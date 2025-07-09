https://crimea.ria.ru/20250709/situatsiya-kazhdyy-den-menyaetsya-ne-v-polzu-kieva---kreml-o-peregovorakh-1147825720.html

Ситуация каждый день меняется не в пользу Киева - Кремль о переговорах

Ситуация каждый день меняется не в пользу Киева - Кремль о переговорах - РИА Новости Крым, 09.07.2025

Ситуация каждый день меняется не в пользу Киева - Кремль о переговорах

Переговоры России и Украины в интересах Киева, поскольку ситуация "на земле" каждый день меняется не в пользу киевского режима. Об этом журналистам заявил... РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T13:23

2025-07-09T13:23

2025-07-09T13:25

дмитрий песков

новости сво

переговоры

украина

всу (вооруженные силы украины)

россия

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/14/1140494784_0:0:2628:1478_1920x0_80_0_0_51c04dbdb0dc0a476e1b4e6c339358c3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Переговоры России и Украины в интересах Киева, поскольку ситуация "на земле" каждый день меняется не в пользу киевского режима. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также подчеркнул, что Россия и Украина должны начать обсуждение меморандумов, это будет непростым процессом, отметил Песков."Два очень сложных раунда состоялись. Мы ожидаем, что все-таки третий состоится и что диалог будет продолжен. Нам еще нужно начать обсуждение все-таки тех меморандумов, которыми мы обменялись. Это тоже будет очень сложный процесс, и процесс, который будет проходить не в течение одной ночи или одного дня", - сказал представитель Кремля.Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, время новой встречи будет определено по итогу контакта руководителей переговорных групп, сообщал президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам Саммита ЕАЭС в Минске. Что касается меморандумов, это два противоположных документа, но переговоры для того и проводятся, чтобы искать пути сближения, заявлял президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Есть ли у Киева и Запада план действий по Украине – мнениеЧто может ускорить переговоры России и Украины – ответ КремляЛавров сделал заявление об урегулировании украинского кризиса

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, новости сво, переговоры, украина, всу (вооруженные силы украины), россия, политика, новости