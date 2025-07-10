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Двух украинских шпионов поймали в Запорожской области

Двух украинских шпионов поймали в Запорожской области - РИА Новости Крым, 10.07.2025

Двух украинских шпионов поймали в Запорожской области

Сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе Запорожской области двух местных жителей, подозреваемых в шпионаже в пользу украинской военной разведки. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T10:19

2025-07-10T10:19

2025-07-10T10:48

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

запорожская область

новости

шпионаж

мелитополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе Запорожской области двух местных жителей, подозреваемых в шпионаже в пользу украинской военной разведки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.Спецслужбы Киева завербовали злоумышленников через один из мессенджеров. По заданию кураторов фигуранты собирали и передавали противнику сведения о местах дислокации личного состава и военной техники подразделений ВС России для последующего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов и организации диверсий.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье "Шпионаж". Им грозит лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.Накануне в Саратовской области сотрудники ФСБ ликвидировали злоумышленника, который пытался по заданию Киева подорвать железнодорожный мост с помощью самодельной бомбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Передавали СБУ фото военной техники: двое крымчан ответят за госизмену Следил за нефтяным терминалом: крымчанина будут судить за госизмену Житель Крыма задержан за сбор для СБУ данных о военной инфраструктуре

запорожская область

мелитополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание в Мелитополе украинских шпионов ФСБ публикует видео о задержании в Мелитополе украинских шпионов, передававших сведения о военнослужащих и технике ВС России. 2025-07-10T10:19 true PT1M14S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), запорожская область, новости, шпионаж, мелитополь, видео