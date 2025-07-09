https://crimea.ria.ru/20250709/za-noch-nad-devyatyu-regionami-rossii-sbili-86-bespilotnikov-1147816472.html
За ночь над девятью регионами России сбили 86 беспилотников
За ночь над девятью регионами России сбили 86 беспилотников - РИА Новости Крым, 09.07.2025
За ночь над девятью регионами России сбили 86 беспилотников
Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 86 беспилотников над девятью регионами России, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T07:16
2025-07-09T07:16
2025-07-09T07:22
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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вооруженные силы россии
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 86 беспилотников над девятью регионами России, сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, 23 дрона сбиты над территорией Курской области, 16 над Брянской, 15 – над Тульской, по 12 – над Белгородской и Орловской областями.Кроме того, четыре беспилотника уничтожены над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву; два – над Смоленской областью и по одному – над Воронежской и Рязанской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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За ночь над девятью регионами России сбили 86 беспилотников
86 беспилотников сбили за ночь над девятью регионами России
07:16 09.07.2025 (обновлено: 07:22 09.07.2025)