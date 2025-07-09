https://crimea.ria.ru/20250709/za-noch-nad-devyatyu-regionami-rossii-sbili-86-bespilotnikov-1147816472.html

За ночь над девятью регионами России сбили 86 беспилотников

За ночь над девятью регионами России сбили 86 беспилотников - РИА Новости Крым, 09.07.2025

За ночь над девятью регионами России сбили 86 беспилотников

Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 86 беспилотников над девятью регионами России, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T07:16

2025-07-09T07:16

2025-07-09T07:22

беспилотник (бпла, дрон)

новости

пво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

курская область

брянская область

тульская область

белгородская область

московская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 86 беспилотников над девятью регионами России, сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, 23 дрона сбиты над территорией Курской области, 16 над Брянской, 15 – над Тульской, по 12 – над Белгородской и Орловской областями.Кроме того, четыре беспилотника уничтожены над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву; два – над Смоленской областью и по одному – над Воронежской и Рязанской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

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тульская область

белгородская область

московская область

орловская область

смоленская область

воронежская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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