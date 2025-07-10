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Десять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 10.07.2025
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Десять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Десять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 10.07.2025
Десять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
14 беспилотников ликвидированы в ночь на четверг российскими средствами ПВО над регионами России, в том числе десять – над Крымом и Черным морем. Об этом... РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T07:13
2025-07-10T07:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. 14 беспилотников ликвидированы в ночь на четверг российскими средствами ПВО над регионами России, в том числе десять – над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В том числе восемь беспилотников были нейтрализованы над акваторией Черного моря, по два – над территорией Крыма и Белгородской области, по одному вражескому дрону российские военные ликвидировали над Пензенской и Курской областями.Накануне ночью над девятью регионами России перехватили и уничтожили 86 беспилотников. Кроме того, средства противовоздушной обороны в среду днем над Крымом сбили сначала один украинский дрон, а позже еще два.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во время удара ВСУ по пляжу в Курске пятилетний мальчик закрыл собой маму17 россиян погибли от ударов ВСУ по приграничьюМассированный налет на города ЛНР - Киев ударил по зданиям администраций
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Десять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Над Крымом и Черным морем сбили десять беспилотников

07:13 10.07.2025 (обновлено: 07:27 10.07.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета зенитной установки
Боевая работа расчета зенитной установки - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. 14 беспилотников ликвидированы в ночь на четверг российскими средствами ПВО над регионами России, в том числе десять – над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении.
В том числе восемь беспилотников были нейтрализованы над акваторией Черного моря, по два – над территорией Крыма и Белгородской области, по одному вражескому дрону российские военные ликвидировали над Пензенской и Курской областями.
Накануне ночью над девятью регионами России перехватили и уничтожили 86 беспилотников. Кроме того, средства противовоздушной обороны в среду днем над Крымом сбили сначала один украинский дрон, а позже еще два.
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НовостиНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяПВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФЧерное мореБелгородская областьПензенская областьКурская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВО
 
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