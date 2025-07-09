Рейтинг@Mail.ru
Ситуация каждый день меняется не в пользу Киева - Кремль о переговорах - РИА Новости Крым, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250709/situatsiya-kazhdyy-den-menyaetsya-ne-v-polzu-kieva---kreml-o-peregovorakh-1147825720.html
Ситуация каждый день меняется не в пользу Киева - Кремль о переговорах
Ситуация каждый день меняется не в пользу Киева - Кремль о переговорах - РИА Новости Крым, 09.07.2025
Ситуация каждый день меняется не в пользу Киева - Кремль о переговорах
Переговоры России и Украины в интересах Киева, поскольку ситуация "на земле" каждый день меняется не в пользу киевского режима. Об этом журналистам заявил... РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T13:23
2025-07-09T13:25
дмитрий песков
новости сво
переговоры
украина
всу (вооруженные силы украины)
россия
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/14/1140494784_0:0:2628:1478_1920x0_80_0_0_51c04dbdb0dc0a476e1b4e6c339358c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Переговоры России и Украины в интересах Киева, поскольку ситуация "на земле" каждый день меняется не в пользу киевского режима. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также подчеркнул, что Россия и Украина должны начать обсуждение меморандумов, это будет непростым процессом, отметил Песков."Два очень сложных раунда состоялись. Мы ожидаем, что все-таки третий состоится и что диалог будет продолжен. Нам еще нужно начать обсуждение все-таки тех меморандумов, которыми мы обменялись. Это тоже будет очень сложный процесс, и процесс, который будет проходить не в течение одной ночи или одного дня", - сказал представитель Кремля.Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, время новой встречи будет определено по итогу контакта руководителей переговорных групп, сообщал президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам Саммита ЕАЭС в Минске. Что касается меморандумов, это два противоположных документа, но переговоры для того и проводятся, чтобы искать пути сближения, заявлял президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Есть ли у Киева и Запада план действий по Украине – мнениеЧто может ускорить переговоры России и Украины – ответ КремляЛавров сделал заявление об урегулировании украинского кризиса
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/14/1140494784_276:0:2352:1557_1920x0_80_0_0_dc8757e9b1f8af48528d9e7e34a7fc79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, новости сво, переговоры, украина, всу (вооруженные силы украины), россия, политика, новости
Ситуация каждый день меняется не в пользу Киева - Кремль о переговорах

Прямые переговоры России и Украины в интересах Киева - Песков

13:23 09.07.2025 (обновлено: 13:25 09.07.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Переговоры России и Украины в интересах Киева, поскольку ситуация "на земле" каждый день меняется не в пользу киевского режима. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что Россия ожидает от украинской стороны предложения по третьему раунду (переговоров - ред.). Это должно быть в интересах украинской стороны, потому что ситуация на земле меняется ежедневно. Мы идем вперед каждый новый день, украинской стороне придется соглашаться с новыми реалиями", - цитирует Пескова РИА Новости. ​
Он также подчеркнул, что Россия и Украина должны начать обсуждение меморандумов, это будет непростым процессом, отметил Песков.
"Два очень сложных раунда состоялись. Мы ожидаем, что все-таки третий состоится и что диалог будет продолжен. Нам еще нужно начать обсуждение все-таки тех меморандумов, которыми мы обменялись. Это тоже будет очень сложный процесс, и процесс, который будет проходить не в течение одной ночи или одного дня", - сказал представитель Кремля.
Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, время новой встречи будет определено по итогу контакта руководителей переговорных групп, сообщал президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам Саммита ЕАЭС в Минске. Что касается меморандумов, это два противоположных документа, но переговоры для того и проводятся, чтобы искать пути сближения, заявлял президент.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Есть ли у Киева и Запада план действий по Украине – мнение
Что может ускорить переговоры России и Украины – ответ Кремля
Лавров сделал заявление об урегулировании украинского кризиса
 
Дмитрий ПесковНовости СВОПереговорыУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)РоссияПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32Беспилотники ВСУ снова пытались ударить по Крыму
14:12Дом-корабль и комнаты-каюты: музей Грина в Феодосии отмечает 55-летие
13:57Новости СВО: киевский режим потерял почти 1300 боевиков за сутки
13:43ФСБ задержала четырех подростков за поджоги на железной дороге
13:23Ситуация каждый день меняется не в пользу Киева - Кремль о переговорах
13:15Крымский мост: резко выросла очередь на выезд с полуострова
13:12Над Крымом отработала ПВО
12:57В Симферополе побит температурный рекорд – ждать ли похолодания
12:41Пожар на набережной Ялты - СК возбудит уголовное дело
12:21В Коктебеле открыли крупную электроподстанцию
12:10Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР
12:07ВС РФ нанесли групповой удар "Кинжалами" по военным аэродромам на Украине
11:56"Говорю с детьми обо всем" - актер Баталов стал наставником в "Артеке"
11:37Поставки Taurus Киеву будут означать вступление Германии в конфликт – МИД
11:26В МЧС назвали причину пожара в магазине на пляже Ялты
11:20Крымский мост: начала расти очередь со стороны Керчи
11:02Статус участника СВО теперь можно подтвердить за несколько секунд
10:40В Ялте на пляже загорелся магазин
10:24Террорист пытался подорвать железнодорожный мост в Саратовской области
10:11"Разбомблю Москву и Пекин": опубликовано аудио резкого заявления Трампа
Лента новостейМолния