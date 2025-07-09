https://crimea.ria.ru/20250709/pytalsya-atakovat-krym-bezekipazhnyy-kater-vsu-popal-v-ruki-bars-sarmat-1147815349.html

Пытался атаковать Крым: безэкипажный катер ВСУ попал в руки "Барс-Сармат"

Пытался атаковать Крым: безэкипажный катер ВСУ попал в руки "Барс-Сармат" - РИА Новости Крым, 09.07.2025

Пытался атаковать Крым: безэкипажный катер ВСУ попал в руки "Барс-Сармат"

Пытавшийся атаковать Крым трофейный безэкипажный катер (БЭК) ВСУ начали изучать специалисты Центра специального назначения "Барс-Сармат", пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T06:46

2025-07-09T06:46

2025-07-09T06:55

безэкипажные катера

новости крыма

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Пытавшийся атаковать Крым трофейный безэкипажный катер (БЭК) ВСУ начали изучать специалисты Центра специального назначения "Барс-Сармат", пишет РИА Новости.Все доработки системы топливного питания, а также системы оптимизации узлов при движении и управлении, были сделаны уже на территории Украины, сообщает агентство. Судя по характерным признакам, все изменения вносились кустарным способом."Бак емкостью 40 литров. Крейсерская скорость данного изделия составляет 90 километров в час. Ориентировочный запас хода, что мы смогли получить с контроллера, составляет около 400 километров… Двигался из района Одессы в район Крыма", – говорится в сообщении.На прошлой неделе в воскресенье Черноморский флот уничтожил три украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря. Еще один БЭК был ликвидирован в четверг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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