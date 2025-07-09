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В среду барический гребень принесет в Крым жару

В среду барический гребень принесет в Крым жару - РИА Новости Крым, 08.07.2025

В среду барический гребень принесет в Крым жару

В среду в Крыму, благодаря влиянию высотного барического гребня и тропической воздушной массы, сохранится жаркая и сухая погода. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-09T00:01

2025-07-09T00:01

2025-07-08T22:41

крым

симферополь

севастополь

крымский гидрометцентр

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крымская погода

евпатория

ялта

алушта

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В среду в Крыму, благодаря влиянию высотного барического гребня и тропической воздушной массы, сохранится жаркая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +34...36.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +32...34.Жара будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +22...24, днем поднимутся до отметки +35 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250707/zhara-v-krymu-temperatura-budet-vyshe-klimaticheskoy-normy-na-7-gradusov-1147775169.html

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ялта

алушта

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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