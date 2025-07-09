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Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР
Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 09.07.2025
Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР
Вооруженные силы Российской Федерации освободили еще один населенный пункт в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду. РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T12:10
2025-07-09T12:10
2025-07-09T12:32
новости сво
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
группировка войск "восток"
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации освободили еще один населенный пункт в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.В понедельник стало известно о взятии под контроль российскими военными двух населенных пунктов в Днепропетровской и Сумской областях. В воскресенье ВС РФ освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.Ранее в Минобороны сообщили, что военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ в составе группировки войск "Север" продолжают создавать полосу безопасности вдоль государственной границы в Сумской области, ежесуточно уничтожая натовскую технику и продвигаясь вперед.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), группировка войск "восток", министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР
Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль российских войск
12:10 09.07.2025 (обновлено: 12:32 09.07.2025)