философского факультета КФУ им. Вернадского Олег Шевченко.

"Да, нет прямого военного противостояния армий Соединенных Штатов и России, нет прямого конфликта. Но есть серьезные последовательные и системные враждебные действия со стороны США в отношении нашей страны. Меняются президенты, чиновники в Госдепе, составы Конгресса США, но враждебность и последовательность таких шагов неизменна", – пояснил он.

Происходящее политолог объясняет тем, что США воспринимали и воспринимают себя как империю, причем планетарного масштаба.
"Какой символ США? Капитолий. Какой герб? Орел. Вся символика США – это имперская символика времен позднего Рима. И у них есть восприятие своей страны как последней империи. А империя должна контролировать планету. Да, есть ядро империи и периферия. Но все должно быть Америкой, грубо говоря. Не выдавливая соки из сопредельных стран империи просто не существует", – прокомментировал он.
Но любая империя изживает себя, когда перестает расширяться, а с переходом к обороне наступает ее закат, отметил эксперт. А значит, взять паузу в рамках украинского конфликта и примерить образ миротворца Трамп решил исключительно для того, чтобы отыграть свою внутриполитическую повестку для американского народа и политиков, уверен политолог.
"Но серьезно думать, что Америка прекратит поддерживать Украину, что США выведут войска из Японии или Европы, прекратят военное сотрудничество в рамках НАТО в Болгарии и Польше или перестанут протягивать свои руки на Кавказ – это будет мнение подготовишек от международной политики. США добровольно и осознанно так никогда не сделают", – сказал Шевченко.
Подходу Америки к мироустройству Россия противопоставляет совершенно иные принципы: добрососедства и договоренностей. В такой парадигме противники США объединяются вокруг РФ вне зависимости от того, какая у кого армия, численность населения и экономика, чтобы не быть поглощенными империей, сказал Шевченко.
"По инициативе Российской Федерации появляются международные организации и говорят США: "Вот БРИКС, и мы будем по-своему. У нас, может, даже будет своя валюта. Давайте дружить, договариваться". Будет ли империя с этим бороться? Конечно".
Так что сегодня борьба США в попытке сохранить свою власть в самом разгаре, добавил политолог.
"Мы поставили барьер. Когда происходит напряжение двух полей, в месте столкновения происходят искры. Вот мы и наблюдаем сейчас эти искры и треск", – резюмировал он.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев высказал мнение, что новые угрозы президента США Дональда Трампа странам БРИКС и всем геополитическим конкурентам Америки в сфере торговли доказывают, что в Вашингтоне, независимо от администраций, не меняют своего отношения к миру, против которого всегда есть одно оружие – политическое.
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