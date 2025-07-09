https://crimea.ria.ru/20250709/v-rossii-poyavitsya-tsifrovoy-profil-inostrannogo-grazhdanina--ukaz-1147837071.html

В России появится "Цифровой профиль иностранного гражданина" – указ

В России появится "Цифровой профиль иностранного гражданина" – указ - РИА Новости Крым, 09.07.2025

В России появится "Цифровой профиль иностранного гражданина" – указ

Президент России Владимир Путин постановил создать информационный ресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина", где будет содержаться и обновляться полная... РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T19:45

2025-07-09T19:45

2025-07-09T19:36

владимир путин (политик)

крым

новости крыма

закон и право

россия

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621804_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_00172da5bcfeaa2784b6c8dd72f83535.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин постановил создать информационный ресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина", где будет содержаться и обновляться полная и актуальная информация о всех мигрантах в РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.Согласно документу, решение принято "в целях обеспечения безопасности государства, охраны правопорядка и совершенствования государственной миграционной политики Российской Федерации".Ресурс будет содержать сведения об иностранных гражданах, въезжающих в РФ и выезжающих из страны, а также пребывающих на ее территории.Это необходимо для формирования "полной, достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации" в стране, а также для выработки и реализации мер для регулирование миграционных процессов на территории России, поясняется в документе.Отмечается, что новый информационный ресурс должен формироваться в составе государственной информационной системы миграционного учета на базе информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Министерства внутренних дел Российской Федерации, которое и будет его оператором.Состав сведений, которые будут заноситься в базу, будут утверждаться МВД по согласованию с Федеральной службой безопасности России, сказано в документе.Документ вступает в силу сегодня, в день подписания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За что мигрантов будут лишать приобретенного гражданства России Число совершенных мигрантами тяжких преступлений в России выросло на 57% В России увеличат госпошлины для мигрантов и автовладельцев

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), крым, новости крыма, закон и право, россия, новости, общество