https://crimea.ria.ru/20250709/vs-rf-nanesli-gruppovoy-udar-kinzhalami-po-voennym-aerodromam-na-ukraine-1147822928.html
ВС РФ нанесли групповой удар "Кинжалами" по военным аэродромам на Украине
ВС РФ нанесли групповой удар "Кинжалами" по военным аэродромам на Украине - РИА Новости Крым, 09.07.2025
ВС РФ нанесли групповой удар "Кинжалами" по военным аэродромам на Украине
Российские военные в ночь на среду нанесли групповой удар, в том числе ракетами "Кинжал", по украинским военным аэродромам. Об этом сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T12:07
2025-07-09T12:07
2025-07-09T14:19
новости сво
вооруженные силы россии
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
беспилотник (бпла, дрон)
удары по украине
украина
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Российские военные в ночь на среду нанесли групповой удар, в том числе ракетами "Кинжал", по украинским военным аэродромам. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в среду в ряде регионов Украины. Особенно громко в Луцке (административный центр Волынской области на западной Украине). Кроме того, взрывы прогремели в Киеве и области, Харькове, Полтаве, Днепропетровске, Львовской, Житомирской, Черкасской, Сумской областях, а также на подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, вооруженные силы россии, гиперзвуковые ракеты "кинжал", беспилотник (бпла, дрон), удары по украине, украина, потери всу
ВС РФ нанесли групповой удар "Кинжалами" по военным аэродромам на Украине
Групповой удар "Кинжалами" нанесен по военным аэродромам на Украине нанесен – Минобороны
12:07 09.07.2025 (обновлено: 14:19 09.07.2025)