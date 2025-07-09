Ситуация каждый день меняется не в пользу Киева - Кремль о переговорах
Прямые переговоры России и Украины в интересах Киева - Песков
13:23 09.07.2025 (обновлено: 13:25 09.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Переговоры России и Украины в интересах Киева, поскольку ситуация "на земле" каждый день меняется не в пользу киевского режима. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что Россия ожидает от украинской стороны предложения по третьему раунду (переговоров - ред.). Это должно быть в интересах украинской стороны, потому что ситуация на земле меняется ежедневно. Мы идем вперед каждый новый день, украинской стороне придется соглашаться с новыми реалиями", - цитирует Пескова РИА Новости.
Он также подчеркнул, что Россия и Украина должны начать обсуждение меморандумов, это будет непростым процессом, отметил Песков.
"Два очень сложных раунда состоялись. Мы ожидаем, что все-таки третий состоится и что диалог будет продолжен. Нам еще нужно начать обсуждение все-таки тех меморандумов, которыми мы обменялись. Это тоже будет очень сложный процесс, и процесс, который будет проходить не в течение одной ночи или одного дня", - сказал представитель Кремля.
Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, время новой встречи будет определено по итогу контакта руководителей переговорных групп, сообщал президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам Саммита ЕАЭС в Минске. Что касается меморандумов, это два противоположных документа, но переговоры для того и проводятся, чтобы искать пути сближения, заявлял президент.
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