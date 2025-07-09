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В среду барический гребень принесет в Крым жару
В среду барический гребень принесет в Крым жару - РИА Новости Крым, 08.07.2025
В среду барический гребень принесет в Крым жару
В среду в Крыму, благодаря влиянию высотного барического гребня и тропической воздушной массы, сохранится жаркая и сухая погода. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-09T00:01
2025-07-09T00:01
2025-07-08T22:41
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евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В среду в Крыму, благодаря влиянию высотного барического гребня и тропической воздушной массы, сохранится жаркая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +34...36.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +32...34.Жара будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +22...24, днем поднимутся до отметки +35 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В среду барический гребень принесет в Крым жару
В среду высотный барический гребень принесет в Крым 38-градусную жару
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В среду в Крыму, благодаря влиянию высотного барического гребня и тропической воздушной массы, сохранится жаркая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16…21, на южном и восточном побережье до +24; днем +33…38, в горах +25…30", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +34...36.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +32...34.
Жара будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +22...24, днем поднимутся до отметки +35 градусов.
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