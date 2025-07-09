https://crimea.ria.ru/20250709/novosti-svo-kievskiy-rezhim-poteryal-pochti-1300-boevikov-za-sutki-1147827440.html

Новости СВО: киевский режим потерял почти 1300 боевиков за сутки

Новости СВО: киевский режим потерял почти 1300 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 09.07.2025

Новости СВО: киевский режим потерял почти 1300 боевиков за сутки

Армия России за минувшие сутки освободила населенный пункт в Донецкой Народной Республике, нанесла групповой удар по украинским военным аэродромам и в общей... РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T13:57

2025-07-09T13:57

2025-07-09T14:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Армия России за минувшие сутки освободила населенный пункт в Донецкой Народной Республике, нанесла групповой удар по украинским военным аэродромам и в общей сумме ликвидировала почти 1300 боевиков киевского режима по всему фронту в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение в Сумской области. На Харьковском направлении российские бойца ударили по ВСУ в районах трех населенных пунктов Харьковской области. Украина потеряла более 170 военнослужащих. Уничтожены девять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих. Уничтожены три станции РЭБ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР. Противник потерял до 165 военнослужащих, танк, ББМ, три пикапа, восемь орудий полевой артиллерии и два склада боеприпасов.Бойцы группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям ВСУ в районах девяти населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Толстой в ДНР. Также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР и Запорожской области. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих.Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям ВСУ в районах семи населенных пунктов Запорожской, Днепропетровской области и Херсонской областей. Уничтожено свыше 80 военнослужащих ВСУ, восемь станций РЭБ, склад боеприпасов и склад горючего.Вооруженные силы России нанесли поражение складам боеприпасов, пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 135 районах. Средствами ПВО сбили девять авиабомб, четыре снаряда системы HIMARS производства США и 226 БПЛА самолетного типа.Кроме того, российские военные в ночь на среду нанесли групповой удар, в том числе ракетами "Кинжал", по украинским военным аэродромам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: мощные взрывы гремели в Киеве и на ВолыниЗа ночь над девятью регионами России сбили 86 беспилотниковПоставки Taurus Киеву будут означать вступление Германии в конфликт – МИД

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, инфографика, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, потери всу