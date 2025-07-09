https://crimea.ria.ru/20250709/vs-rf-nanesli-gruppovoy-udar-kinzhalami-po-voennym-aerodromam-na-ukraine-1147822928.html

ВС РФ нанесли групповой удар "Кинжалами" по военным аэродромам на Украине

ВС РФ нанесли групповой удар "Кинжалами" по военным аэродромам на Украине - РИА Новости Крым, 09.07.2025

ВС РФ нанесли групповой удар "Кинжалами" по военным аэродромам на Украине

Российские военные в ночь на среду нанесли групповой удар, в том числе ракетами "Кинжал", по украинским военным аэродромам. Об этом сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T12:07

2025-07-09T12:07

2025-07-09T14:19

новости сво

вооруженные силы россии

гиперзвуковые ракеты "кинжал"

беспилотник (бпла, дрон)

удары по украине

украина

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0b/1138015042_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8c5f1bd4d73830312038cfa1f8781a7b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Российские военные в ночь на среду нанесли групповой удар, в том числе ракетами "Кинжал", по украинским военным аэродромам. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в среду в ряде регионов Украины. Особенно громко в Луцке (административный центр Волынской области на западной Украине). Кроме того, взрывы прогремели в Киеве и области, Харькове, Полтаве, Днепропетровске, Львовской, Житомирской, Черкасской, Сумской областях, а также на подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, гиперзвуковые ракеты "кинжал", беспилотник (бпла, дрон), удары по украине, украина, потери всу