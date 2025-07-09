В Симферополе побит температурный рекорд – ждать ли похолодания
В Симферополе побит температурный рекорд – отметка превысила +38 градусов
© РИА Новости КрымСолнце
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе перекрыт температурный рекорд. Накануне в столице Крыма столбик термометра поднялся до +38 градусов. Об этом РИА Новости Крым сообщила заместитель начальника Гидрометцентра – главный синоптик Шенгелай Вероника.
"Перекрыт рекорд у нас в Симферополе на 0,4 градуса, он составил 38 целых. Предыдущий рекорд наблюдался в 2024 году – 37,6 градусов тепла. Также в столице Крыма средняя суточная температура воздуха была на 7,2 градуса выше климатической нормы", – рассказала главный синоптик.
Специалист уточнила, что 8 июля в селе Клепинино Красногвардейского района также наблюдалось 38 градусов тепла. Это считается аномальной температурой для степных северных районов Крыма.
"36… 37 градусов выше нуля это, так скажем, достаточно высокая температура воздуха. На побережье немного прохладнее. На западном 28… 29, на ЮБК 32… 33 градуса тепла", – уточнила Шенгелай.
Синоптик добавила, что такая температура на полуострове будет сохраняться ближайшие дни. Самыми жаркими ожидают 9 и 10 июля.
"Пока снижения температуры не ожидаем. Она будет примерно одинаковой. В дневные часы в степных и предгорных районах температура будет достигать 38 градусов тепла в самые жаркие дни. Это 9 и 10 июля", – дала прогноз заместитель начальника Гидрометцентра.
Ранее сообщалось, что в среду в Крыму благодаря влиянию высотного барического гребня и тропической воздушной массы, сохранится жаркая и сухая погода.
Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец также предупредил, что предстоящая неделя на полуострове обещает быть очень жаркой, температурные значения будут стремиться к прошлогодним аномалиям. Осадки, которые прогнозируются к четвергу, будут скудными.
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