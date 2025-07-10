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О чем договорились Лавров и Рубио – заявление МИД России - РИА Новости Крым, 10.07.2025
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О чем договорились Лавров и Рубио – заявление МИД России
О чем договорились Лавров и Рубио – заявление МИД России - РИА Новости Крым, 10.07.2025
О чем договорились Лавров и Рубио – заявление МИД России
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марк Рубио в ходе встречи в Куала-Лумпуре подтвердили обоюдный настрой на восстановление экономического и... РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T15:04
2025-07-10T15:04
политика
новости
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей лавров
марко рубио
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марк Рубио в ходе встречи в Куала-Лумпуре подтвердили обоюдный настрой на восстановление экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя странами, чему могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров.Как отметили в российском МИДе, Лавров и Рубио "провели обстоятельную сверку часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире"."Состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем", - указали в ведомстве.Также подчеркнута важность дальнейшей работы по нормализации функционирования двусторонних дипломатических миссий.В МИД РФ добавили, что "конструктивный и взаимоуважительный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США по ширящемуся кругу представляющих взаимный интерес вопросов будет продолжен".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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политика, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, марко рубио, россия, сша
О чем договорились Лавров и Рубио – заявление МИД России

Лавров и Рубио подтвердили настрой на восстановление сотрудничества России и США – МИД РФ

15:04 10.07.2025
 
© РИА Новости . Татьяна Кукушкина / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Рубио
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Рубио - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Татьяна Кукушкина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марк Рубио в ходе встречи в Куала-Лумпуре подтвердили обоюдный настрой на восстановление экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя странами, чему могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров.
"Подтвержден обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, беспрепятственных контактов между обществами двух стран, чему, в частности, могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения", - говорится в сообщении.
Как отметили в российском МИДе, Лавров и Рубио "провели обстоятельную сверку часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире".
"Состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем", - указали в ведомстве.
Также подчеркнута важность дальнейшей работы по нормализации функционирования двусторонних дипломатических миссий.
В МИД РФ добавили, что "конструктивный и взаимоуважительный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США по ширящемуся кругу представляющих взаимный интерес вопросов будет продолжен".
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ПолитикаНовостиМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Сергей ЛавровМарко РубиоРоссияСША
 
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