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Блокпосты и вооруженные люди: что происходит на северо-западе Крыма

Блокпосты и вооруженные люди: что происходит на северо-западе Крыма - РИА Новости Крым, 10.07.2025

Блокпосты и вооруженные люди: что происходит на северо-западе Крыма

Блокпосты установили на дорогах в Черноморском районе Крыма, люди с оружием ведут досмотр транспорта в рамках учений подразделений территориальной обороны... РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T12:30

2025-07-10T12:30

2025-07-10T13:05

"барс - крым"

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ЧЕРНОМОРСКИЙ Р-Н, 10 июл – РИА Новости Крым. Блокпосты установили на дорогах в Черноморском районе Крыма, люди с оружием ведут досмотр транспорта в рамках учений подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" и силовиков, передает корреспондент РИА Новости Крым.На учениях отрабатываются навыки противодействия возможным диверсионно-разведывательным группам (ДРГ), а также взаимодействие между различными подразделениями. На дорогах организовали блокпосты, где авто досматривают бойцы в полной амуниции. Также они следят за безопасностью с воздуха.Как рассказал заместитель командира батальона "Барс-Крым" по тактической медицинской подготовке с позывным Якут, основное внимание было уделено проверке автотранспорта и досмотру граждан, а также моделированию ситуации возможного проникновения вражеских групп со стороны моря. "Наша задача — полностью перекрыть трассы и проводить проверки. Мы обучаемся сами и обучаем население. Главное — это безопасность и готовность к любой ситуации", — пояснил Якут.По его словам, большинство граждан относятся к проверкам с пониманием, однако с некоторыми проводится разъяснительная работа совместно с МВД. "Когда на постах появляются сотрудники ДПС — сразу другое поведение: показывают документы, открывают багажники. Люди начинают понимать, что это не прихоть, а необходимость", — отметил он.Такие учения проходят в Крыму уже не в первый раз. Бойцы "Барс-Крым" — преимущественно бывшие военнослужащие, сотрудники силовых структур. Есть и гражданские, подписавшие контракт. Все они проходят регулярную подготовку: занятия по тактической медицине, огневой и физической подготовке, которые проводят на регулярной основе."Сейчас мы не просто тренируемся — мы реально работаем, стоим на постах, как бойцы министерства обороны. После ночных смен не всегда легко, но мы понимаем, зачем это нужно", — подчеркнул Якут. По его оценке, эффективность учений с 2022 года значительно возросла: мероприятия стали более слаженными и приближенными к реальным условиям. "Я думаю, что эти учения на 100% соответствуют реальным ситуациям. Мы полностью экипированы, подготовлены, и наша задача — быть готовыми к любому развитию событий", — добавил он.Заместитель командира бригады народного ополчения "Барс-Крым" с позывным Самвел также подтвердил успешное проведение мероприятий. "Это уже не первые учения в Черноморском районе. Были сделаны выводы, доработаны недочеты. Сейчас все подразделения знают друг друга в лицо, знают местность и действуют как единое целое", — рассказал он.Глава Крыма Сергей Аксенов по итогам выразил благодарность всем участникам, особо выделив бойцов "Барс-Крым" как добровольцев, которые "сегодня с оружием в руках выполняют задачи по защите республики". "Уровень боевого слаживания растет. Могу сказать, что мы готовы к любому развитию ситуации, в любую сторону, без исключения", — подчеркнул Аксенов. Он также отметил, что скорость мобилизации, прибытия на точки и на блокпосты увеличилась благодаря постоянным отработкам навыков. Глава Крыма также выразил признательность жителям полуострова за понимание при проведении досмотров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"барс - крым", учения, крым, новости крыма, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя