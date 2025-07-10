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О чем договорились Лавров и Рубио – заявление МИД России

О чем договорились Лавров и Рубио – заявление МИД России - РИА Новости Крым, 10.07.2025

О чем договорились Лавров и Рубио – заявление МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марк Рубио в ходе встречи в Куала-Лумпуре подтвердили обоюдный настрой на восстановление экономического и... РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T15:04

2025-07-10T15:04

2025-07-10T15:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марк Рубио в ходе встречи в Куала-Лумпуре подтвердили обоюдный настрой на восстановление экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя странами, чему могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров.Как отметили в российском МИДе, Лавров и Рубио "провели обстоятельную сверку часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире"."Состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем", - указали в ведомстве.Также подчеркнута важность дальнейшей работы по нормализации функционирования двусторонних дипломатических миссий.В МИД РФ добавили, что "конструктивный и взаимоуважительный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США по ширящемуся кругу представляющих взаимный интерес вопросов будет продолжен".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, марко рубио, россия, сша