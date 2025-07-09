https://crimea.ria.ru/20250709/tvoy-khod--v-kerchi-prokhodit-tvorcheskiy-molodezhnyy-intensiv-1147831439.html

"Твой ход" – в Керчи проходит творческий молодежный интенсив

"Твой ход" – в Керчи проходит творческий молодежный интенсив - РИА Новости Крым, 09.07.2025

"Твой ход" – в Керчи проходит творческий молодежный интенсив

150 студентов из 27 регионов России собрались в Керченском государственном морском технологическом университете (КГМТУ) на "Летней школе импровизации" в рамках... РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T15:47

2025-07-09T15:47

2025-07-09T15:47

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национальный проект "молодежь и дети"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. 150 студентов из 27 регионов России собрались в Керченском государственном морском технологическом университете (КГМТУ) на "Летней школе импровизации" в рамках спецпроекта "Твой ход х Импровизация". Об этом сообщила замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова."Летняя школа импровизации" – это площадка для обучения, обмена опытом и вдохновения студентов, увлеченных искусством юмора и комедии, отметили в пресс-службе КГМТУ. "Спецпроект направлен на развитие творческих компетенций студенческой молодежи, формирование молодежного юмористического движения и кадрового резерва для российских креативных индустрий", – сказано в сообщении.За шесть дней интенсива студенты пройдут тренинги и мастер-классы по актерскому мастерству, сценической импровизации, командной работе, технике публичных выступлений и креативному мышлению, добавил ректор КГМТУ Евгений Масюткин.Всероссийский студенческий проект "Твой ход" реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и в Национальный проект "Молодежь и дети".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Счастливцево: чем удивит резиденция "Таврида.АРТ" в Херсонской областиЛетом в Севастополе бесплатно научат плавать и танцеватьВера в себя — главное оружие: Дорожкин в Ялте рассказал о молодежи и кино

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, высшее образование, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), общество, культура, искусство , новости крыма, национальный проект "молодежь и дети"