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Незаконные распоряжения: прокуратура вернула Севастополю 1,5 га земли - РИА Новости Крым, 10.07.2025
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Незаконные распоряжения: прокуратура вернула Севастополю 1,5 га земли
Незаконные распоряжения: прокуратура вернула Севастополю 1,5 га земли - РИА Новости Крым, 10.07.2025
Незаконные распоряжения: прокуратура вернула Севастополю 1,5 га земли
Севастопольский Департамент по имущественным и земельным отношениям незаконно передал под частную застройку и садоводство более 1,5 га земель города. Об этом... РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T10:42
2025-07-10T10:42
прокуратура города севастополя
земля
новости севастополя
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Севастопольский Департамент по имущественным и земельным отношениям незаконно передал под частную застройку и садоводство более 1,5 га земель города. Об этом информирует в четверг пресс-служба прокуратуры Севастополя.По данным надзорного ведомства, в ряде случаев Департамент согласовывал передачу участков для индивидуального жилищного строительства и садоводства в нарушение требований земельного законодательства.Прокуратура опротестовала распоряжения Департамента. Протесты удовлетворены. Предотвращено незаконное формирование земельных участков из числа земель города общей площадью почти 1,5 га.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Земля в Крыму на 26 млн попала в частные руки по поддельным документамВ Севастополе мошенники переоформили землю пенсионера на себяПрокуратура Севастополя вернула земельный участок в собственность города
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прокуратура города севастополя, земля, новости севастополя, происшествия, севастополь
Незаконные распоряжения: прокуратура вернула Севастополю 1,5 га земли

Прокуратура Севастополя вернула городу незаконно переданные 1,5 га земли

10:42 10.07.2025
 
© Пресс-служба Прокуратуры СевастополяПрокуратура Севастополя
Прокуратура Севастополя
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Севастопольский Департамент по имущественным и земельным отношениям незаконно передал под частную застройку и садоводство более 1,5 га земель города. Об этом информирует в четверг пресс-служба прокуратуры Севастополя.
По данным надзорного ведомства, в ряде случаев Департамент согласовывал передачу участков для индивидуального жилищного строительства и садоводства в нарушение требований земельного законодательства.
"Участки сформированы без учета изломанности границ, невозможности размещения объектов недвижимости, ограничения доступа к смежным территориям и других обстоятельств, препятствующих рациональному использованию и охране земель", – пояснили в пресс-службе.
Прокуратура опротестовала распоряжения Департамента. Протесты удовлетворены. Предотвращено незаконное формирование земельных участков из числа земель города общей площадью почти 1,5 га.
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Прокуратура города СевастополяЗемляНовости СевастополяПроисшествияСевастополь
 
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