Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ нанесли групповой удар "Кинжалами" по военным аэродромам на Украине - РИА Новости Крым, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250709/vs-rf-nanesli-gruppovoy-udar-kinzhalami-po-voennym-aerodromam-na-ukraine-1147822928.html
ВС РФ нанесли групповой удар "Кинжалами" по военным аэродромам на Украине
ВС РФ нанесли групповой удар "Кинжалами" по военным аэродромам на Украине - РИА Новости Крым, 09.07.2025
ВС РФ нанесли групповой удар "Кинжалами" по военным аэродромам на Украине
Российские военные в ночь на среду нанесли групповой удар, в том числе ракетами "Кинжал", по украинским военным аэродромам. Об этом сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T12:07
2025-07-09T14:19
новости сво
вооруженные силы россии
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
беспилотник (бпла, дрон)
удары по украине
украина
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0b/1138015042_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8c5f1bd4d73830312038cfa1f8781a7b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Российские военные в ночь на среду нанесли групповой удар, в том числе ракетами "Кинжал", по украинским военным аэродромам. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в среду в ряде регионов Украины. Особенно громко в Луцке (административный центр Волынской области на западной Украине). Кроме того, взрывы прогремели в Киеве и области, Харькове, Полтаве, Днепропетровске, Львовской, Житомирской, Черкасской, Сумской областях, а также на подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0b/1138015042_233:0:1673:1080_1920x0_80_0_0_f0dbcd8c10163147d2a1873f2b4cbecc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, вооруженные силы россии, гиперзвуковые ракеты "кинжал", беспилотник (бпла, дрон), удары по украине, украина, потери всу
ВС РФ нанесли групповой удар "Кинжалами" по военным аэродромам на Украине

Групповой удар "Кинжалами" нанесен по военным аэродромам на Украине нанесен – Минобороны

12:07 09.07.2025 (обновлено: 14:19 09.07.2025)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийский истребитель с ракетами "Кинжал"
Российский истребитель с ракетами Кинжал
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Российские военные в ночь на среду нанесли групповой удар, в том числе ракетами "Кинжал", по украинским военным аэродромам. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов", – сказано в сводке военного ведомства РФ.

Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в среду в ряде регионов Украины. Особенно громко в Луцке (административный центр Волынской области на западной Украине). Кроме того, взрывы прогремели в Киеве и области, Харькове, Полтаве, Днепропетровске, Львовской, Житомирской, Черкасской, Сумской областях, а также на подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОВооруженные силы РоссииГиперзвуковые ракеты "Кинжал"Беспилотник (БПЛА, дрон)Удары по УкраинеУкраинаПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32Беспилотники ВСУ снова пытались ударить по Крыму
14:12Дом-корабль и комнаты-каюты: музей Грина в Феодосии отмечает 55-летие
13:57Новости СВО: киевский режим потерял почти 1300 боевиков за сутки
13:43ФСБ задержала четырех подростков за поджоги на железной дороге
13:23Ситуация каждый день меняется не в пользу Киева - Кремль о переговорах
13:15Крымский мост: резко выросла очередь на выезд с полуострова
13:12Над Крымом отработала ПВО
12:57В Симферополе побит температурный рекорд – ждать ли похолодания
12:41Пожар на набережной Ялты - СК возбудит уголовное дело
12:21В Коктебеле открыли крупную электроподстанцию
12:10Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР
12:07ВС РФ нанесли групповой удар "Кинжалами" по военным аэродромам на Украине
11:56"Говорю с детьми обо всем" - актер Баталов стал наставником в "Артеке"
11:37Поставки Taurus Киеву будут означать вступление Германии в конфликт – МИД
11:26В МЧС назвали причину пожара в магазине на пляже Ялты
11:20Крымский мост: начала расти очередь со стороны Керчи
11:02Статус участника СВО теперь можно подтвердить за несколько секунд
10:40В Ялте на пляже загорелся магазин
10:24Террорист пытался подорвать железнодорожный мост в Саратовской области
10:11"Разбомблю Москву и Пекин": опубликовано аудио резкого заявления Трампа
Лента новостейМолния