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Над Черным морем пронесутся смерчи

Над Черным морем пронесутся смерчи - РИА Новости Крым, 10.07.2025

Над Черным морем пронесутся смерчи

На побережье Черного моря в Краснодарском крае в ближайшие три дня ожидаются смерчи, сильный ветер, ливень и град. Об этом предупредили в краевом главке МЧС... РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T21:42

2025-07-10T21:42

2025-07-10T21:34

мчс краснодарского края

краснодарский край

кубань

погода

штормовое предупреждение

смерч

новости

общество

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. На побережье Черного моря в Краснодарском крае в ближайшие три дня ожидаются смерчи, сильный ветер, ливень и град. Об этом предупредили в краевом главке МЧС России.По данным спасателей, в юго-восточных районах Краснодарского края днем и вечером 11 и 12 июля ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20-25 м/с.Ранее сообщалось, что на Подмосковье обрушилась непогода. Сильный ветер повалил десятки деревьев, а также вышку сотовой связи. порывы ветра достигали 17 метров в секунду.В Крыму тем временем наблюдается аномально жаркая погода. В среду в Симферополе был перекрыт температурный рекорд – столбик термометра поднялся до +38 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:До +42: в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жарыКогда в Крым может прийти засуха – мнениеВ Крым идет аномальная жара – прогноз погоды на неделю от ФОБОС

краснодарский край

кубань

черное море

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс краснодарского края, краснодарский край, кубань, погода, штормовое предупреждение, смерч, новости, общество, черное море