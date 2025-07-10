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Над Черным морем пронесутся смерчи - РИА Новости Крым, 10.07.2025
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Над Черным морем пронесутся смерчи
Над Черным морем пронесутся смерчи - РИА Новости Крым, 10.07.2025
Над Черным морем пронесутся смерчи
На побережье Черного моря в Краснодарском крае в ближайшие три дня ожидаются смерчи, сильный ветер, ливень и град. Об этом предупредили в краевом главке МЧС... РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T21:42
2025-07-10T21:34
мчс краснодарского края
краснодарский край
кубань
погода
штормовое предупреждение
смерч
новости
общество
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. На побережье Черного моря в Краснодарском крае в ближайшие три дня ожидаются смерчи, сильный ветер, ливень и град. Об этом предупредили в краевом главке МЧС России.По данным спасателей, в юго-восточных районах Краснодарского края днем и вечером 11 и 12 июля ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20-25 м/с.Ранее сообщалось, что на Подмосковье обрушилась непогода. Сильный ветер повалил десятки деревьев, а также вышку сотовой связи. порывы ветра достигали 17 метров в секунду.В Крыму тем временем наблюдается аномально жаркая погода. В среду в Симферополе был перекрыт температурный рекорд – столбик термометра поднялся до +38 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:До +42: в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жарыКогда в Крым может прийти засуха – мнениеВ Крым идет аномальная жара – прогноз погоды на неделю от ФОБОС
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мчс краснодарского края, краснодарский край, кубань, погода, штормовое предупреждение, смерч, новости, общество, черное море
Над Черным морем пронесутся смерчи

На Черноморском побережье Кубани ожидаются смерчи и град

21:42 10.07.2025
 
© ТГ-канал "Метеодневник - Новости погоды"Смерчи на Кубани
Смерчи на Кубани
© ТГ-канал "Метеодневник - Новости погоды"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. На побережье Черного моря в Краснодарском крае в ближайшие три дня ожидаются смерчи, сильный ветер, ливень и град. Об этом предупредили в краевом главке МЧС России.
По данным спасателей, в юго-восточных районах Краснодарского края днем и вечером 11 и 12 июля ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20-25 м/с.
"Утром, днем и вечером 11 и 12 июля на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - предупредили в МЧС.
Ранее сообщалось, что на Подмосковье обрушилась непогода. Сильный ветер повалил десятки деревьев, а также вышку сотовой связи. порывы ветра достигали 17 метров в секунду.
В Крыму тем временем наблюдается аномально жаркая погода. В среду в Симферополе был перекрыт температурный рекорд – столбик термометра поднялся до +38 градусов.
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МЧС Краснодарского краяКраснодарский крайКубаньПогодаШтормовое предупреждениеСмерчНовостиОбществоЧерное море
 
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