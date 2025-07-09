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Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 09.07.2025

Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Вооруженные силы Российской Федерации освободили еще один населенный пункт в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду. РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T12:10

2025-07-09T12:10

2025-07-09T12:32

новости сво

вооруженные силы россии

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группировка войск "восток"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации освободили еще один населенный пункт в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.В понедельник стало известно о взятии под контроль российскими военными двух населенных пунктов в Днепропетровской и Сумской областях. В воскресенье ВС РФ освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.Ранее в Минобороны сообщили, что военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ в составе группировки войск "Север" продолжают создавать полосу безопасности вдоль государственной границы в Сумской области, ежесуточно уничтожая натовскую технику и продвигаясь вперед.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250709/pytalsya-atakovat-krym-bezekipazhnyy-kater-vsu-popal-v-ruki-bars-sarmat-1147815349.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), группировка войск "восток", министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу