https://crimea.ria.ru/20250709/ugrozy-trampa-razbombit-moskvu-i-rekord-zhary-v-krymu--glavnoe-za-den-1147840533.html

Угрозы Трампа разбомбить Москву и рекорд жары в Крыму – главное за день

Угрозы Трампа разбомбить Москву и рекорд жары в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 09.07.2025

Угрозы Трампа разбомбить Москву и рекорд жары в Крыму – главное за день

Телеканал CNN опубликовал аудиозапись, на которой президент США Дональд Трамп угрожает разбомбить Москву и Пекин в разговоре с лидерами России и Китая. В Кремле РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T22:49

2025-07-09T22:49

2025-07-09T21:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Телеканал CNN опубликовал аудиозапись, на которой президент США Дональд Трамп угрожает разбомбить Москву и Пекин в разговоре с лидерами России и Китая. В Кремле сделали заявление о ситуации в зоне СВО и новых переговорах с Киевом. Президент РФ Владимир Путин поручил создать цифровой ресурс с полной информацией о всех мигрантах в России. Росавиация анонсировала открытие аэропорта в Геленджике. Пятилетний малыш, раненный при атаке ВСУ по пляжу в Курске, умер при транспортировке в клинику Москвы. Крым бьет новые температурные рекорды.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Угрозы Трампа разбомбить Москву и ПекинТелеканал CNN опубликовал аудиозапись с голосом президента США Дональда Трампа, где тот делится подробностями разговоров с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, выступая в период своей предвыборной кампании. При этом говорит, что во время своих бесед грозил обоим лидерам "разбомбить" Москву и Пекин.Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что речь идет о заявлениях Трампа в период, когда он не был еще президентом США, и тогда между политиками не было телефонных разговоров.Песков предположил, что данная аудиозапись может быть фейком и рекомендовал адресовать вопросы по этой теме в Белый дом.Продолжение переговоров с РФ в интересах Киева – КремльОбсуждение меморандумов России и Украины не будет простым процессом, но сегодня РФ ожидает от украинской стороны предложения по третьему раунду переговоров, что в интересах украинской стороны, так как ситуация в зоне СВО меняется ежедневно не в пользу Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В этот день в Минобороны РФ сообщили, что за минувшие сутки армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР, нанесла групповой удар по украинским военным аэродромам и ликвидировала почти 1300 боевиков киевского режима по всему фронту в зоне проведения СВО.А в МИД России предупредили, что поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине будут означать вступление Германии в конфликт с Россие.Всех мигрантов в России "оцифруют" – указПрезидент России Владимир Путин постановил создать информационный ресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина", в котором будет содержаться и обновляться информация о всех мигрантах в РФ.Решение принято "в целях обеспечения безопасности государства, охраны правопорядка и совершенствования государственной миграционной политики Российской Федерации", отмечается в указе.Новый ресурс с полной и актуальной информацией обо всех въезжающих в РФ и выезжающих из страны, а также проживающих в ней иностранных гражданах, поручено создать до 30 июня 2026 года.Аэропорт в Геленджике возобновляет работуАэропорт Геленджика сможет принимать и отправлять гражданские самолеты с 10 июля. Об этом сообщили в Росавиации."Согласно выпущенному извещению (NOTAM), воздушная гавань готова к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля", – сказано в публикации.Уточняется, что рейсы будут выполняться с 8-30 до 20-00 по московскому времени.Росавиация приостановила работу некоторых аэропортов на юге России, включая Геленджик, 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине.Раненный при атаке ВСУ на Курск 5-летний малыш скончалсяПятилетний мальчик, раненный в результате удара ВСУ по пляжу в Курске, скончался во время транспортировки в Москву. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.ВСУ ударили по городскому пляжу Курска в ночь на среду. Во время атаки погибший ребенок закрывал собой мать. Всего при украинской атаке погибли три человека, еще шестеро получили ранения.Крым ставит новые температурные рекордыВ Симферополе перекрыт температурный рекорд. Столбик термометров в столице Крыма не опускается ниже +38 градусов. Об этом РИА Новости Крым сообщила заместитель начальника Гидрометцентра Крыма, главный синоптик Вероника Шенгелай."Перекрыт рекорд у нас в Симферополе на 0,4 градуса, он составил 38 целых. Предыдущий рекорд наблюдался в 2024 году – 37,6 градусов тепла", – рассказала она.Ранее в республиканском гидрометцентре предупреждали, что в среду барический гребень принесет в Крым жару.Тем временем в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары до +42 градусов.

https://crimea.ria.ru/20250709/putin-osvobodil-ot-dolzhnosti-svoego-spetspredstavitelya-po-blizhnemu-vostoku-1147840953.html

https://crimea.ria.ru/20250709/ssha-s-1-avgusta-vvodyat-poshliny-dlya-moldavii-i-esche-pyati-stran-1147840046.html

https://crimea.ria.ru/20250709/v-yalte-na-plyazhe-zagorelsya-magazin-1147820076.html

https://crimea.ria.ru/20250709/situatsiya-kazhdyy-den-menyaetsya-ne-v-polzu-kieva---kreml-o-peregovorakh-1147825720.html

https://crimea.ria.ru/20250709/govoryu-s-detmi-obo-vsem---akter-batalov-stal-nastavnikom-v-arteke-1147821504.html

https://crimea.ria.ru/20250709/na-baze-sevgu-poyavitsya-kampus-mirovogo-urovnya--razvozhaev-1147836293.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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