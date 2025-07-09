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"Твой ход" – в Керчи проходит творческий молодежный интенсив
"Твой ход" – в Керчи проходит творческий молодежный интенсив - РИА Новости Крым, 09.07.2025
"Твой ход" – в Керчи проходит творческий молодежный интенсив
150 студентов из 27 регионов России собрались в Керченском государственном морском технологическом университете (КГМТУ) на "Летней школе импровизации" в рамках... РИА Новости Крым, 09.07.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. 150 студентов из 27 регионов России собрались в Керченском государственном морском технологическом университете (КГМТУ) на "Летней школе импровизации" в рамках спецпроекта "Твой ход х Импровизация". Об этом сообщила замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова."Летняя школа импровизации" – это площадка для обучения, обмена опытом и вдохновения студентов, увлеченных искусством юмора и комедии, отметили в пресс-службе КГМТУ. "Спецпроект направлен на развитие творческих компетенций студенческой молодежи, формирование молодежного юмористического движения и кадрового резерва для российских креативных индустрий", – сказано в сообщении.За шесть дней интенсива студенты пройдут тренинги и мастер-классы по актерскому мастерству, сценической импровизации, командной работе, технике публичных выступлений и креативному мышлению, добавил ректор КГМТУ Евгений Масюткин.Всероссийский студенческий проект "Твой ход" реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и в Национальный проект "Молодежь и дети".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Счастливцево: чем удивит резиденция "Таврида.АРТ" в Херсонской областиЛетом в Севастополе бесплатно научат плавать и танцеватьВера в себя — главное оружие: Дорожкин в Ялте рассказал о молодежи и кино
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, высшее образование, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), общество, культура, искусство , новости крыма, национальный проект "молодежь и дети"
"Твой ход" – в Керчи проходит творческий молодежный интенсив
В Керчи студенты из 27 регионов России приехали на творческий интенсив "Твой ход"
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. 150 студентов из 27 регионов России собрались в Керченском государственном морском технологическом университете (КГМТУ) на "Летней школе импровизации" в рамках спецпроекта "Твой ход х Импровизация". Об этом сообщила замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.
"На базе КГМТУ собрались 150 студентов из 27 регионов нашей страны на шестидневный интенсив, посвященный искусству импровизации, креативности и командной работе", – рассказала она.
"Летняя школа импровизации" – это площадка для обучения, обмена опытом и вдохновения студентов, увлеченных искусством юмора и комедии, отметили в пресс-службе КГМТУ.
"Спецпроект направлен на развитие творческих компетенций студенческой молодежи, формирование молодежного юмористического движения и кадрового резерва для российских креативных индустрий", – сказано в сообщении.
За шесть дней интенсива студенты пройдут тренинги и мастер-классы по актерскому мастерству, сценической импровизации, командной работе, технике публичных выступлений и креативному мышлению, добавил ректор КГМТУ Евгений Масюткин.
"Вечерами участники будут готовить и презентовать свои импровизационные номера, принимать участие в тематических баттлах и концертах. Финал интенсива запланирован на 13 июля", – подчеркнул Масюткин.
Всероссийский студенческий проект "Твой ход" реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и в Национальный проект "Молодежь и дети".
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