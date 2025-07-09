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В России появится "Цифровой профиль иностранного гражданина" – указ
В России появится "Цифровой профиль иностранного гражданина" – указ - РИА Новости Крым, 09.07.2025
В России появится "Цифровой профиль иностранного гражданина" – указ
Президент России Владимир Путин постановил создать информационный ресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина", где будет содержаться и обновляться полная... РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T19:45
2025-07-09T19:45
2025-07-09T19:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин постановил создать информационный ресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина", где будет содержаться и обновляться полная и актуальная информация о всех мигрантах в РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.Согласно документу, решение принято "в целях обеспечения безопасности государства, охраны правопорядка и совершенствования государственной миграционной политики Российской Федерации".Ресурс будет содержать сведения об иностранных гражданах, въезжающих в РФ и выезжающих из страны, а также пребывающих на ее территории.Это необходимо для формирования "полной, достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации" в стране, а также для выработки и реализации мер для регулирование миграционных процессов на территории России, поясняется в документе.Отмечается, что новый информационный ресурс должен формироваться в составе государственной информационной системы миграционного учета на базе информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Министерства внутренних дел Российской Федерации, которое и будет его оператором.Состав сведений, которые будут заноситься в базу, будут утверждаться МВД по согласованию с Федеральной службой безопасности России, сказано в документе.Документ вступает в силу сегодня, в день подписания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За что мигрантов будут лишать приобретенного гражданства России Число совершенных мигрантами тяжких преступлений в России выросло на 57% В России увеличат госпошлины для мигрантов и автовладельцев
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владимир путин (политик), крым, новости крыма, закон и право, россия, новости, общество
В России появится "Цифровой профиль иностранного гражданина" – указ
Путин поручил создать цифровой ресурс с информацией о всех мигрантах в РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым.
Президент России Владимир Путин постановил создать информационный ресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина", где будет содержаться и обновляться полная и актуальная информация о всех мигрантах в РФ. Соответствующий указ
опубликован на официальном портале правовых актов.
Согласно документу, решение принято "в целях обеспечения безопасности государства, охраны правопорядка и совершенствования государственной миграционной политики Российской Федерации".
"Министерству внутренних дел Российской Федерации до 30 июня 2026 года обеспечить создание государственного информационного ресурса "Цифровой профиль иностранного гражданина", – сказано в указе.
Ресурс будет содержать сведения об иностранных гражданах, въезжающих в РФ и выезжающих из страны, а также пребывающих на ее территории.
Это необходимо для формирования "полной, достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации" в стране, а также для выработки и реализации мер для регулирование миграционных процессов на территории России, поясняется в документе.
Отмечается, что новый информационный ресурс должен формироваться в составе государственной информационной системы миграционного учета на базе информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Министерства внутренних дел Российской Федерации, которое и будет его оператором.
Состав сведений, которые будут заноситься в базу, будут утверждаться МВД по согласованию с Федеральной службой безопасности России, сказано в документе.
"Обработка сведений, составляющих государственную тайну, в государственном информационном ресурсе не допускается", – устанавливается указом.
Документ вступает в силу сегодня, в день подписания.
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