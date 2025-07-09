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"Старость в радость": что делает Крым для комфорта пенсионеров
"Старость в радость": что делает Крым для комфорта пенсионеров - РИА Новости Крым, 09.07.2025
"Старость в радость": что делает Крым для комфорта пенсионеров
На базе Крымского республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн работает гериатрический центр, координирующий работу по поддержке пожилых людей по... РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T14:58
2025-07-09T14:58
2025-07-09T14:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля – РИА Новости Крым. На базе Крымского республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн работает гериатрический центр, координирующий работу по поддержке пожилых людей по всему полуострову. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник учреждения, главный внештатный специалист по гериатрии минздрава РК Игорь Лукьянов.По его словам, на сегодняшний день в регионе функционируют 125 гериатрических коек, в том числе 20 в Нижнегорске, 10 – в Керчи и 5 – в санатории "Прибой". По расчетам, на данный момент потребность в коечном фонде в Крыму составляет 115 мест, и она уже удовлетворена.Кроме того, Лукьянов рассказал, что в республике открыто 12 гериатрических кабинетов в поликлиниках, в том числе в Симферополе, Бахчисарае и Белогорске. В 2026 году планируется расширение сети до 25 кабинетов.Заведующая отделением "Милосердие" Евпаторийского дома-интерната Наталья Колий рассказала о комплексной медицинской и социальной поддержке, оказываемой пожилым людям и инвалидам. В учреждении проживают 131 человек, им обеспечены сбалансированное питание, доступ к вакцинации, диспансеризация, физиолечение, санаторно-курортное оздоровление и реабилитация.Также дом-интернат сотрудничает с благотворительным фондом "Старость в радость", за счет которого учреждение оснастили средствами ухода, специальной мебелью, оборудованием для маломобильных и материалами для досуга.Начальник департамента труда и социальной защиты населения Симферополя Диана Фератова напомнила, что в крымской столице около 110 тысяч получателей социальной помощи, из них 80 тысяч – пожилые люди. Пенсионеры, ветераны, дети войны, реабилитированные и инвалиды обеспечиваются мерами социальной поддержки: бесплатным проездом, льготами на оплату ЖКУ, денежными выплатами.Пожилые люди могут быть помещены в дома-интернаты только по собственному желанию. Процедура упрощена: документы собираются при помощи социальных служб и оформляются через органы соцзащиты. Приоритет за одинокими гражданами, но наличие родственников не исключает возможность получения мечта в учреждении.В случае, если человек физически не может собрать документы, социальные работники, терапевты и поликлиники оказывают помощь на дому. Это позволяет даже маломобильным гражданам пройти обследование и оформить необходимое направление.Ранее сообщалось, что в Крыму проживают 78 человек, которым в этом году исполнилось 100 лет. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что люди, достигшие этого возраста и более, могут получить единоразовую денежную помощь в размере 50 тысяч.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что представил Крым в Москве на Всероссийском форуме "Здравница"Тренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоитМекка реабилитации: в санаториях Крыма внедряют программы мирового уровня
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новости крыма, симферополь, бахчисарай, белогорск, евпатория
"Старость в радость": что делает Крым для комфорта пенсионеров
В Крыму в 2026 году откроют еще 12 кабинетов гериатрической помощи
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля – РИА Новости Крым.
На базе Крымского республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн работает гериатрический центр, координирующий работу по поддержке пожилых людей по всему полуострову. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказал начальник учреждения, главный внештатный специалист по гериатрии минздрава РК Игорь Лукьянов.
По его словам, на сегодняшний день в регионе функционируют 125 гериатрических коек, в том числе 20 в Нижнегорске, 10 – в Керчи и 5 – в санатории "Прибой". По расчетам, на данный момент потребность в коечном фонде в Крыму составляет 115 мест, и она уже удовлетворена.
Кроме того, Лукьянов рассказал, что в республике открыто 12 гериатрических кабинетов в поликлиниках, в том числе в Симферополе, Бахчисарае и Белогорске. В 2026 году планируется расширение сети до 25 кабинетов.
"У нас очень отлажено взаимодействие между этими гериатрическими кабинетами, нашим центром, терапевтами на местах для того, чтобы создать именно ту структуру и ту маршрутизацию пациентов, которая будет наиболее быстрой, комфортной и результативной для пациентов. Но важно помнить, что гериатрическая помощь – это не только лечение, это системная работа, включающая медицинские и социальные аспекты", – отметил главный внештатный специалист.
Заведующая отделением "Милосердие" Евпаторийского дома-интерната Наталья Колий рассказала о комплексной медицинской и социальной поддержке, оказываемой пожилым людям и инвалидам. В учреждении проживают 131 человек, им обеспечены сбалансированное питание, доступ к вакцинации, диспансеризация, физиолечение, санаторно-курортное оздоровление и реабилитация.
Также дом-интернат сотрудничает с благотворительным фондом "Старость в радость", за счет которого учреждение оснастили средствами ухода, специальной мебелью, оборудованием для маломобильных и материалами для досуга.
Начальник департамента труда и социальной защиты населения Симферополя Диана Фератова напомнила, что в крымской столице около 110 тысяч получателей социальной помощи, из них 80 тысяч – пожилые люди. Пенсионеры, ветераны, дети войны, реабилитированные и инвалиды обеспечиваются мерами социальной поддержки: бесплатным проездом, льготами на оплату ЖКУ, денежными выплатами.
Пожилые люди могут быть помещены в дома-интернаты только по собственному желанию. Процедура упрощена: документы собираются при помощи социальных служб и оформляются через органы соцзащиты. Приоритет за одинокими гражданами, но наличие родственников не исключает возможность получения мечта в учреждении.
В случае, если человек физически не может собрать документы, социальные работники, терапевты и поликлиники оказывают помощь на дому. Это позволяет даже маломобильным гражданам пройти обследование и оформить необходимое направление.
Ранее сообщалось, что в Крыму проживают 78 человек
, которым в этом году исполнилось 100 лет. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что люди, достигшие этого возраста и более, могут получить единоразовую денежную помощь в размере 50 тысяч.
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