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На благоустройство дворов в четырех городах Крыма выделено 2,9 млрд
На благоустройство дворов в четырех городах Крыма выделено 2,9 млрд - РИА Новости Крым, 09.07.2025
На благоустройство дворов в четырех городах Крыма выделено 2,9 млрд
Четыре города Крыма – Керчь, Евпатория, Феодосия и Симферополь, получат дополнительные 2,9 млрд рублей на благоустройство придомовых территорий. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T18:32
2025-07-09T18:32
2025-07-09T18:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Четыре города Крыма – Керчь, Евпатория, Феодосия и Симферополь, получат дополнительные 2,9 млрд рублей на благоустройство придомовых территорий. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Глава Крыма уточнил, что по ряду позиций наименьшее внимание было уделено Керчи и Евпатории. В дальнейшем планируют ввести практику ежегодного выделения значительного объема средств из республиканского бюджета другим муниципальным образованиям на решение самых острых вопросов, подчеркнул Аксенов.По его информации, в Керчи в этом году будут отремонтированы 57 улиц, тротуары, реконструируют детские и спортивные площадки, заменят остекление в ряде школ.В Феодосии помимо ремонта придомовых территорий ведется разработка проектно-сметной документации по реконструкции памятника архитектуры "Башня святого Константина", работы на котором начнутся со следующего года, заверил глава Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отремонтировали пострадавшие от "шторма века" набережныеАксенов: "Крымавтодор" должен стать монополистом строительства дорог в РК Благоустройство и вода: ключевые проекты развития севера Крыма
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городская среда, сергей аксенов, новости, благоустройство, крым, новости крыма
На благоустройство дворов в четырех городах Крыма выделено 2,9 млрд
На благоустройство дворов в четырех городах Крыма выделено 2,9 млрд рублей - Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Четыре города Крыма – Керчь, Евпатория, Феодосия и Симферополь, получат дополнительные 2,9 млрд рублей на благоустройство придомовых территорий. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"С целью выравнивания ситуации принято решение о выделении в этом году дополнительных средств Керчи в размере 1,6 млрд рублей, Евпатории – 1 млрд рублей. Также по 150 млн рублей получат Феодосия и Симферополь на благоустройство придомовых территорий", написал он в своем ТГ-канале.
Глава Крыма уточнил, что по ряду позиций наименьшее внимание было уделено Керчи и Евпатории. В дальнейшем планируют ввести практику ежегодного выделения значительного объема средств из республиканского бюджета другим муниципальным образованиям на решение самых острых вопросов, подчеркнул Аксенов.
По его информации, в Керчи в этом году будут отремонтированы 57 улиц, тротуары, реконструируют детские и спортивные площадки, заменят остекление в ряде школ.
"В Евпатории запланирован ремонт 17 улиц, организация освещения общественных территорий и благоустройство общественных и дворовых территорий, будет приведен в порядок Евпаторийский центр культуры и досуга", – заявил Аксенов.
В Феодосии помимо ремонта придомовых территорий ведется разработка проектно-сметной документации по реконструкции памятника архитектуры "Башня святого Константина", работы на котором начнутся со следующего года, заверил глава Республики Крым.
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