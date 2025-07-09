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"Трамп боится": почему США возобновляют поставки оружия Киеву - РИА Новости Крым, 09.07.2025
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https://crimea.ria.ru/20250709/tramp-boitsya-pochemu-ssha-vozobnovlyayut-postavki-oruzhiya-kievu-1147801502.html
"Трамп боится": почему США возобновляют поставки оружия Киеву
"Трамп боится": почему США возобновляют поставки оружия Киеву - РИА Новости Крым, 09.07.2025
"Трамп боится": почему США возобновляют поставки оружия Киеву
Как и предыдущие лидеры США президент Дональд Трамп не прочь заработать на поставках оружия Киеву. К тому же перед выборами в Конгресс ему важно заручиться... РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T07:10
2025-07-09T07:10
радио "спутник в крыму"
дональд трамп
сша
политика
внешняя политика
мнения
вадим петров
илон маск
украина
оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Как и предыдущие лидеры США президент Дональд Трамп не прочь заработать на поставках оружия Киеву. К тому же перед выборами в Конгресс ему важно заручиться поддержкой как можно большего числа голосов, среди которых в высших политических кругах немало сторонников конфликта на Украине. Так политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров объясняет решение американского руководства возобновить поставки оружия для ВСУ. Свое мнение эксперт озвучил в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Петрова, ожидать от Трампа прекращения поставок оружия Украине с самого начала было не рационально хотя бы потому, что действия 47-го президента США вполне укладываются в ту формулу геополитических отношений, которой Америка придерживается давно.Вся предшествующая линия поведения Трампа содержала в себе как элементы яркого проявления намерений прекратить конфликт на Украине, так и объективного желания его продолжить, отметил эксперт.Поэтому решение осуществить дополнительную поставку оружия ВСУ "не новость в принципе", если не считать новостью то, что и этот американский президент не прочь заработать на оружии, считает Петров."Просто хотелось увидеть, как долго будет продолжаться миротворческая линия Трампа в отношении конфликта на Украине и как быстро он созреет к тому, чтобы продолжать зарабатывать деньги на поставках оружия", – заметил политолог.Кроме того, учитывая настроения американской общественности, в особенности из лагеря демократов, для Трампа сегодня крайне важно показать, что он тоже не против, чтобы Украина продолжала сопротивляться, добавил он.Тем самым "Трамп не только играет на публику, но и умиротворяет в какой-то степени своих политических противников", сказал Петров. А это, по мнению эксперта, сейчас ему очень необходимо, учитывая, что до выборов в Конгресс США остается чуть больше года и предстоит серьезная борьба."Особенно учитывая, что сейчас в очередной раз взбрыкнул Илон Маск, заявив, что будет создавать третью партию", – заметил Петров.По словам политолога, двухпартийная система США не является нерушимой и в принципе таковой не является, поскольку еще два десятка партий там уже зарегистрированы. И если они существуют только на бумаге, не имея реальной силы, то "выходка Маска для Трампа серьезная угроза", считает Петров.По его мнению, миллиардер реально способен оттянуть на себя голоса и провести несколько человек в палату представителей и сенат. Причем не только демократов, но и республиканцев, со многими из которых у Маска хорошие отношения и которые видят в нем реальную политическую силу в перспективе, считает Петров.Накануне Пентагон анонсировал дополнительную отправку оружия Украине по указанию президента США Дональда Трампа, "чтобы гарантировать, что украинцы смогут защитить себя", пока идет работа над обеспечением прочного мира. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Смешные объемы" оружия: украинское лобби в США проиграло израильскомуТрамп высказался о введении новых санкций против РоссииЗачем Трамп угрожает странам БРИКС
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дональд трамп, сша, политика, внешняя политика, мнения, вадим петров, илон маск, украина, оружие, поставки западного оружия украине
"Трамп боится": почему США возобновляют поставки оружия Киеву

Трамп возобновляет поставки оружия Украине из страха перед политическими оппонентами

07:10 09.07.2025
 
© AP Photo Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo Win McNamee
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Как и предыдущие лидеры США президент Дональд Трамп не прочь заработать на поставках оружия Киеву. К тому же перед выборами в Конгресс ему важно заручиться поддержкой как можно большего числа голосов, среди которых в высших политических кругах немало сторонников конфликта на Украине. Так политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров объясняет решение американского руководства возобновить поставки оружия для ВСУ. Свое мнение эксперт озвучил в эфире радио "Спутник в Крыму".
По словам Петрова, ожидать от Трампа прекращения поставок оружия Украине с самого начала было не рационально хотя бы потому, что действия 47-го президента США вполне укладываются в ту формулу геополитических отношений, которой Америка придерживается давно.
"Соединенные Штаты – это, пожалуй, одна из немногих стран в мире, которая никогда не имела четкой последовательной стратегии в отношениях как со своими партнерами, так и с реальными противниками. Поэтому вот это шараханье из стороны в сторону сегодня и напоминает анекдот, когда один кричит: "Пожар!", а другой: "Подожди, я сейчас еще бензина принесу", – прокомментировал Петров.
Вся предшествующая линия поведения Трампа содержала в себе как элементы яркого проявления намерений прекратить конфликт на Украине, так и объективного желания его продолжить, отметил эксперт.
"И мы видим, что единой стратегии у Трампа нет как в отношении украинского конфликта, так и международной политики в целом", – добавил он.
Поэтому решение осуществить дополнительную поставку оружия ВСУ "не новость в принципе", если не считать новостью то, что и этот американский президент не прочь заработать на оружии, считает Петров.
"Просто хотелось увидеть, как долго будет продолжаться миротворческая линия Трампа в отношении конфликта на Украине и как быстро он созреет к тому, чтобы продолжать зарабатывать деньги на поставках оружия", – заметил политолог.
Кроме того, учитывая настроения американской общественности, в особенности из лагеря демократов, для Трампа сегодня крайне важно показать, что он тоже не против, чтобы Украина продолжала сопротивляться, добавил он.
Тем самым "Трамп не только играет на публику, но и умиротворяет в какой-то степени своих политических противников", сказал Петров. А это, по мнению эксперта, сейчас ему очень необходимо, учитывая, что до выборов в Конгресс США остается чуть больше года и предстоит серьезная борьба.
"Особенно учитывая, что сейчас в очередной раз взбрыкнул Илон Маск, заявив, что будет создавать третью партию", – заметил Петров.
По словам политолога, двухпартийная система США не является нерушимой и в принципе таковой не является, поскольку еще два десятка партий там уже зарегистрированы. И если они существуют только на бумаге, не имея реальной силы, то "выходка Маска для Трампа серьезная угроза", считает Петров.
По его мнению, миллиардер реально способен оттянуть на себя голоса и провести несколько человек в палату представителей и сенат. Причем не только демократов, но и республиканцев, со многими из которых у Маска хорошие отношения и которые видят в нем реальную политическую силу в перспективе, считает Петров.
"И Трамп боится", – подытожил эксперт.
Накануне Пентагон анонсировал дополнительную отправку оружия Украине по указанию президента США Дональда Трампа, "чтобы гарантировать, что украинцы смогут защитить себя", пока идет работа над обеспечением прочного мира.
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Радио "Спутник в Крыму"Дональд ТрампСШАПолитикаВнешняя политикаМненияВадим ПетровИлон МаскУкраинаОружиеПоставки западного оружия Украине
 
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