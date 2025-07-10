Крымский мост сейчас – в пробке больше тысячи авто
У Крымского моста сейчас проезда ждут 1050 машин со стороны Керчи
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. К вечеру четверга у Крымского моста в пробке стоят больше тысячи автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Керчи находится 1050 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении.
При этом на въезде в Крым заторов нет – со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.
Очереди перед пунктами досмотра у Крымского моста растут с 8 утра. К полудню с обеих сторон моста ждали очереди на проезд 520 автомобилей. Спустя два часа в пробке стояло уже 850 машин.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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