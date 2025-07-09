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Пытался атаковать Крым: безэкипажный катер ВСУ попал в руки "Барс-Сармат"
Пытался атаковать Крым: безэкипажный катер ВСУ попал в руки "Барс-Сармат" - РИА Новости Крым, 09.07.2025
Пытался атаковать Крым: безэкипажный катер ВСУ попал в руки "Барс-Сармат"
Пытавшийся атаковать Крым трофейный безэкипажный катер (БЭК) ВСУ начали изучать специалисты Центра специального назначения "Барс-Сармат", пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T06:46
2025-07-09T06:46
2025-07-09T06:55
безэкипажные катера
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Пытавшийся атаковать Крым трофейный безэкипажный катер (БЭК) ВСУ начали изучать специалисты Центра специального назначения "Барс-Сармат", пишет РИА Новости.Все доработки системы топливного питания, а также системы оптимизации узлов при движении и управлении, были сделаны уже на территории Украины, сообщает агентство. Судя по характерным признакам, все изменения вносились кустарным способом."Бак емкостью 40 литров. Крейсерская скорость данного изделия составляет 90 километров в час. Ориентировочный запас хода, что мы смогли получить с контроллера, составляет около 400 километров… Двигался из района Одессы в район Крыма", – говорится в сообщении.На прошлой неделе в воскресенье Черноморский флот уничтожил три украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря. Еще один БЭК был ликвидирован в четверг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безэкипажные катера, новости крыма, новости, вооруженные силы россии, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Пытался атаковать Крым: безэкипажный катер ВСУ попал в руки "Барс-Сармат"
Пытался атаковать Крым – безэкипажный катер ВСУ попал в распоряжение российского спецназа
06:46 09.07.2025 (обновлено: 06:55 09.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Пытавшийся атаковать Крым трофейный безэкипажный катер (БЭК) ВСУ начали изучать специалисты Центра специального назначения "Барс-Сармат", пишет РИА Новости.
"По классификации Министерства обороны РФ данный объект является безэкипажным катером с инерционной системой навигации. Он сделан на базе гидроцикла производства Мексики. Боевая часть, которая была на нем расположена, составляла 150 килограммов (взрывчатого вещества – ред.). Запас хода данного объекта составляет около 400 километров. Двигатель слегка доработанный", – сказано в сообщении.
Все доработки системы топливного питания, а также системы оптимизации узлов при движении и управлении, были сделаны уже на территории Украины, сообщает агентство. Судя по характерным признакам, все изменения вносились кустарным способом.
"Бак емкостью 40 литров. Крейсерская скорость данного изделия составляет 90 километров в час. Ориентировочный запас хода, что мы смогли получить с контроллера, составляет около 400 километров… Двигался из района Одессы в район Крыма", – говорится в сообщении.
На прошлой неделе в воскресенье
Черноморский флот уничтожил три украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря. Еще один БЭК был ликвидирован в четверг
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