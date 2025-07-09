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"Разбомблю Москву и Пекин": опубликовано аудио резкого заявления Трампа - РИА Новости Крым, 09.07.2025
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"Разбомблю Москву и Пекин": опубликовано аудио резкого заявления Трампа
"Разбомблю Москву и Пекин": опубликовано аудио резкого заявления Трампа - РИА Новости Крым, 09.07.2025
"Разбомблю Москву и Пекин": опубликовано аудио резкого заявления Трампа
Телеканал CNN опубликовал аудиозапись с голосом президента США Дональда Трампа, на которых он делится подробностями разговоров с президентом России Владимиром... РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T10:11
2025-07-09T10:15
дональд трамп
владимир путин (политик)
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сша
политика
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Телеканал CNN опубликовал аудиозапись с голосом президента США Дональда Трампа, на которых он делится подробностями разговоров с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп сказал, что в ходе этих переговоров грозил лидерам двух государств "разбомбить" Москву и Пекин, передает РИА Новости.Газета Washington Post в мае прошлого года писала, что Трамп на одном из мероприятий по сбору средств для предвыборной кампании допустил, что мог бы "бомбить" Москву или Пекин, если российские войска пересекут границу Украины, а Китай нападет на Тайвань. При этом в то время издание не приводило источников информации.Аналогичный разговор, по словам политика, у него состоялся с китайским лидером."Я сказал им то же самое, сказал, знаете: "Если вы пойдете на Тайвань, я разбомблю к чертям Пекин. Он подумал, я сошел с ума", - сказал Трамп.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор 3 июля. Они обсудили, в том числе, урегулирование украинского конфликта. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа о ходе реализации стамбульских договоренностей между Россией и Украиной. При этом президент РФ добавил, что Москва не откажется от устранения всех первопричин возникшей конфронтации. Трамп, в свою очередь, ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий на Украине.Американский лидер в свою очередь заявил, что очень разочарован телефонным разговором с президентом РФ. При этом свой телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который прошел 4 июля, Трамп назвал "хорошим".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Трамп боится": почему США возобновляют поставки оружия Киеву Трамп высказался о введении новых санкций против России Зачем Трамп угрожает странам БРИКС
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дональд трамп, владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), сша, политика, новости, россия, китай
"Разбомблю Москву и Пекин": опубликовано аудио резкого заявления Трампа

CNN опубликовал аудиозапись заявлений Трампа с угрозами "разбомбить Москву и Пекин"

10:11 09.07.2025 (обновлено: 10:15 09.07.2025)
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo Alex Brandon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Телеканал CNN опубликовал аудиозапись с голосом президента США Дональда Трампа, на которых он делится подробностями разговоров с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп сказал, что в ходе этих переговоров грозил лидерам двух государств "разбомбить" Москву и Пекин, передает РИА Новости.
Газета Washington Post в мае прошлого года писала, что Трамп на одном из мероприятий по сбору средств для предвыборной кампании допустил, что мог бы "бомбить" Москву или Пекин, если российские войска пересекут границу Украины, а Китай нападет на Тайвань. При этом в то время издание не приводило источников информации.
"Путину я сказал: "Если вы зайдете на Украину, я разбомблю к черту Москву. Говорю вам, у меня нет выбора. А он такой: "Я не верю вам". Говорит: "Ни в коем случае". Я сказал: "Еще в каком". И потом он опять говорит: "Я вам не верю", но правда в том, что он поверил на 10%. Говорю вам, он поверил на 10%", - говорит Трамп на опубликованной CNN аудиозаписи.
Аналогичный разговор, по словам политика, у него состоялся с китайским лидером.
"Я сказал им то же самое, сказал, знаете: "Если вы пойдете на Тайвань, я разбомблю к чертям Пекин. Он подумал, я сошел с ума", - сказал Трамп.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор 3 июля. Они обсудили, в том числе, урегулирование украинского конфликта. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа о ходе реализации стамбульских договоренностей между Россией и Украиной. При этом президент РФ добавил, что Москва не откажется от устранения всех первопричин возникшей конфронтации. Трамп, в свою очередь, ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий на Украине.
Американский лидер в свою очередь заявил, что очень разочарован телефонным разговором с президентом РФ. При этом свой телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который прошел 4 июля, Трамп назвал "хорошим".
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