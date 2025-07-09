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За ночь над девятью регионами России сбили 86 беспилотников - РИА Новости Крым, 09.07.2025
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За ночь над девятью регионами России сбили 86 беспилотников
За ночь над девятью регионами России сбили 86 беспилотников - РИА Новости Крым, 09.07.2025
За ночь над девятью регионами России сбили 86 беспилотников
Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 86 беспилотников над девятью регионами России, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T07:16
2025-07-09T07:22
беспилотник (бпла, дрон)
новости
пво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
курская область
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московская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 86 беспилотников над девятью регионами России, сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, 23 дрона сбиты над территорией Курской области, 16 над Брянской, 15 – над Тульской, по 12 – над Белгородской и Орловской областями.Кроме того, четыре беспилотника уничтожены над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву; два – над Смоленской областью и по одному – над Воронежской и Рязанской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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беспилотник (бпла, дрон), новости, пво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, курская область, брянская область, тульская область, белгородская область, московская область, орловская область, смоленская область, воронежская область, рязанская область, новости сво, потери всу
За ночь над девятью регионами России сбили 86 беспилотников

86 беспилотников сбили за ночь над девятью регионами России

07:16 09.07.2025 (обновлено: 07:22 09.07.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 86 беспилотников над девятью регионами России, сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, 23 дрона сбиты над территорией Курской области, 16 над Брянской, 15 – над Тульской, по 12 – над Белгородской и Орловской областями.
Кроме того, четыре беспилотника уничтожены над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву; два – над Смоленской областью и по одному – над Воронежской и Рязанской областями.
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