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Новости СВО: армия России уничтожает украинских боевиков - РИА Новости Крым, 10.07.2025
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Новости СВО: армия России уничтожает украинских боевиков
Новости СВО: армия России уничтожает украинских боевиков - РИА Новости Крым, 10.07.2025
Новости СВО: армия России уничтожает украинских боевиков
Еще более 1300 украинских боевиков, вражеская техника и вооружения, в том числе американские и израильские, уничтожены российскими войсками за сутки на всех... РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T13:16
2025-07-10T13:40
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Еще более 1300 украинских боевиков, вражеская техника и вооружения, в том числе американские и израильские, уничтожены российскими войсками за сутки на всех направлениях спецоперации, сообщает в четверг Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, ликвидировали до 165 солдат ВСУ, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, включая две американские гаубицы М777, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 200 боевиков, британскую боевую бронированную машину Snatch, 15 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, станцию контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Противник потерял более 200 солдат, танк, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, израильскую станцию контрбатарейной борьбы RADA.Военнослужащие группы "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований – до 435 боевиков, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, пять артиллерийских орудий, американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и израильская RADA.Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 220 человек, два танка, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Бойцами группировки "Днепр" уничтожены свыше 60 неонацистов, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.Также российские военные поразили вражеский склад боеприпасов, места хранения ракетного вооружения, пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 131 районе. Средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб и 185 беспилоников ВСУ.Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 68 662 беспилотников, 614 зенитных ракетных комплексов, 24 183 танка и других боевых бронированных машин, 1 576 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27 212 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 942 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные нанесли групповой удар по КиевуРоссийские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНРПытался атаковать Крым: безэкипажный катер ВСУ попал в руки "Барс-Сармат"
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новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, потери всу , инфографика
Новости СВО: армия России уничтожает украинских боевиков

Новости СВО – армия России уничтожает украинских боевиков и громит иностранную технику

13:16 10.07.2025 (обновлено: 13:40 10.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Еще более 1300 украинских боевиков, вражеская техника и вооружения, в том числе американские и израильские, уничтожены российскими войсками за сутки на всех направлениях спецоперации, сообщает в четверг Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, ликвидировали до 165 солдат ВСУ, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, включая две американские гаубицы М777, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 200 боевиков, британскую боевую бронированную машину Snatch, 15 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, станцию контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Противник потерял более 200 солдат, танк, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, израильскую станцию контрбатарейной борьбы RADA.
Военнослужащие группы "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований – до 435 боевиков, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, пять артиллерийских орудий, американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и израильская RADA.
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 220 человек, два танка, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
Бойцами группировки "Днепр" уничтожены свыше 60 неонацистов, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.
Также российские военные поразили вражеский склад боеприпасов, места хранения ракетного вооружения, пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 131 районе. Средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб и 185 беспилоников ВСУ.
Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 68 662 беспилотников, 614 зенитных ракетных комплексов, 24 183 танка и других боевых бронированных машин, 1 576 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27 212 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 942 единицы специальной военной автомобильной техники.
Сводка Минобороны РФСводка Минобороны РФ
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