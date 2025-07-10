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Двух украинских шпионов поймали в Запорожской области - РИА Новости Крым, 10.07.2025
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Двух украинских шпионов поймали в Запорожской области
Двух украинских шпионов поймали в Запорожской области - РИА Новости Крым, 10.07.2025
Двух украинских шпионов поймали в Запорожской области
Сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе Запорожской области двух местных жителей, подозреваемых в шпионаже в пользу украинской военной разведки. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T10:19
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
запорожская область
новости
шпионаж
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе Запорожской области двух местных жителей, подозреваемых в шпионаже в пользу украинской военной разведки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.Спецслужбы Киева завербовали злоумышленников через один из мессенджеров. По заданию кураторов фигуранты собирали и передавали противнику сведения о местах дислокации личного состава и военной техники подразделений ВС России для последующего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов и организации диверсий.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье "Шпионаж". Им грозит лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.Накануне в Саратовской области сотрудники ФСБ ликвидировали злоумышленника, который пытался по заданию Киева подорвать железнодорожный мост с помощью самодельной бомбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Передавали СБУ фото военной техники: двое крымчан ответят за госизмену Следил за нефтяным терминалом: крымчанина будут судить за госизмену Житель Крыма задержан за сбор для СБУ данных о военной инфраструктуре
запорожская область
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Задержание в Мелитополе украинских шпионов
ФСБ публикует видео о задержании в Мелитополе украинских шпионов, передававших сведения о военнослужащих и технике ВС России.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), запорожская область, новости, шпионаж, мелитополь, видео
Двух украинских шпионов поймали в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе Запорожской области двух местных жителей, подозреваемых в шпионаже в пользу украинской военной разведки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
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Двух украинских шпионов поймали в Запорожской области

ФСБ задержала в Запорожской области двух шпионов украинской разведки

10:19 10.07.2025 (обновлено: 10:48 10.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе Запорожской области двух местных жителей, подозреваемых в шпионаже в пользу украинской военной разведки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности РФ на территории Запорожской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителей Мелитополя, граждан Украины, подозреваемых в сотрудничестве с главным управлением разведки министерства обороны Украины и вооруженными силами Украины", - говорится в сообщении.
Спецслужбы Киева завербовали злоумышленников через один из мессенджеров. По заданию кураторов фигуранты собирали и передавали противнику сведения о местах дислокации личного состава и военной техники подразделений ВС России для последующего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов и организации диверсий.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье "Шпионаж". Им грозит лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.
Накануне в Саратовской области сотрудники ФСБ ликвидировали злоумышленника, который пытался по заданию Киева подорвать железнодорожный мост с помощью самодельной бомбы.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Запорожская областьНовостиШпионажМелитополь
 
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