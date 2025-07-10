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Крымский мост – обстановка к вечеру четверга

Крымский мост – обстановка к вечеру четверга - РИА Новости Крым, 10.07.2025

Крымский мост – обстановка к вечеру четверга

К вечеру четверга у Крымского моста сохраняется автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T22:08

2025-07-10T22:08

2025-07-10T22:08

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

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тамань

новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. К вечеру четверга у Крымского моста сохраняется автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом на въезде в Крым пробок перед пунктом досмотра нет.Очереди перед пунктами досмотра у Крымского моста растут с 8 утра. К полудню с обеих сторон ждали очереди на проезд 520 автомобилей. Спустя два часа в пробке стояло уже 850 машин. Пиковая нагрузка на досмотровые пункты у Крымского моста пришлась на 19:00 - тогда в пробке со стороны Керчи находилось 1050 авто.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время прохода по мосту – с часу ночи до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

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тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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